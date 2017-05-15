Hafta sonu tatili için nereye gitmeli?

Yol arkadaşınız göğe yükselen ağaçlar...
İzmit sınırları içerinde yer alan ve 1994 yılında hizmete açılan Karaaslan Kamping, İstanbul'a 150 kilometre mesafede.
6 dönümlük arazi üzerine kurulu olan tesisin 60 kişilik konaklama kapasitesi var.
Karaaslan Kamping'de suit oda, özel oda yada standart odalarda konaklayabilirsiniz.
Ziyaretçilerine ATV safari,jeep safari, paintball ve trekking yapabilme imkanı da sunan Karaaslan Kamping'de gecelik ücretler 100 TL'den
başlıyor.
Köy kahvaltısı ise 25 TL.
Kaz Dağları'nda romantik bir kaçamak
Ağva ve Şile dışında alternatif bir adres arıyorsanız, rotanızı Assos'a çevirebilirsiniz.
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Bir yanda masmavi deniz, diğer yanda Kaz Dağları'nın mükemmel manzarasıyla Assos Club Beyaz, şehir stesinden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.
Ege yemeklerinden oluşan mönüsü ile dikkat çeken tesiste, 12 yaşından küçükler kabul edilmiyor. Ve bir not: Assos Club Beyaz sadece yaz aylarında hizmet veriyor.
Masal kahramanı olmaya ne dersiniz?
Kış tatilinin gözde adreslerinden biri olan Abant'taki Yeşil Ev, ziyaretçilerine masal tadında bir tatil yaşatıyor.
5000 metrekarelik alan üzerine kurulu tesisteki odalar isimlerini çocukluğumuzun masallarından alıyor.
Neşeli'nin Evi, Bilgin'in evi, Öfkeli'nin Evi, Uykucu'nun evi bunlardan bir kaçı.
Yeşilevde kişi başı gecelik fiyatlar 175 TL ile 400 TL arasında değişiyor.
Yeşilev, yılın dört mevsimi hizmet veriyor.
Doğa ile iç içe
İstanbul'a yakın bir başka adres: Konak Beyazade...
Sapanca'daki tesiste odaların her biri farklı konseptlerde hazırlanmış.
ATV Safari, wakeboard, kayak, paintball, at binme, jeep safari ve trekking yapabileceğiniz aktivitelerden.
Konak Beyzade'de iki kişilik oda fiyatı 170 TL ile 350 TL arasında değişiyor.
İster tek başınıza, isterseniz ailece...
Kocaeli'nin tam ortasında 50 bin metrekare yeşil alan üzerine kurulu olan Life Port Hotel, tatil için tercih edebileceğiniz adreslerden.
Otel, Atatürk Havalimanı'na 85 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 14 kilometre uzaklıkta.
Zengin bir mönüye sahip olan tesiste standart odalardan birinde konaklayabilir ya da 40 adet bungalowdan size en çok hitap edeni seçebilirsiniz.
Life Port'ta konaklamanın bedeli standart otel otalarında iki kişi 219 TL'den başlıyor.
Bungalow isterseniz ücret kişi başı 50 TL artıyor.
Sevgililer Günü'ne özel paketler ise 2 kişi 450 TL'den başlıyor.
Her mevsim başka güzel
12 yıl önce çadırda başlayan yolculuk, soluklanmak isteyenlerin uğrak merkezi olan şirin bir konaklama adresine dönüşmüş: Karaca Dağ Evleri.
Uzun doğa yürüyüşlerine çıkabileceğiniz, çevre yaylalarda ofroad ya safari yapma imkanı bulabileceğiniz hatta iseterseniz çadır kurabileceğiniz tesis, İzmit Yuvacık Servetye Camii Köyü'nde.
Tesiste adını ağaçlardan alan küçük kulübelerde konaklayabilir, kış bahçesinde manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.
Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor
İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında, sokakları tarih kokan bir ilçe : Taraklı! Ve bu şirin yerde keyifli bir hafta sonu için size garanti veren Hanımeli Konağı!
1907'de yapılan konak, 2008-2010 yılları arasında aslına sadık kalınarak restore edilmiş.
Küçük camlı sürgülü pencereleri, ahşap süslemeli cumbaları ve balkonları ile eski Osmanlı mimarisinin bir çok izini taşıyan konakta 6 oda var.
Hanımeli'nde konaklamanın gecelik bedeli kahvaltı dahil 2 kişi (oda fiyatı) 250 TL.
Sadece yöresel lezzetlerin kullanıldığı serpme kahvaltı ise kişi başı 25 TL.
Kaynak: Elif ÜNAL / eunal@hurriyet.com.tr