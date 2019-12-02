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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü
Seyahat
Anadolu Ajansı
02.12.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ve Düzce'deki yaylalarda mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

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Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre ölçüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Ilgaz Dağı beyaza büründü

Kastamonu ile Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'ne de mevsimin ilk karı düştü. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakımlı Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepelerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler oluşturdu. Kayak merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ilgaz Dağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı kolaylaştıran Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaları yasak olan tırlar, Ilgaz Dağı'nda ilerlemekte güçlük çekiyor. Tır sürücülerinin bazıları, ekiplerin yolu açması için araçlarını yol kenarında bekletiyor. Karayolları ve trafik ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Abant'ta kar yağışı

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı başladı. Hafta sonu tatilini fırsat bilerek tabiat parkına gelenler, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Tabiat parkının girişinde görev yapan jandarma ekipleri, sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Gölyaka ilçesi Kardüz Yaylası, Beyköy beldesi Samandere mevkisi ve Kaynaşlı Topuk Yaylası kesiminde sabah saatlerinde etkili olan kar, bölgede beyaz örtü oluşturdu. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki Bakacak, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Darıyeri Hasanbey ve Dipsizgöl mevkilerinde ise zaman zaman sis ve sağanak etkili oluyor. Kara yolları ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri yakın takip yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ilgaz, Kartepe, Abant ve Düzce yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

 

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