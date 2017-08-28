Kadınların giremediği ada Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı

Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu adası ile Kore Yarımadasına yer alan Okinanoşima adasına dini amaçlarla yalnızca erkekler alınıyor. Kadınların alınmadığı ada Birleşmiş Milletler Eğitim, bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alındı.









Yaklaşık 700 metrekare büyüklüğündeki ada, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen yıllık zirve toplantısında Dünya Mirası statüsüne kavuştu.







Adanın listeye alınmasının ardından listede Japon kültür ve tabiat alanların sayısı 21’e yükseldi. Ada, Dünya Kültür Mirası Listesine girse dahi kadınların adaya giremeyeceği ifade ediliyor. Kadınların girmesine izin verilmeye adaya, 1904-1905 yıllarında Rus-Japon savasında hayatını kaybeden denizcileri onurlandırmak için her yıl 27 Mayıs’ta 200 kadar erkeğin girişine izin veriliyor.

Adaya girişine izin verilen erkekler, soyunup arınma ayinine katılmak zorunda. Ziyaretçilerin adadan herhangi bir şey alması ya da adada neler yaşandığını anlatması yasak.











