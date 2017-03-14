Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbul'a yakın 10 yer

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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HaberlerSeyahatSerilerHafta Sonu RotalarıHafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbul'a yakın 10 yer
Hafta Sonu Rotaları

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbul'a yakın 10 yer

Sonbaharda tüm haftanın yorgunluğunu üzerinden atmak ve hafta sonunda rahat bir nefes almak herkesin ihtiyacıdır. Sonbaharda doyasıya keyif almanın en güzel yolu ise şehirden uzaklaşıp kafa dinlemektir. İşte sonbaharda İstanbul'a oldukça yakın 10 yer...

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Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbul'a yakın 10 yer

Garipçe Köyü 

İstanbul'un kalbindeki bu köy aynı zamanda İstanbul'un bütün karmaşasından oldukça uzaktaki bir balıkçı köyü. Sarıyer'e yaklaşık 10 km uzaklıktaki bu köy özellikle sonbaharda muhteşem manzaraları ve salaş mekanları ile hafta sonu tatili için birebir. Gitmişken güzel bir köy kahvaltısı yapıp akşama lezzetli balıklarından yemeyi ihmal etmeyin.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Sonbaharın en güzel hali
Sonbaharın en güzel hali

Polenezköy

Hafta sonu tatili için oldukça sakin olan bu bölge muhteşem doğası, tertemiz havası, doğal besinleriyle mutlaka görülmesi gereken bir yer. Üstelik saatler içinde tekrar İstanbul'a dönebilirsiniz. Fakat gitmişken ormanın içinde yürümeyi, ata binmeyi, kendin pişir kendin ye mekanlarında yemek yemeyi ve özellikle Cumhuriyet Köyü'ne uğramayı unutmayın.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Abant

Abant, adeta cennetten bir parça. Bolu iline bağlı ilçe gerek doğasıyla gerek İstanbul'a yakınlığıyla hafta sonu gezileri için oldukça ideal bir yer. Gölün kenarında yemek yiyin ve sonbaharın güzelliğini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirin.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Stresten uzak, İstanbul’a yakın
Stresten uzak, İstanbul’a yakın

Avşa Adası

Marmara Denizi'nin incilerinden biri. Kumsalıyla, deniziyle, sakinliği ve doğasıyla herkesin görmesi gereken bir yer, özellikle de hafta sonu için yakın bir yer bakıyorsanız.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli
Hafta sonu tatili için nereye gitmeli?

Silivri

İstanbul'un bir ilçesi olan fakat karmaşadan kaçmak isteyenlerin uğrak yeri Silivri. Gerek doğası gerekse yakınlığı ile Silivri İstanbul'dan birkaç günlüğüne kaçmak isteyenler için oldukça güzel.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Maşukiye

Hayran verici doğası, İstanbul'a oldukça yakın oluşu ve enfes alabalıklara ev sahipliği yapmasıyla Maşukiye son yıllarda oldukça popüler. Doğa yürüyüşleri ve alabalık tesisleri ile güzel bir haftasonu geçirmek istiyorsanız mutlaka uğramalısınız.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Sapanca

Doğanın tüm cömertliği ile kendisini sergilediği Sapanca, haftasonu kaçamağı için oldukça ideal. Gölün etrafı sakin ve huzurlu. Güzel mekanlara ve konaklama yerlerine sahip Sapanca, yalnızca birkaç saat uzaklıkta.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Bir hafta sonu kaçamağı olarak İstanbulun adaları
Bir hafta sonu kaçamağı olarak İstanbul'un adaları

Marmara Adası

Marmara'nın en büyük adası konumundaki ada bozulmamış doğasıyla dikkat çekiyor. Zeytin, fıstık, ceviz ağaçlarıyla dolu!

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Kandıra Bölgesi

Kefken, Kerpe, Cebeci, Seyrek gibi tatil beldelerini içinde barındıran Kandıra Bölgesi, Kocaeli sınırları içinde. Muhteşem bir doğaya sahip bölge kalabalıktan uzaklaşmak için oldukça ideal.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Ağva

Belki de son yıllardaki en popüler tatil beldesi Ağva. Muhteşem doğası, İstanbul'a yakınlığı, oldukça fazla otele ve restorana ev sahipliği yapmasıyla Ağva popüleritesini her geçen gün artırıyor. Bir hafta sonunuzu buraya ayırmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

Hafta sonu tatili için gidebileceğiniz İstanbula yakın 10 yer

Hafta sonu için kaçamaklık rotalar
Hafta sonu için kaçamaklık rotalar

Kaynak:

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