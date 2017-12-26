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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatDünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler
Seyahat Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler
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Seyahat
Hürriyet Haber
26.12.2017 - 16:11| Son Güncelleme:

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

2018 yaz tatili planları yapılmaya yavaş yavaş başlanıyor. Peki bu yaz Instagram hesabınızı güzelleştirecek kareler yakalayabileceğiniz bir yere gitmek istemez misiniz? İşte en güzel Instagram fotoğrafı çekilecek yerler...
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Bled Gölü, Slovenya

Hırvatistan’ın kuzeyinde ve İtalya’nın güneyinde yer alan Slovenya, doğasıyla ve çok iyi korunmuş tarihi yapılarıyla harika fotoğraflar çekebileceğiniz bir ülke.Alpler’in bittiği noktada bulunan Bled Gölü ve yakınındaki Bohinj Gölü, Slovenya’da görülmesi gereken yerler arasında.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Özellikle Bled Gölü’nün ortasındaki küçük adaya kurulmuş kilisenin fotoğrafı, Instagram takipçilerinizi iki katına çıkartabilir! Schengen vizesiyle gidebileceğiniz Slovenya’da, doğal güzelliklerin yanı sıra başkent Ljubljana’da görülecek çok güzel yerler var. Ayrıca, Adriyatik Denizi kıyısındaki Piran şehrinde de Ortaçağ mimarisinin çok iyi korunmuş bir haline tanık olabilirsiniz.

Santorini, Yunanistan

Muhtemelen Avrupa’nın en çok Instagram paylaşımına sahip noktası olan Santorini’de herhangi bir yerden çekeceğiniz bir fotoğraf bile size çok sayıda beğeni olarak geri dönecektir. Beyaz evleri ve mavi kubbeli kiliseleriyle birbirinden güzel manzaralar sunan Santorini mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Otantik otellerde konaklayabileceğiniz bu güzel Yunan adasında Oia Kalesi, Skaros Kayalıkları ve Anastasi Kilisesi gibi muhteşem Instagram fotoğrafları çekebileceğiniz turistik noktalar var.

Dubrovnik, Hırvatistan

Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan bir diğer Instagram’lık destinasyon da Dubrovnik. Ortaçağ havasını şehrin her köşesinde yaşayabileceğiniz Dubrovnik, fotoğrafçılara büyülü bir atmosfer sunuyor. Filtreye ihtiyaç duyar mısınız bilemeyiz ama buradan çok güzel fotoğrafları çıkacağı kesin.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Gece hayatıyla da öne çıkan Dubrovnik’e vize gerekiyor mu? Evet, Hırvatistan’a seyahat etmek için Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alması gerekiyor. Dubrovnik’in Instagram’lık en iyi noktaları Lovrijenac Kalesi, şehir surları ve Buza bar. Ucuz uçak bileti arayanlar için hatırlatmadan geçmeyelim, Skyscanner.com.tr sitesine girip varış noktasına “Her Yere” yazdıktan sonra tarihi de “En Ucuz Ay” olarak seçip arama yaparsanız bulunduğunuz şehirden kalkan en ucuz uçuşları görebilirsiniz.

 Vik, İzlanda

Volkanik faaliyet bölgeleri, lagünler ve gayzerleriyle, pek sık rastlayamayacağınız doğal güzellikleriyle, İzlanda insanı bambaşka bir gezegende hissettiriyor. Adanın güneyinde bulunan ve bir köy olan Vik, hem şirin bir kasaba olması, hem de etrafındaki doğal güzellikleriyle Instagram için harika manzaralar sunuyor. Özellikle de Reynisfjara sahilindeki yerden yükselen simetrik kayalıkların görünümü son derece etkileyici. Seljalandsfoss, muhteşem fotoğraf kareleri yakalanabilecek bir diğer nokta; burada yeşilliklerin ortasında akan çok güzel bir şelale bulacaksınız.

15 günde bisikletle İzlanda
15 günde bisikletle İzlanda

 

Kuzey Ari Mercan Adası, Maldivler

Özellikle balayı destinasyonu olarak çok popüler olan Maldivler’in Kuzey Ari Mercan Adası, Instagram fotoğrafları için tam bir cennet. Bembeyaz kumu ve masmavi deniziyle herkesin hayallerini süsleyen bu ada, Maldivler’in 26 mercan adasından biri.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Kuzey Ari adasının özelliğiyse Maldivler’in en güzel dalış noktalarından biri olması. Sualtında çekim yapmak istiyorsanız, burada muhteşem kareler yakalayacağınız kesin.

