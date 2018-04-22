Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları
Seyahat
Hürriyet Seyahat
22.04.2018 - 00:18, Son Güncelleme:

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Hürriyet Seyahat editörleri haftanın kaçırılmayacak seyahat fırsatlarını ve önemli haberleri sizler için derledi. İşte detaylar...

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Seyahat’e ’En İyi Medya’ ödülü

Bu yıl 42’ncisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir’de 10. kez ‘Turizm Ödülleri’ verdi. Hürriyet Seyahat gazetesi de ‘Medya’ dalında ödüle layık görüldü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nde düzenlenen törende Hürriyet Seyahat adına ödülü yayın yönetmeni Serkan Ocak aldı. Ocak’a ödülü veren Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Murat Karaçanta, birkaç yıldır turist sayısındaki düşüşün etkin bir tanıtım faaliyetleriyle toparlanma sürecine girdiğini, 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında turizmde artış sağlandığınıne belirtti.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Çikolata ve Kahve Festivali için geri sayım başladı

Antalya, bu yıl ilk kez 28 -29 Nisan’da ‘Çikolata ve Kahve Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Lara’daki Red & White Beach’te düzenlenecek olan festivalde barista şovları, pasta ve çikolata şeflerinin özel yapım ürünlerinin tadım ve ikramları gerçekleştirilecek. Ayrıca katılımcılar evde çikolata yapım tekniklerinden üçüncü nesil kahve demleme stillerine kadar birçok konuda deneyim kazanma fırsatına sahip olacak. (www.ackfest.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Haydi, Kaçkarlar’da çocuk olmaya…

Pokutsal Tur, çocuklarıyla birlikte doğayı keşfetmeye yönelik ‘Kaçkarlar’da Çocuk Olsam’ adlı tur düzenliyor. Program bu yıl 15-21 Temmuz, 19-25 Ağustos ve 2-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Çocuklar program dahilinde yüzde 30 indirimli. Kişi başı tur fiyatı: 1700 TL. (www.pokutsal.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Sevgi ve Barış yürüşü

Uluslararası Mevlâna Vakfı tarafından, 27 Nisan - 03 Mayıs arasında 3. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlenecek. Mevlâna Celâleddin Rumi’nin ailesiyle birlikte Karaman’dan Konya’ya gelişinin 790. Yıldönümü nedeniyle gerçekleşecek yürüyüş, cuma günü 10.00’da Karaman’daki Aktekke Camii önündeki meydandan başlayacak, Mevlâna’nın türbesinde son bulacak. Bir hafta sürmesi planlanan yürüyüş boyunca konaklanan yerlerde sohbetler, tasavvuf müziği dinletileri, şiir dinletileri, resim ve ebru atölyeleriyle birlikte tiyatro gösterileri de yapılacak. Katılım ücretsiz. (0542) 324 43 92.

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Tan Sağtürk ile St. Petersburg’a

Setur, balet Tan Sağtürk’le beyaz gecelerin şehri St. Petersburg’da unutulmaz bir bale, dans ve müzik odaklı bir tur düzenliyor. Tur kapsamında dünyanın en büyük üç müzesinden Hermitaj Müzesi’ni, St. Petersburg’un doğal ve mimari güzelliklerini deneyimleme şansını yakalayacaksınız. 2-5 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek turun fiyatı 12 bin TL (setur.com.tr).

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları


Balkanlara yolculuk

Jolly Tur, Balkanların en güzel şehirlerinden Budva’ya 3 gece 4 gün sürecek bir tur düzenliyor. Vizesiz gidilebilen Karadağ’daki tur kapsamında eski şehrin surları içerisinde ve kalenin etrafında keyifli yürüyüş, Tara Nehri’nde rafting yapabilir ya da ekstra düzenlenen Mostar Köprüsü ile Dubrovnik turlarına katılabilirsiniz. İlk tur 21 Mayıs’ta, fiyatı 2 bin TL (jollytur.com).

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

Kayseri mutfağı şimdi İstanbul’da

Geleneksel Kayseri lezzetlerini mutfağına taşıyan Çemen’s, Zorlu Center’daki Eataly ile işbirliği yaptı. Kuru bamya çorbasından, börekaşına, kağıtta pastırmadan, mantının her çeşidinin bulunduğu zengin Kayseri yemeklerini tatmak isterseniz Çemen’s’te yerinizi ayırmayı ihmal etmeyin. Zira işbirliği 13 Mayıs’a kadar sürecek. (cemens.com.tr).

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

İstanbul’u havadan görmeye ne dersiniz?

Kaan Air, 15 dakikalık helikopter turuyla İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini izlemek isteyenlere muhteşem bir deneyim yaşatıyor. Her hafta sonu 75 Euro’dan başlayan tur; Boğaz, Tarihi Yarımada ve Haliç güzergahında hiç unutulmayacak görsel bir şov sunuyor. (www.kaanair.com)

Kaçırılmaması gereken seyahat fırsatları

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