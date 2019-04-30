İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı
Endülüs mimarisi kadar bütün İslâm sanatı için de büyük bir gurur kaynağı teşkil eden Elhamra Sarayı, Nasrîler Devleti’nin başşehri olan Granada'da bulunuyor.
Elhamra sıfatıyla tanımlanması, inşaatta kullanılan kil harcın kızıla çalan renginden geliyor. Elhamra sarayının temelleri 1232 yılında, Endülüs Emevilerinin devamı olan Güney İspanya’da, Beni Ahmer Sultanlığı Devleti’ni kuran Nasri hanedanı I. Muhammed bin Yusuf zamanında atıldı. Saray, aynı sülaleden gelen çeşitli hükümdarların dönemlerinde yapılan ilavelerle genişletilerek 142 bin metrekare alanı kapladı. Elhamra ilk olarak askeri bir alan olarak tasarlandıysa da zamanla emirlerin yaptırdığı yapılarla muhteşem bir saraya dönüştü.
Elhamra kale, ribatlar, yazlık saray ve Generalife (Cennetül Arif) ile dört ana kısımdan oluşuyor. Girifit bir yapıya sahip olan Elhamra Sarayı, birbiriyle bağlantılı sayısız odalar ve salonlar, bu mekânların arasında avlular, ferahlatıcı yeşil alanlar, fıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçeler yer alıyor.
Salon ve avlu duvarları yüzlerce çeşit geometrik desenlerle süslenmiş seramiklerle örülü. Elhamra’nın hamamları, sıcak ve soğuk su tertibatını birlikte tesis etme noktasında Endülüs’lü mühendislerinin olağanüstü becerilerini ortaya koyuyor. Elhamra Sarayı’nın elçiler salonuna açılan on iki aslan sütunlu, fiskıyeli avlusu da oldukça ünlü.
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