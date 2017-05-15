Hafta sonu tatili için nereye gitmeli?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahatHafta Sonu RotalarıHafta sonu tatili için nereye gitmeli?
Hafta Sonu Rotaları

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli?

Hafta sonu tatili için İstanbul'un gürültüsünden uzakta, yakın mesafe kaçamakları için yazı beklemenize gerek yok. Kısa bir yolculuk, cebinizde üç beş kuruş parayla hafta sonu tatilinizi doğa ile iç içe geçirmeniz mümkün. İşte size hafta sonu gidilecek yerler için alternatif adresler...

Elif ÜNAL / eunal@hurriyet.com.tr
X
Hafta sonu tatili için nereye gitmeli?

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Yol arkadaşınız göğe yükselen ağaçlar...

İzmit sınırları içerinde yer alan ve 1994 yılında hizmete açılan  Karaaslan Kamping, İstanbul'a 150 kilometre mesafede.

6 dönümlük arazi üzerine kurulu olan tesisin 60 kişilik konaklama kapasitesi var. 

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Karaaslan Kamping'de suit oda, özel oda yada standart odalarda konaklayabilirsiniz.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Ziyaretçilerine ATV safari,jeep safari, paintball ve trekking yapabilme imkanı da sunan Karaaslan Kamping'de gecelik ücretler 100 TL'den
başlıyor.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Köy kahvaltısı ise 25 TL.

Kaz Dağları'nda romantik bir kaçamak

Ağva ve Şile dışında alternatif bir adres arıyorsanız, rotanızı Assos'a çevirebilirsiniz.

Hafta sonuna özel otel fırsatları için tıklayın

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Bir yanda masmavi deniz, diğer yanda Kaz Dağları'nın mükemmel manzarasıyla Assos Club Beyaz, şehir stesinden uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Ege yemeklerinden oluşan mönüsü ile dikkat çeken tesiste, 12 yaşından küçükler kabul edilmiyor. Ve bir not: Assos Club Beyaz sadece yaz aylarında hizmet veriyor. 

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Masal kahramanı olmaya ne dersiniz?

Kış tatilinin gözde adreslerinden biri olan Abant'taki Yeşil Ev, ziyaretçilerine masal tadında bir tatil yaşatıyor.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

5000 metrekarelik alan üzerine kurulu tesisteki odalar isimlerini çocukluğumuzun masallarından alıyor.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Neşeli'nin Evi, Bilgin'in evi, Öfkeli'nin Evi, Uykucu'nun evi bunlardan bir kaçı.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Yeşilevde kişi başı gecelik fiyatlar 175 TL ile 400 TL arasında değişiyor.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Yeşilev, yılın dört mevsimi hizmet veriyor. 

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Doğa ile iç içe

İstanbul'a yakın bir başka adres: Konak Beyazade...

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Sapanca'daki tesiste odaların her biri farklı konseptlerde hazırlanmış.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

ATV Safari, wakeboard, kayak, paintball, at binme, jeep safari ve trekking yapabileceğiniz aktivitelerden.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Konak Beyzade'de iki kişilik oda fiyatı 170 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

İster tek başınıza, isterseniz ailece...

Kocaeli'nin tam ortasında 50 bin metrekare yeşil alan üzerine kurulu olan Life Port Hotel, tatil için tercih edebileceğiniz adreslerden.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Otel, Atatürk Havalimanı'na 85 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 14 kilometre uzaklıkta.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Zengin bir mönüye sahip olan tesiste standart odalardan birinde konaklayabilir ya da 40 adet bungalowdan size en çok hitap edeni seçebilirsiniz.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Life Port'ta konaklamanın bedeli standart otel otalarında iki kişi 219 TL'den başlıyor.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Bungalow isterseniz ücret kişi başı 50 TL artıyor.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Sevgililer Günü'ne özel paketler ise 2 kişi 450 TL'den başlıyor.

Her mevsim başka güzel

12 yıl önce çadırda başlayan yolculuk, soluklanmak isteyenlerin uğrak merkezi olan şirin bir konaklama adresine dönüşmüş: Karaca Dağ Evleri.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Uzun doğa yürüyüşlerine çıkabileceğiniz, çevre yaylalarda ofroad ya safari yapma imkanı bulabileceğiniz hatta iseterseniz çadır kurabileceğiniz tesis, İzmit Yuvacık Servetye Camii Köyü'nde.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Tesiste adını ağaçlardan alan küçük kulübelerde konaklayabilir, kış bahçesinde manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor

İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında, sokakları tarih kokan bir ilçe : Taraklı!  Ve bu şirin yerde keyifli bir hafta sonu için size garanti veren Hanımeli Konağı!

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

1907'de yapılan konak, 2008-2010 yılları arasında aslına sadık kalınarak restore edilmiş.

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Küçük camlı sürgülü pencereleri, ahşap süslemeli cumbaları ve  balkonları ile eski Osmanlı mimarisinin bir çok izini taşıyan konakta 6 oda var. 

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Hanımeli'nde konaklamanın gecelik bedeli kahvaltı dahil 2 kişi (oda fiyatı) 250 TL. 

Hafta sonu tatili için nereye gitmeli

Sadece yöresel lezzetlerin kullanıldığı serpme kahvaltı ise kişi başı 25 TL. 

ÖNEREBİLECEĞİNİZ ADRESLER İÇİN: eunal@hurriyet.com.tr

Kaynak: Elif ÜNAL / eunal@hurriyet.com.tr

HaftasonuHaftasonuOtelOtelDoğa TatiliDoğa TatiliIstanbulDoğa TatiliDoğa TatiliEn İyihafta sonutatilideal adreshafta sonu nereye gidelimElif Ünalhafta sonu tatili istanbulhafta sonu gidilecek yerlerhafta sonu tatilihafta sonu tatili için otelkonaklamafırsatları