Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler
Dünyada doğal güzellikleriyle büyüleyen birçok yer var. Ancak birçoğu yok oldu ya da yok olmak üzere. İşte tam da bu yüzden mutlaka görmelisiniz. İşte size yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken yerler…
Lut Gölü
Ölüdeniz Lut Gölü, dünyanın en tuzlu gölü olan bu yerde su yüzünde batmadan kalabilirsiniz…
Günümüzde akarsularla beslenmeyen ve 600 kilometrekare civarında bir alanı kaplayan Lut Gölü, Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada yer alır. Lut Gölü, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 50 sene içinde yok olacak...
Maldivler
Maldivler, dünya nüfusunun ve Asya'nın en küçük ülkesi.
Küresel ısınma nedeniyle yaklaşık 100 sene sonra bu adaların tamamen deniz altında kalacağı söyleniyor.
Madagaskar
Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer alıyor. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumunda.
Dünyanın en sevimli hayvanları Primatlerin alt grubu olan Lemurlar sadece bu adada yaşıyor. Adanın korunmasına katkı sağlanmazsa 35 yıl içinde adanın bütün özelliklerini kaybedeceği söyleniyor.
Venedik
Venedik'in son 100 yılda yüzde 25 battığı söyleniyor. Bilim insanları önlem alsalar da yaklaşık 70 yıl sonra şehrin sular altında kalacağını söylüyor.
Büyük Bariyer Resifi
Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2,900 resif ve 900 adadan oluşan, 2,600 kilometre genişliğe yayılmış 344,400 kilometrekare alanı ile dünyanın en büyük resif sistemidir.
Resif kuzey doğu Avustralya'nın Queensland sahili açıklarında bulunan Mercan Denizinde. Uzmanlar 8 bin yıllık resifin 2030 yılında yok olacağını açıkladı.
Kongo Havzası
Kongo Havzası, batı Ekvatoryal Afrika'da Kongo Nehri'nin drenajını oluşturan sedimanter havzadır. Amazon nehrinden sonra dünyanın en büyük yağmur ormanları. Kongo Havzası dünyanın oksijen oranın yüzde 40'nı karşılamakta.
Bilim adamları kaçak avlanma, tarım alanları açma, madencilik ve gerilla savaşları yüzünden 2040 yılına kadar yok olacağını öngörüyor.
Tac Mahal
Tac Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezar.
İslâm türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Aşırı ziyaretçinin gelmesi ve hava kirliliğinden dolayı beyaz duvarlarını oldukça yıpratıyor. Hindistan Kültür Bakanlığı 5 yıl içinde ziyarete kapatılmasını öngörüyor.
Alaska Tundrası
Alaska Tundrası, kutuplardaki en soğuk ekolojik sistem de olan bu yer donmuş toprak yüzünden bitki örtüsü gelişememektedir.
Küresel ısınmadan dolayı en çok etkilenen yer Alaska Tundrası'dır.
Alpler
Alpler, Avrupa'nın en büyük sıra dağları olan Alpler ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Özellikle kayak severler için vazgeçilmez yerlerden biridir.
Küresel ısınmadan dolayı buzlarının yarısını kaybetmiştir. Küresel ısınma bu hızla devam ederse 40 yıl içinde Alplerde ki bütün büzü eritecektir.
Çin Seddi
İnsan yapımı dünyanın en uzun yapısı olan Çin Seddi 2 bin yıldan fazla ayaktadır.
Aşırı tarım nedeniyle duvarları zarar gören yapıt önümüzdeki yıllarda erozyon nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Rüzgar ve yağmurun yanı sıra turist ve köylülerin duvarlarından taş çalması oldukça yıpratmış.
Fotoğraflar: pinterest, silviakolbowskiblog, voyagespirates, remontur, ourplnt, nadyn, urlaubsguru, projetvoyage.
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