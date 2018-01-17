'Giden Gelmez Dağları' fotoğraf tutkunlarının gözdesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HürriyetSeyahat'Giden Gelmez Dağları' fotoğraf tutkunlarının gözdesi
Seyahat 'Giden Gelmez Dağları' fotoğraf tutkunlarının gözdesi
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Sıradaki Haber: Yeni ‘yol’ arkadaşlarınız

Seyahat
AA
17.01.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

'Giden Gelmez Dağları' fotoğraf tutkunlarının gözdesi

Konya ve Antalya arasında bulunan Giden Gelmez Dağları şu günlerde çok güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor. Manzarayı görmek için Giden Gelmez Dağları’nı ziyaret eden fotoğraf ve doğa tutkunları hem spor yapıyor hem de bu güzel manzaraya tanıklık ediyorlar. İşte güzel kar manzaralarıyla Giden Gelmez Dağları… 
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Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları, eşsiz güzellikleriyle doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 11 kişiden oluşan doğa ve fotoğraf tutkunu grup, Konya ve Antalya arasında uzanan Orta Torosları oluşturan Giden Gelmez Dağları'nda, doğal güzelliklerini gezerek hem spor yapıyor hem fotoğraf çekiyor. Gruptakiler bu hafta, Konya'yı Antalya'ya bağlayan bin 825 rakımlı Alacabel Geçidi'ni çevreleyen 2 bin 200 rakımlı Giden Gelmez Dağlarına tırmandı.

Giden Gelmez Dağları fotoğraf tutkunlarının gözdesi

Kartpostallık görüntüler

Giden Gelmez Dağları fotoğraf tutkunlarının gözdesi

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği bölgede, Giden Gelmez Dağlarının zirvesine zorlu bir tırmanış yapan doğaseverler, etkili sis ve çığ tehlikesine karşı kartpostallık fotoğraflar çekti. Giden Gelmez Dağlarına tırmanan ekipten Hasan Sayın, yaptığı açıklamada, bölgenin doğa ve fotoğraf tutkunları için eşsiz bir yer olduğunu söyledi. Zirvede bulutların üzerinde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Sayın, etkinlikleri devam ettirmek istediklerini bildirdi.

‘’İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz’’

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Sömestr tatilinde gidilecek en güzel yerler Hepsi Türkiyede...
Sömestr tatilinde gidilecek en güzel yerler! Hepsi Türkiye'de...

Giden Gelmez Dağları fotoğraf tutkunlarının gözdesi

Tırmanış ekibinden Adnan Taşçı da spor yaparak zinde bir yaşamın kapılarını araladıklarını aktardı. Zorlu hava şartlarına aldırış etmeden yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, "Dağ, doğa ve fotoğraf aşkı böyle bir şey. Metrelerce karda bile tırmanma aşkını insanlar kendinde görebiliyor. İnsanlarımızı dağ ve doğaya bekliyoruz" dedi.

Giden Gelmez Dağları fotoğraf tutkunlarının gözdesi

 

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