'Giden Gelmez Dağları' fotoğraf tutkunlarının gözdesi
Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 11 kişiden oluşan doğa ve fotoğraf tutkunu grup, Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları'nda, doğal güzelliklerini gezerek hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor. Gruptakiler bu hafta, Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı.
Kartpostallık görüntüler
Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti. Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekipten Hasan Sayın, yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Zirvede bulutların üzerinde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Sayın, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bildirdi.
‘’İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz’’
Tırmanış ekibinden Adnan Taşçı da spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını araladıklarını aktardı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, "Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey. Metrelerce karda bile tırmanma aşkını insanlar kendinde görebiliyor. İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz" dedi.