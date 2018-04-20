Vize alması en kolay Avrupa ülkeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güzel bir tatil yapmak isteyenlerin uğraştığı en büyük sorunlardan biri vize… Özellikle Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda vize sorunu çoğu zaman çileye dönüşebiliyor. İşte hem tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan hem de fazla zorlanmadan vize alabileceğiniz o ülkeler…
Güzel bir tatil yapmak isteyenlerin uğraştığı en büyük sorunlardan biri vize… Özellikle Avrupa ülkeleri söz konusu olduğunda vize sorunu çoğu zaman çileye dönüşebiliyor. İşte hem tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan hem de fazla zorlanmadan vize alabileceğiniz o ülkeler…
Fotoğraflar: Alamy
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Fransa Yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Fransa başta başkenti Paris olmak üzere diğer şehirleri ile beraber her yıl en çok ziyaret edilen ülkeler listesinde ilk sıralara girmeyi başarıyor.
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Fransa’da gezilip görülecek birçok tarihi ve kültürel şehir bulunuyor.
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Bu şehirler arasında kesin gezmeniz gerekenlerse Paris, Nice, Marsilya, Bordeaux ve Lyon. Fransa vizesini almaksa diğer ülkelere göre çok daha kolay.
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Fransa’ya tatil amacıyla seyahat ediyorsanız ve başvuru için evraklarınız tamsa vize almamanız için bir neden yok.
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Portekiz Akdeniz ülkelerinin Avrupa’da bulunan ülkelere kıyasla vize konusunda daha az sorun yaşattığı bir gerçek.
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Bu ülkelerden biri de Portekiz. Portekiz gitmek için sadece evraklarınızı konsolosluğa teslim etmeniz yeterli olacak.
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Portekize gittiğinizde başkent Lizbon'un tarihi mekânlarını gezebilir, Douro Nehiri'ni ve Pena Sarayı'nı keşfedebilirsiniz. Portekiz eşsiz geçmişe sahip şehirleri ile misafirlerini ağrılamaya devam ediyor…
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İtalya İtalya geçmişinin izlerini taşıyan Roma, kanallar arasındaki şehri Venedik veya sanatın merkezi olarak bilinen Floransa ile sizi bekliyor... Vize almanın kolay olduğu ülkelerden biri olan İtalya bu konuda en rahat ülkelerden biri. Ayrıca Avrupa’da birkaç ülkeyi görmek isteyen gezginler de genellikle Schengen başvurularını İtalya üzerinden yapıyor.
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Görülmesi gereken çok sayıda şehre ve mekâna sahip İtalya seyahatinize Roma’dan başlayabilir, Venedik, Floransa, Napoli ile devam edebilirsiniz…
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Slovakya Kültür ülkesi Slovakya'da düzenlenen festivallerle doyasıya eğlenebilme, ülkede bulunan park ve bahçelerde gezinme ve tatilin keyfini çıkarma şansınız bulunuyor.
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Avrupa’nın diğer popüler ülkeleri kadar ziyaret edilmese de Slovakya turist vizesi için başvuranlara kolaylık sağlayan ülkeler arasında.
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Ülkeye gittiğinizde kilise, katedral ve müzeleri gezebilirsiniz. Burası ayrıca gece hayatıyla da ünlü...
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Norveç Sakin ve huzurlu şehirleriyle Norveç tam bir cennet… Çeşit çeşit lezzete ev sahipliği yapan Norveç bilindiği üzere Somon konusunda da bir numara...
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Norveç de vize konusunda ziyaretçilerini zorlamayan ülkelerden biri.
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Dünyanın refah seviyesi en gelişmiş ve yüksek ekonomik standarda sahip ülkesi olan Norveç, yeşil ve mavinin her tonuna birlikte rastlanan muhteşem doğasıyla misafirlerini bekliyor.
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Macaristan Macaristan'a ve ülkenin diğer bölgelerine seyahat etmek için gereken vizeyi almak oldukça kolay.
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Sadece Macaristan konsolosluklarından veya internet adresinden başvuru için gerekli belgeleri öğrenin ve zaman kaybetmeden bu belgeleri hazırlayarak ülkenin tarihi ve merkezlerine doğru yolculuğa hazırlanın.
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Ülkeye gittiğinizde Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olan Budapeşte’yi kesinlikle gezmelisiniz.
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Manzaraları ve mimarisi nedeniyle Doğu’nun Paris’i olarak anılan Budapeşte Tuna Nehri kıyıları, Buda Kalesi ve çevresi, Andrassy Caddesi’nin kültürel ve mimari önemi sayesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.
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İspanya İspanya’ya seyahat etmek için vize almak fazla zorlayıcı bir süreç değil. Ülkeye turistik amaçlarla seyahat edecekseniz İspanya vizesi için gerekli olan başvuru evraklarını tamamlamanız ve sonrasında konsolosluğun yolunu tutmanız yeterli olacak.
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İspanya’da başta Barselona, Madrid ve Sevilla olmak üzere görülmeye değer onlarca farklı şehir ve tarihi eser bulunuyor.
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Yunanistan Avrupa’da vize alması en kolay ülkelerin başında ise Yunanistan geliyor. Başkent Atina antik çağın en önemli kalıntılarıyla misafirlerine tarihi bir yolculuk sunuyor.
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Selanik ise Mustafa Kemal Atatürk’ün Evi, Beyaz Kule gibi eserleriyle kesinlikle dikkate değer bir şehir. Üstelik havaların sıcak olduğu bir dönemde giderseniz Mikanos, Santorini ve Girit gibi adalarda deniz ve güneş keyfi de yapma şansınız bulunuyor.
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Vizesiz gidilebilecek 10 yer Seyahat planlarına vize masrafı ve yorgunluğu eklenince bazen unutulmaz bir tatil deneyimi en başından sorun haline gelebiliyor. Oysa, pasaportun bile gerekmediği, sadece kimlik kartıyla gidebileceğiniz ülkeler mevcut... İşte vize almanıza gerek olmayan, keşfedebileceğiniz en güzel 10 ülke... Detaylar için videoya tıklayınız... Detaylar için videoya tıklayınız...