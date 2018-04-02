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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik
Seyahat
Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
02.04.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com

Dubrovnik; denizi, lezzetleri ve kültürel özellikleri ile insanı büyülüyor. Burada yapacak, görecek ve yiyecek o kadar çok şey var ki geri dönmek istemeyeceksiniz. İşte Game of Thrones dizisiyle daha da ünlenen, Orta Çağ’dan kalma eserleri ile Dubrovnik gezi yazım…

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
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Dalmaçya Kıyıları’nın en güzellerinden Dubrovnik son yıllarda seyahat severlerin gözdesi. Game of Thrones dizisiyle de iyice ünlenen şehir güzelliğiyle göz dolduruyor. Orta Çağ izlerini günümüze kadar taşımayı başarmış Dubrovnik eski adıyla Ragusa adeta bir film seti gibi. Parlak kireçtaşı kaplı ana caddesi, 15. yüzyıldan kalma surları, Rönesans mimarisine sahip yapılarıyla Dubrovnik sizi bambaşka bir zamana taşıyacak. Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan Dubrovnik’e gitmek isteyenler nisan-ekim arasını tercih etmeliler ama eğer deniz tatilini seviyorsanız o zaman kesinlikle yaz aylarını seçmelisiniz. Zira denizinin umduğunuzdan da güzel olduğunu göreceksiniz! Ayrıca küçük bir not: Hırvatistan’a önceden vize gerekmezken 1 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Birliğine üye olmasıyla birlikte artık vize zorunluluğu bulunuyor. 

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Nereleri göreceksiniz?

Dubrovnik’te en etkileyici yer Old Town (Eski Şehir). Surlarla çevrili olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bu yer şehrin kalbinin attığı nokta. Old Town’da birbirinden güzel binaların ve renkli kafelerin bulunduğu Stradun Caddesi ise buranın en işlek yeri. Birçok kutlamalar ve törenler bu caddede yapılıyor. Old Town’ın aslında dört kapısı bulunuyor ama en önemlileri ve en çok kullanılanları Pile Gate ve Ploce Gate. Stradun Caddesi de bu iki kapısı arasında bulunuyor zaten. Dubrovnik’in simgelerinden Büyük Onofrio Çeşmesi 15. yüzyılda mimar Onofrio tarafından şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Çeşme günümüzde turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yapılar arasında bulunuyor.

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Dubrovnik’te görülmesi gereken diğer yerler şöyle; şehri savaş zamanlarında denizden ve karadan savunmak için yapılmış Dubrovnik Kalesi, dünyanın en eski eczanelerinden birine ev sahipliği yapan Franciscan Manastırı, üzerinde Zelenci denilen heykeller bulunan Çan Kulesi, Gotik ve Rönesans mimarisinin etkilerini taşıyan Sponza Sarayı, ihtişamlı yapısıyla Dubrovnik Katedrali, Aziz Blaise için inşa edilen ve Venedik’te bir benzeri olan Aziz Blaise Kilisesi, büyük depremin ardından Tanrı’ya teşekkür etmek amacıyla inşa edilen Aziz Saviour Kilisesi, Stradun Caddesi’nin sonunda bulunan Orlando Sütunu, sokak pazarı ile ünlü Gundulica Meydanı, tekne turlarının düzenlendiği Eski Liman, şehir surlarının önemli bir bölümü olan Minceta Hisarı, Dubrovnik Müzesi Tarih Bölümü’ne ev sahipliği yapan Rektör Sarayı ve son olarak Game of Thrones’un en önemli sahnelerinden biri olan Cersei Lannister'ın ''utanç yürüyüşünün'' çekildiği Baroque Merdivenleri. 

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Neyi nerede yiyeceksiniz?

Dubrovnik denize kıyısı olan bir şehir olduğu için deniz mahsulleri burada oldukça lezzetli. Kalamar, karides, midye, levrek, kalkan ve özellikle de istiridye bu şehirde denemeniz gereken tatlardan… Pizza, makarna gibi İtalyan tarzı yiyecekler de oldukça lezzetli bu şehirde. Dubrovacka Rozata ise Dubrovnik’in en ünlü tatlısı. Peki, bunları nerede yiyeceğiz derseniz ilk önereceğim yer Gil’s Bistro. Yemekler inanılmaz lezzetli. Ama gitmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmalısınız yoksa kapıdan geri dönebilirsiniz. Bunun dışında 360 Restaurant, Nautika, Victoria, Above 5 ve Restaurant Dubrovnik’i önerebilirim. Manzara sevenler için Restaurant More Dubrovnik iyi bir seçim olabilir. Old Town’da ise gidebileceğiniz iyi restoranlar Villa Ruza veya Fish Restaurant Proto. Pizza sevenler ise Pizzeria Oliva’yı mutlaka denemeliler.

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Neler yapabilirsiniz?

Eski şehir Limanı’ndan 10 dakikada ulaşabileceğiniz UNESCO koruması altında bulunan Lokrum Adası’na gidebilir, burada Botanik Bahçe’yi gezebilir veya sakin plajlarında denizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Yine denizi sevenler için önerebileceğim Old Town’a yakın konumuyla içerisinde plaj voleybolu ve çeşitli aktivitelerin bulunduğu Banje Beach’e gidebilirsiniz.

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Sahil şeridi ile ünlü Lapad Bölgesi’nde bulunan plajlarda eğlenceli dakikalar geçirebilir, yöresel yiyecekleri deneyebileceğiniz restoran veya kafelerde soluklanabilirsiniz.

Adriyatik Denizi’nde binden fazla ada bulunuyor. Dubrovnik Limanı’ndan kalkan teknelerle güzel Elaphite Adalarını gezebilirsiniz. Dubrovnik şehrini panoramik olarak görebileceğiniz Srd Dağı’na teleferik ile çıkabilir harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Şehrin surlarının alt tarafında kayalıklara kurulmuş Buza Bar’da akşamüstü bir içecek alıp eşsiz bir manzara eşliğinde tatilinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer Ağustos ayında Dubrovnik’teyseniz burada düzenlenen resimden müziğe, sinemadan tiyatroya kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Dubrovnik Yaz Festivali’ne katılabilirsiniz.

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Hırvatistan’da genç nüfus oldukça fazla bu nedenle gece hayatı da bir o kadar renkli. Gece eğlenmeyi seviyorsanız Old Town’da güzel müzikler eşliğinde içkinizi yudumlayabilir veya kumsal partilerinde sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya eğlenebilirsiniz.

Hırvatistan’ın incisi Dubrovnik

Fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK

Serena KARAMIZRAK
Serena KARAMIZRAK
skaramizrak@prm3.com
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