Havada asılı şehir... Nasıl yapıldığına inanamayacaksınız
Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora Manastırları, Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor. Yerden 300 ila 500 metre yükseklikte olan kayaların hikâyesi ise ilginç… İşte Meteora hakkında bilgiler…
Yüzyıllar önce dev kaya blokların üzerinde inşaa edilmiş olan Meteora Manastırları, Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'ndeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor. Yüsekliği 300 - 500 metre arasında. Meteora, "havada asılı" anlamına geliyor. Orta Yunanistan'daki bu etkileyici kayalar, düz bir vadiye dik olarak uzanıyor.
Jeologlara göre kaya blokları 60 milyon yıl önce oluşmuş. Buradaki manastırların amacı hem keşişlerin insanlardan uzaklaşarak tanrıya yakın oldukları, inzivaya çekildikleri bir yer olarak, hem de olası saldırılardan korunmak için yapılmış. Sütunlara ilk gelenler ise 11.yüzyılda keşişler.
14. yüzyılda ise Meteora'nın Kutsanmış Athanasios'u bölgeye gelip Yüce Meteoron ilk manastır topluluğuna rastlamış. Yunanistan'ın diğer yerlerinden gelen keşişler birlikte toplam 20 manastır oluşturmuş. Bölgede 6 aktif, restore edilmiş erkek manastırı ve kadın manastırı bulunuyor. Bölgede özellikle manastırın ilk zamanlarında dağcılık orada bulunanlar için gerekliydi çünkü tepeye ulaşmanın başka bir yolu yoktu.
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