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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
28.02.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri

Bir zamanlar bulundukları bölgenin en popüler yerleri arasında gösterilirken sonradan çeşitli nedenle terk edilen ve günümüzde adeta bir hayalet şehri andıran yerler var. Belki de daha önce adını bile duymadığımız yerler. Üstelik bunların arasında Türkiye’den de bir yer var İşte size dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri…

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Ani – Türkiye

Kars şehir merkezinden 42 kilometre dışında bulunan Ani Antik Kenti geçmişte dönemin en büyük ve gelişmiş merkezlerinden biriyken sonradan terk edilen eski bir Ermeni yerleşimi.

Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri

500 yıldan uzun bir süredir yaşam olmayan Ani bugün eski kiliseleri ve diğer kalıntılarıyla ziyaretçileri bölgeye çekiyor. Bir dönem Rus hakimiyetinde kalan Kars’ta ayrıca Ruslardan kalan eski binaları da görmek mümkün.

Geamana – Romanya

Geamana’nın hayalet şehir haline gelme hikayesi de son derece ilginç.

Romanya’da ilginç bir yöntem: Evlilik hapishanesi
Romanya’da ilginç bir yöntem: Evlilik hapishanesi

Bölgede inşa edilen büyük bir bakır madeni için boşaltılan şehir sonradan çevreyi dolduran endüstri atıklarının etkisi ile boşaltıldı ve hayalet şehir görünümünü aldı. Roşia Poieni adı verilen madenden taşan sular köyün bulunduğu yerde bugün kızıl renkli sular yükseliyor.

Çernobil şehirleri – Ukrayna

Ukrayna’nın Pripyat şehrinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nin patlaması sonucu santralin çevresindeki şehirlerin pek çoğu hayalet birer kent haline geldi.

Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri

O dönemden bugüne şehirlerde yaşam izine rastlanmasa da şimdilerde buralara turlar düzenleniyor ve patlamadan geriye kalanlar görülebiliyor.

 Nan Madol – Mikronezya

Nan Madol, Okyanusun ortasında bulunan yemyeşil adalar muhteşem doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla ‘Okyanusya’nın Venedik’i’ olarak da biliniyor.

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Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi
Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi

Önceki yüzyıllarda adada yaşayan yerliler tarafından kurulan şehir taştan inşa edilen dayanıklı yapıları sayesinde günümüze kadar ulaşabilmiş durumda.

Termessos Antik Kenti – Türkiye

Yurdumuzun pek fazla bilinmeyen tarihi zenginliklerinden biri de Termessos Antik Kenti. Antalya ilinin sınırlarında bulunan antik yerleşim yerden metrelerce yükseklikte ve zor ulaşılan bir noktada yer alıyor.

Dünyanın göz kamaştıran kayıp şehirleri

Milattan önce önemli bir yerleşim merkezi olan Termessos’un daha sonra su kaynaklarını kaybetmesiyle terk edildiği ve ıssız yerlerden biri haline geldiği biliniyor.

Kaynak: enuygun

Fotoğraflar: Atlasdergisi, amazingplacesonearth, my-european-history.ep.eu, arrivalguides

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