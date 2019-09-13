Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriHamlet'in Kalesi 'Kronborg'
GeriSeyahat Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.09.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'

William Shakespeare'in "Hamlet" adlı eserinde "Elsinore" olarak ölümsüzleştirilen Danimarka'nın Helsingör şehrindeki "Kronborg Kalesi", her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kronborg Kalesi, Danimarka'daki Zealand Adası'nın kuzeydoğu ucunda, Danimarka ve İsveç arasındaki Oresund'ın en dar noktasında yer alıyor. İsveç ile Danimarka arasındaki Oresund Denizi'nin en dar noktalarından birinde yer alan kale,19 yıldır UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunuyor.

Hamletin Kalesi Kronborg

Edebiyat tarihinin başucu eserlerinden biri kabul edilen "Hamlet"in hikaye edildiği yer alan Kronborg Kalesi'nin tarihi, 1420'de Baltık Denizi'ne giriş çıkışları kontrol etmek isteyen Danimarka Kralı Eric tarafından surların yaptırılması ile başladı. Kronborg adını 1585'te Frederick II tarafından Rönesans şatosu olarak yeniden yapıldığında alan kale, Kral 3. George'un kız kardeşi Kraliçe Caroline Mathilde'nin 1772 yılında burada mahkum edilmesiyle kraliyet ailesi için önemini yitirdi. Kale, 1785'ten 1922 senesine kadar askeri amaçlar için kullanıldı.

Hamletin Kalesi Kronborg

16. ve 18. yüzyıllar arasında Kuzey Avrupa tarihinde stratejik öneme sahip olan kalenin önünden geçen gemilerden para alındı, para vermeyenler ise topa tutuldu.

Hamletin Kalesi Kronborg

Bale gösterileri ilgi çekiyor

Kaleye gelmeden önce koruma maksadıyla yapılmış köprüler, hendekler ve kapılardan geçiliyor. Tarihi bir kilisenin olduğu avluya girmeden önce manzaranın tadını çıkaran ziyaretçiler denizin öbür tarafında, İsveç'te bulunan Helsingborg şehrini seyredebiliyor. Kalenin içindeki Şövalyeler Salonu, kraliyet ailesine ait bölüm ve dışındaki Denizcilik Müzesi gezilebiliyor.

Hamletin Kalesi Kronborg

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği 400 yıllık kalede, Danimarka Kraliyet Sanatçıları eşliğinde dans eden Kraliyet Balesi'nin gösterileri izlenebiliyor.

Hamletin Kalesi Kronborg

Kronborg Kalesi'nde yılın belirli dönemlerinde dünyaca ünlü uluslararası tiyatro okulları ve enstitüleri öğrencileri tarafından Shakespeare'in anısına çeşitli tiyatro gösterileri, geziler ve festivaller düzenleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Bir kilosu 20 bin dolar! Öyle bir şey için kullanılıyor ki…
Arnavutluk'ta tarihin tanığı: Berat Kalesi
Hamlet'in Kalesi 'Kronborg'
Köylere iç göç yaşatan panayır: Pavli