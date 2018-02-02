Gören telefona sarıldı! Denizden su çıkıyor...
Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde denizin içindeki kayalıklardan tatlı su kaynıyor. Son dönemde Akçay'ın sembolü haline gelen deniz içindeki kayalıklardan çıkan tatlı su görüntüsü ile bölgeye yaz-kış yüzlerce yerli ve yabancı turisti çekiyor. Bahardan kalma havaların yaşandığı Akçay'daki sahilde denizin çekilmesiyle birlikte yürüyerek tatlı suyun bulunduğu kayalıklara çıkan vatandaşlar, su kaynayan kayalıklarda bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Akçay sahilini buluşma noktası olarak seçen üniversiteli gençler, son dönemde Akçay'ın adını sıkça duydukları için bu tatil bölgesini seçtiklerini belirtti.
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