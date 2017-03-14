Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbul'a yakın 10 yer

Garipçe Köyü
İstanbul'un kalbindeki bu köy aynı zamanda İstanbul'un bütün karmaşasından oldukça uzaktaki bir balıkçı köyü. Sarıyer'e yaklaşık 10 km uzaklıktaki bu köy özellikle sonbaharda muhteşem manzaraları ve salaş mekanları ile hafta sonu tatili için birebir. Gitmişken güzel bir köy kahvaltısı yapıp akşama lezzetli balıklarından yemeyi ihmal etmeyin.
|Sonbaharın en güzel hali
Polenezköy
Hafta sonu tatili için oldukça sakin olan bu bölge muhteşem doğası, tertemiz havası, doğal besinleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Üstelik saatler içinde tekrar İstanbul'a dönebilirsiniz. Fakat gitmişken ormanın içinde yürümeyi, ata binmeyi, kendin pişir kendin ye mekanlarında yemek yemeyi ve özellikle Cumhuriyet Köyü'ne uğramayı unutmayın.
Abant
Abant, adeta cennetten bir parça. Bolu iline bağlı ilçe gerek doğasıyla gerek İstanbul'a yakınlığıyla hafta sonu gezileri için oldukça ideal bir yer. Gölün kenarında yemek yiyin ve sonbaharın güzelliğini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirin.
|Stresten uzak, İstanbul’a yakın
Avşa Adası
Marmara Denizi'nin incilerinden biri. Kumsalıyla, deniziyle, sakinliği ve doğasıyla herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle de hafta sonu için yakın bir yer bakıyorsanız.
|Hafta sonu tatili için nereye gitmeli?
Silivri
İstanbul'un bir ilçesi olan fakat karmaşadan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri Silivri. Gerek doğası gerekse yakınlığı ile Silivri İstanbul'dan birkaç günlüğüne kaçmak isteyenler için oldukça güzel.
Maşukiye
Hayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes alabalıklara ev sahipliği yapmasıyla Maşukiye son yıllarda oldukça popüler. Doğa yürüyüşleri ve alabalık tesisleri ile güzel bir haftasonu geçirmek istiyorsanız mutlaka uğramalısınız.
Sapanca
Doğanın tüm cömertliği ile kendisini sergilediği Sapanca, haftasonu kaçamağı için oldukça ideal. Gölün etrafı sakin ve huzurlu. Güzel mekanlara ve konaklama yerlerine sahip Sapanca, yalnızca birkaç saat uzaklıkta.
|Bir hafta sonu kaçamağı olarak İstanbul'un adaları
Marmara Adası
Marmara'nın en büyük adası konumundaki ada bozulmamış doğasıyla dikkat çekiyor. Zeytin, fıstık, ceviz ağaçlarıyla dolu!
Kandıra Bölgesi
Kefken, Kerpe, Cebeci, Seyrek gibi tatil beldelerini içinde barındıran Kandıra Bölgesi, Kocaeli sınırları içinde. Muhteşem bir doğaya sahip bölge kalabalıktan uzaklaşmak için oldukça ideal.
Ağva
Belki de son yıllardaki en popüler tatil beldesi Ağva. Muhteşem doğası, İstanbul'a yakınlığı, oldukça fazla otele ve restorana ev sahipliği yapmasıyla Ağva popüleritesini her geçen gün artırıyor. Bir hafta sonunuzu buraya ayırmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.
|Hafta sonu için kaçamaklık rotalar
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