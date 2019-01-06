İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat Haberleriİçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali
GeriSeyahat İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali
Seyahat
Yazı ve Fotoğraflar: Erdal Murat AKTAŞ / emurataktas@hotmail.com
06.01.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali

Balonda kızımla birlikte sekiz kişiyiz, bir anda yükselmeye başlıyor. O kadar yükseliyoruz ki, uzaktaki Cenevre Gölü’nü ve Fransa sınırını görüyoruz. Alp Dağları’nın muhteşem görüntüsü ve Mont Blanc... Özellikle Türk kayakseverlerin çok sık tercih ettiği 4 bin 8 yüz metre yükseklikteki Mont Blanc’nın zirvesinden çok daha yukarılara çıktık. Hava sıcaklığı -15 derece... Karşımızdaki manzara büyüleyici...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bugüne kadar 120 ülkeyi birbirinden farklı maceralara katılarak ve ekstrem sporlar yaparak görme şansım oldu. Yolculuklarımda büyük şehirler yerine uzaktaki köyleri, arka sokakları keşfetmeyi seçtim. İşte böyle bir seyahatte tanışmıştım 3 bin kişinin yaşadığı Château d’Oex kasabası ile...  20 sene önce uluslararası balon festivali sebebiyle seyahat ettiğim Château d’Oex’e, 20 yıl sonra tekrar gittim. Dünyanın dört bir yanından gelen, birbirinden farklı şekillerdeki sıcak hava balonlarının Alp Dağları ve doğa ile oluşturduğu masalsı dünyayı başka yerde görme şansınız yok. Özellikle kış aylarında eşi, sevgilisi ya da çocukları ile yeni bir yer keşfetmek isteyen, hem kayak tatili yapıp hem de olağanüstü bir kış macerası arayanlara tavsiye ederim. Her ocak ayının son haftasında düzenlenen festivali ve çevresindeki köyleri mutlaka keşfedin.

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali



Bu büyüleyici etkinliğe katılmak için Zürih ya da Cenevre’ye uçabilirsiniz. Ben Cenevre’yi tercih ediyorum çünkü Lozan Gölü ve çevresi, birkaç gün bile olsa yaşanması gereken yerler. Yirmi sene önce tek başıma, maceracı bir ruh ile seyahat ediyordum. Şimdi yanımda 13 yaşındaki kızım Alya var. Uyumlu ve keşfetmeye açık bir çocuk olduğu için de son derece şanslıyım. Cenevre’den trenle Lozan’a, oradan da panoramik ya da normal trenlerle Château d’Oex’e gitmek çok kolay. Cenevre’den Lozan’a araba ile yarım saatte ulaşıp kahvaltısı dillere destan Royal Savoy Oteli’ne gidiyoruz. Lozan’da bir- iki gece kalıp Lozan’ı ve Olimpiyat Müzesi’ni keşfetmek ajandanızda olmalı. İlk olimpiyatlardan bugüne kadar tam bir zaman tüneli.

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali



Lozan’a çok yakın Montrö (Montreux) ikinci durağımız. Renkli ve karakteristik bir şehir. Güzel bir öğle yemeği sonrası Vevey’e; ‘Şarlo’ ile buluşmaya doğru yola çıkıyoruz. Charlie Chaplin, hayatının bir dönemini bu bölgede geçirmiş, ailesini burada kurmuş ve çocuklarını Vevey’de büyütmüş. Şimdi müze olarak ziyarete açık olan ev, Şarlo karakteri ile hafızamızda yer eden Charlie Chaplin’in sıradışı hayatını ve birbirinden güzel filmlerini nasıl çektiğini en ince detayına kadar gözler önüne seriyor.

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali



Château d’Oex en etkileyici, Kapadokya en keyifli

Château d’Oex ve çevresindeki köylerde her bütçeye uygun birbirinden güzel oteller var. 20 sene önce gittiğimde bir anne ve kızının işlettiği bir şalede kalmıştım. Bu gidişimde ise Rougemont köyünü tercih ediyoruz. Hotel de Rougemont sabah uyandığınızda balkonunuzda Alp Dağları’nı izleyebileceğiniz, oldukça şık bir otel. Festival alanı her zamanki gibi farklı şekil ve büyüklükteki balonlarla dolu. Bu yıl festivalin 40. yıldönümü olduğu için konsept Charlie Chaplin. Avusturyalı bir arkadaş grubu ile uçacağız. Hava oldukça soğuk ama son teknoloji ürünü kışlık kıyafetler ya da kayak giysileri ile uçuşu üşümeden geçirebilirsiniz. Pilotumuz Michael’in Airbus pilotu olduğunu öğreniyoruz. Kendine ait balonu ve arkadaşları ile her sene bu festivale geliyormuş.

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali



Balonlar hava akımı ve rüzgâra göre ilerleyen hava araçları. Kalktıkları yere inemiyorlar. Ancak Michael’ın başka planları var; kalktığımız yere inmek için maharetlerini kullanmaya başlıyor. Balonda kızımla birlikte sekiz kişiyiz. O kadar yükseliyoruz ki, Michael uzaktaki Cenevre Gölü’nü ve Fransa sınırını gösteriyor. İşte karşımızda Alpler’in muhteşem görüntüsü ve Mont Blanc Dağı... 4 bin 8 yüz metre yükseklikteki Mont Blanc’nın zirvesinden çok daha yukarılara çıktık. Hava sıcaklığı -15 derece. Manzara büyüleyici. Michael uzun bir süre bu tarifsiz manzaranın tadını çıkarmamız için balonun yüksekliğini koruyor. İki saat boyunca profesyonel bir pilotun uçuş maceralarını dinleyerek ve Alp Dağları’nın enfes görüntülerini izleyerek harika vakit geçiriyoruz. Tam kalktığımız yer olmasa da 1 km. ötedeki bir köye iniyoruz.

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali



Ben Kapadokya’daki ilk balon deneyimini İsveçli bir çiftin pilotluğu ile yaşamış ve tek kelimeyle büyülenmiştim. Sonraki yıllarda Mısır’da, Amerika’da ve İsviçre’de farklı balonlarla ve farklı pilotlarla uçtum. Kıyaslamam gerekirse bir masalsı dünyaya açılan bir kapı olduğu için Château d’Oex en etkileyici, Kapadokya’daki ise en keyiflisi.

İçinizdeki kâşifi ortaya çıkaracak gerçek bir macera: Château d’Oex Balon Festivali



Buraya gelmek sadece bir festivale katılmak değil. Harika yemekler tatmak, kayak ve alışveriş yapmak için birçok alternatif var. Avrupa sosyetesinin uğrak yeri sayılan Gstaad bu bölgede yer alıyor örneğin. Panoramik tren ile festival sonrası Alpler’in içinde kayboluyoruz. Son gece Night Glow adında bir gösteri yapılıyor. Bu festivalin size romantizmin, keyfin ve maceranın bütün tonlarını yaşatacağı kesin.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kısa haberler ve fırsatlar

Kendinizi ‘uçuş modu’na alın

'Dünyanın Çatısı'nda ilginç yaşam! Medeniyete dair hiçbir belirti yok, hatta...

Malezya'nın yerel toplulukları başkentteki müzede tanıtılıyor