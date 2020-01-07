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Kapadokya'da şaşırtan dev heykeller! Uzaydan da görüldüğü iddia ediliyor...
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Mustafa Taşkın / DepoPhotos
Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Kapadokya'da şaşırtan dev heykeller! Uzaydan da görüldüğü iddia ediliyor...

Kapadokya’da Nevşehir – Avanos yolu üzerinde yol alırken, Karadağ yamaçlarında dev boyutta heykeller görenleri şaşırtıyor.

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Günümüz sanat dünyasının ünlü 'Land Art' tasarımcı ve uygulayıcısı olan Avustralya kökenli Heykeltraş Andrew Rogers’in eseri olan bu heykellerin uzaydan bile görüldüğü söyleniyor. 'Hayatın Ritmi' veya 'Yaşamda Uyum' adı verilen ve 1998’de başlayan sanat projesi kapsamında, 13 ülkede toplam 49 adet, jeoglif adı verilen devasa boyutta masif taş konstrüksiyondan arazi düzenleme yapısı gerçekleştirildi.

Kapadokyada şaşırtan dev heykeller Uzaydan da görüldüğü iddia ediliyor...


Bu proje için seçilen ülkeler arasında; Şili, Sri Lanka, Avustralya, Çin, İzlanda, Hindistan, Türkiye, ABD, Kenya, İsrail, Antarktika ve Namibya yer aldı. Andrew Rogers, Türkiye'de yapıtlarını Kapadokya'ya yerleştirdi. Avanos'un 3 km kadar güney-batısında, Nevşehir yolunun hemen sağ tarafındaki toplam 13 adet devasa yapıtları hem karadan hem de balon gezisiyle yukarıdan seyretmek oldukça keyif verici. Jeogliflerin oluşması için örülen kuru taş duvar uzunluğu yaklaşık 7 km. Taş heykellerin oluşması için kullanılan monoblok bazalt sütunların ağırlığı 30 tonu, kullanılan toplam taş ise 11000 tonu bulmuş. 

Kapadokyada şaşırtan dev heykeller Uzaydan da görüldüğü iddia ediliyor...


Yapıtların tümü, taşların taşınmasından duvarların örülmesine, kaya zeminin kazılmasından, monoblok sütunların dikilmesine değin, 230 kişiyi bulan çevre halkının yardımıyla gerçekleşmiş. 2007 yılında başlanıp 2011 yılında tamamlanan 'ZAMAN VE MEKAN' adlı bu jeoglif parkının oluşmasında Anadolu figürlerinden esinlenilmiş.“Kainata Taşlarla Fısıldayan Adam” olarak bilinen Avustralyalı heykeltıraş Andrew Rogers tarafından yapılan heykeller büyüleyici görünümüyle Kapadokya' da keşfedilmeyi bekliyor.

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