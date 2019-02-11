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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Havana'nın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü
Seyahat
Hürriyet Seyahat
11.02.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Havana'nın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Küba, bir zamanlar ABD'den otomobil ithalatı yapan en önemli ülkelerden biriydi. Özellikle 1950'li yıllarda dönemin çarpıcı Amerikan otomobilleri başkent Havana sokaklarında fazlasıyla boy gösteriyordu.

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Bu otomobillerin sayısı o dönemlerde 125 bini bulmuştu. Küba'daki devrimin ardından Fidel Castro 1959 Temmuz'unda yaptığı konuşmada, "Cadillac kimseye iş sağlamıyor, Cadillac ülkenin zenginliğini artırmıyor. Bunu azaltıyor." dedi ve o andan itibaren tüm Amerikan otomobil ithalatını durdurduklarını duyurdu.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Küba hükümeti, ‘maquinas’ dediği bu otomobillerin sahiplerine katı yasalar koydu. Yıllar süren ticaret ambargosu nedeniyle önce yedek parça sıkıntısı çeken otomobil sahipleri daha sonra hiç yedek parça bulamamaya başladılar.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Her biri klasik olan otomobillerin çoğu ise bu özelliklerini yitirdi. Bunun nedeni, bulunamayan parçaların yerine başka ülkelerin farklı model araçlarından temin edilen parçaların 'karıştır-eşleştir' yöntemiyle bu otomobillere takılarak çözüm üretilmesiydi.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Yıllar içinde eskiyen arabaları ayakta tutmak için ilginç yöntemler deneyen Kübalı araç sahipleri, kat kat boyadıkları otomobilleriyle neredeyse yeni bir 'tür' ortaya çıkardılar.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Günümüzde turistlere taksi hizmeti veren bu otomobiller, yerel halk için önemli bir gelir kaynağı durumunda.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Otomobillerde alınan ücret ise, otomobilin bakım durumuna göre değişiyor. Klasik özelliği daha fazla zedelenmiş otomobiller 10-15 dakikalık bir yolculuğa 10-15 dolar ücret alırken, bakımlı araçlarda aynı mesafe için 15-30 dolar arası ödeme yapmak gerekiyor.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

Sürücüler, turistleri cezbetmek için genellikle devlet tarafından işletilen lüks otellerin çevresinde konuşlanıyor. Ne kadar bakımlı olurlarsa olsunlar her şoförden mutlaka duyacağınız uyarı ise, 'lütfen kapıları dikkatli kapatın' oluyor.

Havananın sembolü olan otomobillerin ilginç öyküsü

 

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