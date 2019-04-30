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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
30.04.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı

Endülüs mimarisi kadar bütün İslâm sanatı için de büyük bir gurur kaynağı teşkil eden Elhamra Sarayı, Nasrîler Devleti’nin başşehri olan Granada'da bulunuyor.

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Elhamra sıfatıyla tanımlanması, inşaatta kullanılan kil harcın kızıla çalan renginden geliyor. Elhamra sarayının temelleri 1232 yılında, Endülüs Emevilerinin devamı olan Güney İspanya’da, Beni Ahmer Sultanlığı Devleti’ni kuran Nasri hanedanı I. Muhammed bin Yusuf zamanında atıldı. Saray, aynı sülaleden gelen çeşitli hükümdarların dönemlerinde yapılan ilavelerle genişletilerek 142 bin metrekare alanı kapladı. Elhamra ilk olarak askeri bir alan olarak tasarlandıysa da zamanla emirlerin yaptırdığı yapılarla muhteşem bir saraya dönüştü.

İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı

Elhamra kale, ribatlar, yazlık saray ve Generalife (Cennetül Arif) ile dört ana kısımdan oluşuyor. Girifit bir yapıya sahip olan Elhamra Sarayı, birbiriyle bağlantılı sayısız odalar ve salonlar, bu mekânların arasında avlular, ferahlatıcı yeşil alanlar, fıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçeler yer alıyor.

İslam sanatının incisi Elhamra Sarayı

Salon ve avlu duvarları yüzlerce çeşit geometrik desenlerle süslenmiş seramiklerle örülü. Elhamra’nın hamamları, sıcak ve soğuk su tertibatını birlikte tesis etme noktasında Endülüs’lü mühendislerinin olağanüstü becerilerini ortaya koyuyor. Elhamra Sarayı’nın elçiler salonuna açılan on iki aslan sütunlu, fiskıyeli avlusu da oldukça ünlü.

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