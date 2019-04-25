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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.04.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Gazze'de enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

Filistinli sanatçı, İsrail'in Temmuz 2014'te düzenlediği saldırıda büyük zarar gören binanın duvarlarını sergi alanı olarak kullanıyor.

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Filistinli sanatçı Ali el-Cibali, İsrail'in Gazze'ye Temmuz 2014'te düzenlediği saldırılarda büyük zarar gören binaların enkazında sergilediği eserleriyle sıra dışı bir şekilde bölge sakinlerinin acılarına tercüman oluyor. Gazze'deki Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntıları ifade etmek amacıyla kentin batısındaki En-Nasr Mahallesi'nde yer alan bir binanın yıkık duvarlarını sergi alanı olarak kullanan Cibali, bu sıra dışı sergisini "Molozlar Arasındaki Hayalperestler" şeklinde isimlendirdi.

Gazzede enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

Sergide; çocuk, kadın, yaşlı ve genç yüzlerin kullanıldığı 4'ü duvara çizilen, 6'sı yağlı boya tabloya resmedilen 10 eseri olduğunu söyleyen Cibali, "Bu resimler, İsrail'in sürekli düzenlediği saldırılar ve zor yaşam şartlarının neticesinde bölge sakinlerinin maruz kaldığı acıları ifade ediyor." dedi. Cibali, sergiyle Gazze halkının yaşadığı sıkıntıların iç yüzünün anlaşılması adına dünyaya ve uluslararası topluma verilen mesaja katkı sağlamayı temenni ettiğini dile getirdi.

Gazzede enkazlar arasındaki sıra dışı sergi

Alışılmışın dışındaki bu serginin ziyaretçilerinden üniversite öğrencisi Ahmed Sıyam, "Mahzun, korkmuş ve yorgun simalar, Gazze'de yaşananları tüm gerçekliğiyle anlatıyor." diye konuştu. Sıyam, eserlerin Gazze'de yaşamın özellikle de çocuk ve kadınlar için ne denli zor olduğunu yansıttığını kaydetti. İsrail, 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinli yıllardır devam eden abluka ve İsrail'in 2008, 2012 son olarak da 2014 yılında düzenlediği kapsamlı saldırılar nedeniyle zor yaşam şartları altında hayat mücadelesi veriyor. İsrail'in yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarının ardında yüzlerce ölü ve yaralı ile tamamen ya da kısmen yıkılmış binlerce bina kalıyor.

 

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