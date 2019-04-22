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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İngiltere'deki Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti
Seyahat
Anadolu Ajansı
22.04.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

İngiltere'deki Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti

İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'in Anadolu'dan göç edenler tarafından yapıldığı açıklandı

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.BBC'nin Doğa Ekolojisi ve Evrim adlı bilimsel yayına dayandırdığı haberine göre, araştırmacılar İngiltere'de Neolitik dönem insan kalıntılarından elde edilen DNA'yı, o dönem Avrupa'da yaşayanların DNA'larıyla karşılaştırdı. DNA araştırması, İngiltere'deki Neolitik dönem topluluklarının Anadolu'dan göç ettiğini ortaya koydu. M.Ö. 6000'de Anadolu'da başlayan büyük göç dalgası sırasında bir grup, Tuna Nehri'ni izleyip Orta Avrupa'ya yönelirken, bir grup da Akdeniz boyunca ilerleyip Avcı ve toplayıcı halkların yerini aldılar . O dönem avcılık ve toplayıcılık yapan göçebe grupların yaşadığı Avrupa'ya tarımı getiren Anadolulular, yaklaşık M.Ö. 4000'de İberya'dan İngiltere'ye geçti. Her ne kadar o dönem İngiltere'de avcı ve toplayıcı topluluklar yaşasa da iki grup birbirine karışmadı ve zamanla Anadolu kökenli çiftçiler bu insanların yerini aldı. Ayrıca İngiltere'deki avcı ve toplayıcı toplulukların esmer ve mavi gözlü, çiftçilerin daha açık tenli, kahverengi gözlü, siyah veya koyu kahverengi saçlı olduğu tespit edildi..

İngilteredeki Stonehengei Anadolulu göçmenler inşa etti


Stonehenge'i yaptılar
Neolitik dönem göçmenleri, tarımın yanı sıra megalit olarak bilinen büyük taşlarla anıt yapma geleneğini de İngiltere'ye getirdi. M.Ö. 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'in de bu geleneğin parçası olduğu kaydedildi.
Stonehenge'in tam olarak ne için yapıldığı bilinmese de anıt, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendiriliyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği anıtı, geçen yıl bir milyon 555 bin kişi ziyaret etti.

 

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