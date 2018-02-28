Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri
Bir zamanlar bulundukları bölgenin en popüler yerleri arasında gösterilirken sonradan çeşitli nedenle terk edilen ve günümüzde adeta bir hayalet şehri andıran yerler var. Belki de daha önce adını bile duymadığımız yerler. Üstelik bunların arasında Türkiye’den de bir yer var İşte size dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri…
Ani – Türkiye
Kars şehir merkezinden 42 kilometre dışında bulunan Ani Antik Kenti geçmişte dönemin en büyük ve gelişmiş merkezlerinden biriyken sonradan terk edilen eski bir Ermeni yerleşimi.
500 yıldan uzun bir süredir yaşam olmayan Ani bugün eski kiliseleri ve diğer kalıntılarıyla ziyaretçileri bölgeye çekiyor. Bir dönem Rus hakimiyetinde kalan Kars’ta ayrıca Ruslardan kalan eski binaları da görmek mümkün.
Geamana – Romanya
Geamana’nın hayalet şehir haline gelme hikayesi de son derece ilginç.
Bölgede inşa edilen büyük bir bakır madeni için boşaltılan şehir sonradan çevreyi dolduran endüstri atıklarının etkisi ile boşaltıldı ve hayalet şehir görünümünü aldı. Roşia Poieni adı verilen madenden taşan sular köyün bulunduğu yerde bugün kızıl renkli sular yükseliyor.
Çernobil şehirleri – Ukrayna
Ukrayna’nın Pripyat şehrinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nin patlaması sonucu santralin çevresindeki şehirlerin pek çoğu hayalet birer kent haline geldi.
O dönemden bugüne şehirlerde yaşam izine rastlanmasa da şimdilerde buralara turlar düzenleniyor ve patlamadan geriye kalanlar görülebiliyor.
Nan Madol – Mikronezya
Nan Madol, Okyanusun ortasında bulunan yemyeşil adalar muhteşem doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla ‘Okyanusya’nın Venedik’i’ olarak da biliniyor.
Önceki yüzyıllarda adada yaşayan yerliler tarafından kurulan şehir taştan inşa edilen dayanıklı yapıları sayesinde günümüze kadar ulaşabilmiş durumda.
Termessos Antik Kenti – Türkiye
Yurdumuzun pek fazla bilinmeyen tarihi zenginliklerinden biri de Termessos Antik Kenti. Antalya ilinin sınırlarında bulunan antik yerleşim yerden metrelerce yükseklikte ve zor ulaşılan bir noktada yer alıyor.
Milattan önce önemli bir yerleşim merkezi olan Termessos’un daha sonra su kaynaklarını kaybetmesiyle terk edildiği ve ıssız yerlerden biri haline geldiği biliniyor.
Kaynak: enuygun
Fotoğraflar: Atlasdergisi, amazingplacesonearth, my-european-history.ep.eu, arrivalguides
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