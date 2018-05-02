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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Havada asılı şehir... Nasıl yapıldığına inanamayacaksınız
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 15:38, Son Güncelleme:

Havada asılı şehir... Nasıl yapıldığına inanamayacaksınız

Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora Manastırları, Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor. Yerden 300 ila 500 metre yükseklikte olan kayaların hikâyesi ise ilginç… İşte Meteora hakkında bilgiler…

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Yüzyıllar önce dev kaya blokların üzerinde inşaa edilmiş olan Meteora Manastırları, Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'ndeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor. Yüsekliği 300 - 500 metre arasında. Meteora, "havada asılı" anlamına geliyor. Orta Yunanistan'daki bu etkileyici kayalar, düz bir vadiye dik olarak uzanıyor.

Havada asılı şehir... Nasıl yapıldığına inanamayacaksınız

Jeologlara göre kaya blokları 60 milyon yıl önce oluşmuş. Buradaki manastırların amacı hem keşişlerin insanlardan uzaklaşarak tanrıya yakın oldukları, inzivaya çekildikleri bir yer olarak, hem de olası saldırılardan korunmak için yapılmış. Sütunlara ilk gelenler ise 11.yüzyılda keşişler.

Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri
Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri

Havada asılı şehir... Nasıl yapıldığına inanamayacaksınız

14. yüzyılda ise Meteora'nın Kutsanmış Athanasios'u bölgeye gelip Yüce Meteoron ilk manastır topluluğuna rastlamış. Yunanistan'ın diğer yerlerinden gelen keşişler birlikte toplam 20 manastır oluşturmuş. Bölgede 6 aktif, restore edilmiş erkek manastırı ve kadın manastırı bulunuyor. Bölgede özellikle manastırın ilk zamanlarında dağcılık orada bulunanlar için gerekliydi çünkü tepeye ulaşmanın başka bir yolu yoktu.

Havada asılı şehir... Nasıl yapıldığına inanamayacaksınız

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