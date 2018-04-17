Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Dünyada doğal güzellikleriyle büyüleyen birçok yer var. Ancak birçoğu yok oldu ya da yok olmak üzere. İşte tam da bu yüzden mutlaka görmelisiniz. İşte size yok olmadan önce mutlaka görmeniz gereken yerler…

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Lut Gölü

Ölüdeniz Lut Gölü, dünyanın en tuzlu gölü olan bu yerde su yüzünde batmadan kalabilirsiniz…

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Günümüzde akarsularla beslenmeyen ve 600 kilometrekare civarında bir alanı kaplayan Lut Gölü, Afrika-Suriye ayrımındaki en alt noktada yer alır. Lut Gölü, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 50 sene içinde yok olacak...

Maldivler

Maldivler, dünya nüfusunun ve Asya'nın en küçük ülkesi.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Küresel ısınma nedeniyle yaklaşık 100 sene sonra bu adaların tamamen deniz altında kalacağı söyleniyor.

Madagaskar

Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu'nun batı kısmında yer alıyor. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumunda.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Dünyanın en sevimli hayvanları Primatlerin alt grubu olan Lemurlar sadece bu adada yaşıyor. Adanın korunmasına katkı sağlanmazsa 35 yıl içinde adanın bütün özelliklerini kaybedeceği söyleniyor.

Venedik

Venedik'in son 100 yılda yüzde 25 battığı söyleniyor. Bilim insanları önlem alsalar da yaklaşık 70 yıl sonra şehrin sular altında kalacağını söylüyor.

Büyük Bariyer Resifi

Büyük Set Resifi, birbirinden ayrı 2,900 resif ve 900 adadan oluşan, 2,600 kilometre genişliğe yayılmış 344,400 kilometrekare alanı ile dünyanın en büyük resif sistemidir.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Resif kuzey doğu Avustralya'nın Queensland sahili açıklarında bulunan Mercan Denizinde. Uzmanlar 8 bin yıllık resifin 2030 yılında yok olacağını açıkladı.

Kongo Havzası

Kongo Havzası, batı Ekvatoryal Afrika'da Kongo Nehri'nin drenajını oluşturan sedimanter havzadır. Amazon nehrinden sonra dünyanın en büyük yağmur ormanları. Kongo Havzası dünyanın oksijen oranın yüzde 40'nı karşılamakta.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Bilim adamları kaçak avlanma, tarım alanları açma, madencilik ve gerilla savaşları yüzünden 2040 yılına kadar yok olacağını öngörüyor.

Tac Mahal

Tac Mahal, Hindistan'ın Agra şehrinde, 1631-1654 yıllarında inşa edilmiş anıt mezar.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

İslâm türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilir. Aşırı ziyaretçinin gelmesi ve hava kirliliğinden dolayı beyaz duvarlarını oldukça yıpratıyor. Hindistan Kültür Bakanlığı 5 yıl içinde ziyarete kapatılmasını öngörüyor.

Alaska Tundrası

Alaska Tundrası, kutuplardaki en soğuk ekolojik sistem de olan bu yer donmuş toprak yüzünden bitki örtüsü gelişememektedir.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Küresel ısınmadan dolayı en çok etkilenen yer Alaska Tundrası'dır.

Alpler

Alpler, Avrupa'nın en büyük sıra dağları olan Alpler ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir. Özellikle kayak severler için vazgeçilmez yerlerden biridir.

Alplerin eteğindeki ülkeler
Alpler'in eteğindeki ülkeler

Küresel ısınmadan dolayı buzlarının yarısını kaybetmiştir. Küresel ısınma bu hızla devam ederse 40 yıl içinde Alplerde ki bütün büzü eritecektir.

Çin Seddi

İnsan yapımı dünyanın en uzun yapısı olan Çin Seddi 2 bin yıldan fazla ayaktadır.

Yok olmadan önce görmeniz gereken yerler

Aşırı tarım nedeniyle duvarları zarar gören yapıt önümüzdeki yıllarda erozyon nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Rüzgar ve yağmurun yanı sıra turist ve köylülerin duvarlarından taş çalması oldukça yıpratmış.

Fotoğraflar: pinterest, silviakolbowskiblog, voyagespirates, remontur, ourplnt, nadyn, urlaubsguru, projetvoyage.

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