Gezi bloggerı olmanın yolları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Sıradaki Haber:

Gezi bloggerı olmanın yolları
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 16:58, Son Güncelleme:

Gezi bloggerı olmanın yolları

Son dönemde popüler hala gelen blog yazarlığının sayıları gittikçe artıyor. Gezi bloğu bunlardan sadece bir örnek. Sizde yazmaya meraklıysanız ve blogger olmak istiyorsanız bu haber tam da size göre… İşte size gezi bloggerı olmanın yolları…

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Güzel Bir Blog İsmi Seçmelisiniz

Gezi bloggerı olmanın yollarından ilki blog sayfanızın ismini dikkatlice seçmekten geçer. Blog sayfanız için görece kısa; yazması, okuması, hatırlaması ve paylaşması kolay bir isim seçmelisiniz. Böyle bir ismi bulmak için, beyin fırtınası yaparak onlarca kelime öbeğini bir kâğıda not almalısınız.

Gezi bloggerı olmanın yolları

Her şeyi not alıp farklı kelime kombinasyonları ile oynamayı unutmayın. Bu konuda arkadaşlarınızdan tavsiye ve öneriler de alabilirsiniz. Blog sayfanızın ismini belirlerken mutlaka ama mutlaka tireler ve sayılardan uzak durmalısınız. Aksi hâlde başkalarına blog isminizi açıklamak zorunda kalabilirsiniz. Daha önce çokça kullanılmış gereksiz kelimelerden ve marka isimlerinden uzak durmalısınız.

Blog Sayfanız İçin Hosting Hizmeti Seçimi

Peki hosting nedir? Aslında hosting kavramı sanıldığı kadar karmaşık bir kavram değildir. Birçok web sayfası, internet üzerinde bir alan kiralamak durumundadır. Blogunuza ait tüm verileri,dosyaları ve fotoğrafları saklamak için bir alana ihtiyaç duyarsınız ve işte hosting servisi aracılığıyla bu alanı elde edebilirsiniz.

 

Ücretli Blog Tercih Etmelisiniz

Eğer ciddi bir gezi blogu başlatmak istiyorsanız, WordPress’in self-hosted seçeneğini değerlendirmelisiniz. Bu da demek oluyor ki blogunuzun sunucusu ücretsiz bir WordPress hesabının yerine, hosting hizmeti veren bir firmanın sunucusunda bulunacaktır. Peki bu neden önemlidir?

WordPress’in self-hosted seçeneğini seçerseniz eğer:

  • Blogunuzun ismi geziblogum.wordpress.com yerine geziblogum.com şeklinde olacaktır.
  • Verileriniz kendi elinizde olacak ve blog sayfanız üzerinde tam kontrolünüz olacaktır.
  • Blog sayfanızda reklam yayınlayabilirsiniz.
  • Blogunuza eklentiler ve özel temalar kurabilirsiniz.
  • Belki de en önemlisi Google Analytics aracını kullanabilirsiniz

Önemli İlk Adımlar

Hakkımda Bölümü Oluşturmalısınız

Bir blog sayfası açarken yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de, “Hakkımda” bölümü açarak kendiniz hakkında bir miktar bilgi vermelisiniz. Bu bölüm özellikle bir gezi blogunda en çok ziyaret edilen bölümlerin başında gelmektedir.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler
Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Çünkü bu sayfa kim olduğunuz, arka planınız hakkında bilgi verir. Bu kısmı candan ve eğlenceli bir şekilde yazmalısınız. Bu şekilde okuyucularınızın sizi tanımasına izin verebilirsiniz.

Sosyal Medyanın Gücünü Kullanılmalı

Eğer güzel bir gezi blogu hazırlamak istiyorsanız, düzenli olarak sosyal medya sayfalarında blogunuzu paylaşmalısınız.

Gezi bloggerı olmanın yolları

Sosyal medya, uzmanlaşması zaman alan bir konudur. Eğer isterseniz, sosyal medya uzmanlığı konusunda eğitim alabilirsiniz. Ayrıca kafa karışıklığını önlemek için tüm sosyal medya hesaplarında aynı ismi kullanmalısınız.

İlk Gönderi

İlk gönderiniz hemen hemen her şey hakkında olabilir. Örneğin, okuyucularınıza neden bir gezi blogu açtığınızı söyleyebilirsiniz. Belki de önemli bir yolculuktan veya tatilden henüz döndünüz. İşte bu tatilinizin veya yolculuğunuzun bazı önemli anlarını okuyucularınızla paylaşabilirsiniz. Konu ne olursa olsun,bir gönderi koyarak blogunuzu kullanmayı daha iyi öğrenebilirsiniz.

Ne Hakkında Yazmalısınız?

İlk başladığınızda blogunuza haftada en az 1-2 tane gönderi koymalısınız. Fakat şunu unutmayın ki; nitelik, nicelikten daha önemlidir. Zanaatınızı daha iyi hâle getirmek ve daha yararlı gönderiler oluşturmak için zaman harcamalısınız.

Gezi bloggerı olmanın yolları

İçeriklerinizin, okuyucularda yola çıkma isteği uyandırması gereklidir. İçerikleriniz, yolculuklarla ilgili püf noktaları da barındırmalıdır.

  • Gittiğiniz ülkenin en beğendiğiniz yerlerini blogunuzda paylaşabilirsiniz.
  • Gittiğiniz ülkede veya şehirde yapılabilecek eğlenceli şeyler hakkında bilgi de verebilirsiniz.
  • Geziniz boyunca yaşadığınız ve size ilginç gelen anılarınızı paylaşabilirsiniz.
  • Geziniz boyunca çektiğiniz fotoğrafları blogunuzda paylaşabilirsiniz
  • Gittiğiniz ülkelerdeki yiyecekler hakkında tavsiye verebilirsiniz.

Fotoğraflar: egegen, tropicaltreks, zib

Kaynak: tatilsepeti

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