Gezi bloggerı olmanın yolları

Güzel Bir Blog İsmi Seçmelisiniz

Gezi bloggerı olmanın yollarından ilki blog sayfanızın ismini dikkatlice seçmekten geçer. Blog sayfanız için görece kısa; yazması, okuması, hatırlaması ve paylaşması kolay bir isim seçmelisiniz. Böyle bir ismi bulmak için, beyin fırtınası yaparak onlarca kelime öbeğini bir kâğıda not almalısınız.

Her şeyi not alıp farklı kelime kombinasyonları ile oynamayı unutmayın. Bu konuda arkadaşlarınızdan tavsiye ve öneriler de alabilirsiniz. Blog sayfanızın ismini belirlerken mutlaka ama mutlaka tireler ve sayılardan uzak durmalısınız. Aksi hâlde başkalarına blog isminizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Daha önce çokça kullanılmış gereksiz kelimelerden ve marka isimlerinden uzak durmalısınız.

Blog Sayfanız İçin Hosting Hizmeti Seçimi

Peki hosting nedir? Aslında hosting kavramı sanıldığı kadar karmaşık bir kavram değildir. Birçok web sayfası, internet üzerinde bir alan kiralamak durumundadır. Blogunuza ait tüm verileri,dosyaları ve fotoğrafları saklamak için bir alana ihtiyaç duyarsınız ve işte hosting servisi aracılığıyla bu alanı elde edebilirsiniz.

Ücretli Blog Tercih Etmelisiniz

Eğer ciddi bir gezi blogu başlatmak istiyorsanız, WordPress’in self-hosted seçeneğini değerlendirmelisiniz. Bu da demek oluyor ki blogunuzun sunucusu ücretsiz bir WordPress hesabının yerine, hosting hizmeti veren bir firmanın sunucusunda bulunacaktır. Peki bu neden önemlidir?

WordPress’in self-hosted seçeneğini seçerseniz eğer:

Blogunuzun ismi geziblogum.wordpress.com yerine geziblogum.com şeklinde olacaktır.

Verileriniz kendi elinizde olacak ve blog sayfanız üzerinde tam kontrolünüz olacaktır.

Blog sayfanızda reklam yayınlayabilirsiniz.

Blogunuza eklentiler ve özel temalar kurabilirsiniz.

Belki de en önemlisi Google Analytics aracını kullanabilirsiniz

Önemli İlk Adımlar

Hakkımda Bölümü Oluşturmalısınız

Bir blog sayfası açarken yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de, “Hakkımda” bölümü açarak kendiniz hakkında bir miktar bilgi vermelisiniz. Bu bölüm özellikle bir gezi blogunda en çok ziyaret edilen bölümlerin başında gelmektedir.

Çünkü bu sayfa kim olduğunuz, arka planınız hakkında bilgi verir. Bu kısmı candan ve eğlenceli bir şekilde yazmalısınız. Bu şekilde okuyucularınızın sizi tanımasına izin verebilirsiniz.

Sosyal Medyanın Gücünü Kullanılmalı

Eğer güzel bir gezi blogu hazırlamak istiyorsanız, düzenli olarak sosyal medya sayfalarında blogunuzu paylaşmalısınız.

Sosyal medya, uzmanlaşması zaman alan bir konudur. Eğer isterseniz, sosyal medya uzmanlığı konusunda eğitim alabilirsiniz. Ayrıca kafa karışıklığını önlemek için tüm sosyal medya hesaplarında aynı ismi kullanmalısınız.

İlk Gönderi

İlk gönderiniz hemen hemen her şey hakkında olabilir. Örneğin, okuyucularınıza neden bir gezi blogu açtığınızı söyleyebilirsiniz. Belki de önemli bir yolculuktan veya tatilden henüz döndünüz. İşte bu tatilinizin veya yolculuğunuzun bazı önemli anlarını okuyucularınızla paylaşabilirsiniz. Konu ne olursa olsun,bir gönderi koyarak blogunuzu kullanmayı daha iyi öğrenebilirsiniz.

Ne Hakkında Yazmalısınız?

İlk başladığınızda blogunuza haftada en az 1-2 tane gönderi koymalısınız. Fakat şunu unutmayın ki; nitelik, nicelikten daha önemlidir. Zanaatınızı daha iyi hâle getirmek ve daha yararlı gönderiler oluşturmak için zaman harcamalısınız.

İçeriklerinizin, okuyucularda yola çıkma isteği uyandırması gereklidir. İçerikleriniz, yolculuklarla ilgili püf noktaları da barındırmalıdır.

Gittiğiniz ülkenin en beğendiğiniz yerlerini blogunuzda paylaşabilirsiniz.

Gittiğiniz ülkede veya şehirde yapılabilecek eğlenceli şeyler hakkında bilgi de verebilirsiniz.

Geziniz boyunca yaşadığınız ve size ilginç gelen anılarınızı paylaşabilirsiniz.

Geziniz boyunca çektiğiniz fotoğrafları blogunuzda paylaşabilirsiniz

Gittiğiniz ülkelerdeki yiyecekler hakkında tavsiye verebilirsiniz.

Fotoğraflar: egegen, tropicaltreks, zib

Kaynak: tatilsepeti