Ho Chi Minh City, Vietnam

Muhteşem doğası ve otantik kültürüyle çok farklı bir seyahat deneyimi sunan Vietnam’da, sizi olduğu kadar telefonunuzu da mutlu edecek manzaralar var. Özellikle Halong Bay’deki kayalıkların arasında tekne turu yaparken çekebileceğiniz fotoğraflara inanamazsınız. Dünyanın en güzel yerleri arasında olan Halong Bay’de kendinizi bambaşka bir dünyada hissedebilirsiniz.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Doğa yürüyüşü sevenler içinse Sapa bölgesinde harika fotoğraflar çekme olanağı var. Ayrıca Mekong Delta’da çekilebilecek etkileyici fotoğraf sayısına şaşırabilirsiniz. Burası ince uzun kayıklarla dolaşılan dev bir pazar.

Amalfi, İtalya

İtalya’nın çoğu yeri Instagram’lık olsa da, Amalfi’nin yeri ayrı. Vernazza sahil kasabasının pastel tonlardaki binaları, rengârenk tekneleri ve ışıl ışıl akşamlarında her an birbirinden farklı manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer etkileyici sahil kasabası da Positano; burada yakalayabileceğiniz pozlar arasında kayalıklar üzerine kurulmuş evler, renkli şemsiyelerle dolu bir sahil ve nefis İtalyan mutfağı yemekleri var. Harika Instagram fotoğrafları için daha ne olabilir ki? Amalfi bölgesindeki turistik noktalar arasında olan Fiordo di Furore’de de çok güzel fotoğraflar çekeceğiniz kesin!

Avrupada doğal güzellik: Lago di Braies
Avrupa'da doğal güzellik: Lago di Braies

 

Bali, Endonezya

Balayı için tercih edilen bir diğer popüler ada, Endonezya’nın bambaşka bir kültüre sahip adası Bali. Tanrıların Adası olarak da anılan bu turistik destinasyonda tapınaklar kadar, adaya özgü küçük maymunlarla bir selfi de epey ses getirecek bir Instagram fotoğrafı olabilir. Güzel kafe, restoran ve barların olduğu bir yer arıyorsanız, orası yabancı turistlerin de uğrak yeri olan Seminyak.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Etkileyici bir tapınak fotoğrafı istiyorsanız, denizin içindeki kayalıklara kurulmuş Tanah Lot tapınağına mutlaka gidin. Uçsuz bucaksız bir deniz manzarasının içindeki bir salıncakta çekilmiş fotoğraflara her zaman özendiyseniz, bunun için Bali’ye yakın Gili Trawangan adasına gitmelisiniz.

 New York, ABD

Hangi mevsimde giderseniz gidin, New York’ta her zaman muhteşem kareler yakalayabilirsiniz. Central Park’taki ağaçlar her mevsim ayrı bir renk cümbüşü içinde.

Dünyada en güzel Instagram fotoğrafı çekebileceğiniz yerler

Tahmin edebileceğiniz gibi en güzel Instagram fotoğrafları, Times Square’de çıkacaktır. Grand Central tren garında da etkileyici kareler yakalayabilirsiniz. New York’un yerden yüksek bir yürüyüş yolu olarak inşa edilmiş parkı The High Line’da dolaşırken şehrin ayrı yönlerine doğru farklı farklı çok güzel fotoğraflar çekilebilir.

Riviera Maya, Meksika

Sahilin her yerinde palmiye ağaçlarına bağlanmış hamaklar, sık sık görebileceğiniz kaplumbağa arabalar ve ahşaptan kulübelerle Riviera Maya’da kötü bir Instagram fotoğrafı çekmek neredeyse imkansız.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği
Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

Tulum’daki Eski Maya harabelerinde de birbirinden etkileyici kareler sizi bekliyor. Akumal Koyu’nda birbirinden tatlı deniz kaplumbağalarına rastlayabilirsiniz. Son olarak da Isla Holbox, Maldivler’i aratmayacak beyazlıktaki kumuyla Instagram’da çok sükse yapacak fotoğraflar çekebileceğiniz bir yer.

Kaynak: Skyscanner
Fotoğraflar: Alamy, loxos, indigodergisi

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