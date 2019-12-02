İstanbul manzaralı minareli kütüphane

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİstanbul manzaralı minareli kütüphane
GeriSeyahat İstanbul manzaralı minareli kütüphane
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İstanbul manzaralı minareli kütüphane
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.12.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

İstanbul manzaralı minareli kütüphane

Beykoz Karlıtepe Merkez Camisinin kütüphane ve seyir terası olarak kullanılan minaresi eşsiz İstanbul manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yapımı 2018'de tamamlanan, seyir terası şeklinde tasarlanan ilginç minare tasarımıyla dikkat çeken ve vatandaşların eşsiz İstanbul manzarasıyla kitaplarla buluştuğunu Karlıtepe Merkez Camisi Kütüphanesi AA ekibi tarafından görüntülendi. Kente karın ilk düştüğü yer olarak bilinen Beykoz Karlıtepe, şehrin ormanlık ve yüksek bir noktasında bulunuyor. Caminin minaresinde bir şerefe gibi tasarlanmış sekizgen seyir terasının bir tarafından İstanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri izlenebilirken diğer taraftan Beykoz sırtlarındaki ormanlar görülebiliyor.

Kütüphanenin yapımı süreci hakkında AA muhabirine bilgi veren Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt, klasik minare gibi tasarlamak yerine seyir teraslı ve kütüphane konseptine karar verdiklerini belirterek,"Caminin ilk projesinde burayı diğer camiler gibi çift minareli olarak planlamıştık. Onursal başkanımız Hüseyin Özyurt'un seyir terası ile kütüphane fikri bizi heyecanlandırdı. Projesini hazırlayarak yapımına başladık." diye konuştu.

İstanbul manzaralı minareli kütüphane

Kurt, şunları söyledi:

"Camiye engelli vatandaşlarımızın asansörle girebiliyor. 45 kişi aynı anda burada kitap okuyabiliyor, İstanbul'u seyredilebiliyor. Kütüphanemizin bulunduğu yerde 52 metre yükseklik bulunuyor. Seyir terasıyla birlikte 61 metre minare yüksekliği bulunuyor. Trabzonlu olduğumuz için 61 metre yüksekliğe imzamızı attık. Kütüphane olarak tasarlanan bölüm Milli Saraylar'dan gelen nakkaşlar tarafından işlemelerle süslendi. Tavana Kur'an harflerinin hem Türkçe hem Arapçasını nakşettirdik. Hafta sonları insanlar kütüphanemizde oturmaya yer bulamıyor. Kütüphaneye çıkan asansörde kuyruklar oluşuyor. Asansörün yanında kütüphaneye çıkan merdivenlerimiz var. Gençlerin merdivenden çıkararak spor yapmalarını sağlıyoruz. Buraya gelince insanlar hem İstanbul'u seyrediyor, hem de burada bir huzur var."

İstanbul manzaralı minareli kütüphane

"Her türden kitap var"

Kütüphanede her türden kitabın bulunduğunu anlatan Kurt, "İsteyen roman, isteyen çocuk kitapları, isteyen de Kur'an okuyabilir. Devletine, bayrağına saygılı olan bütün yazarların kitaplarını burada bulabilirsiniz. İsteyenler buradan okumak için kitap alabiliyor ya da kitap getirebiliyor. Sabah 10 ile akşam 18.00 arasında kütüphane hizmet veriyor. Akşam ile yatsı namazı arasında burayı kapatıyoruz. Bu saatler arasında gelen vatandaşlarımız istediği kadar buradan faydalanabilir." diye konuştu.

Klasik cami minaresinin dışında bir fonksiyon verilmesine karşı çıkanların gezip gördükçe fikirlerinin değiştiğinden bahseden Hüseyin Kurt, sözlerini, " 'Cami minaresi nasıl böyle kullanılır?' diye eleştiriler zaman zaman oluyor. Dar düşünen insanlar olabiliyor ama buraya gelince, görünce doğru bir iş yaptığımızı söyleyerek teşekkür ediyorlar. Bu zamana kadar olumsuz bir şeyle karşılaşmadık. Her gelen teşekkür ediyor. Çünkü burası gençliğe bir hizmet. Gençler gelip kitabını okuyabiliyor. İstanbul'u seyrediyor." diye tamamladı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle