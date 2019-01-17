Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'nin 'Sakin Şehirleri'! Hepsi çılgın kalabalıktan uzak, şimdi tam zamanı...
İtalya'da 1999’da başlayan 'sakin şehir' hareketi günümüzde 30’dan fazla ülkeye yayılmış durumda. Türkiye’de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Bu hafta sonu yoğun iş temponuzu unutacağınız, şehrin kaosundan uzakta kafa dinlemeye ne dersiniz? İşte detaylar…
İtalya'da 1999’da başlayan 'sakin şehir' hareketi günümüzde 30’dan fazla ülkeye yayılmış durumda. Türkiye’de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Bu hafta sonu yoğun iş temponuzu unutacağınız, şehrin kaosundan uzakta kafa dinlemeye ne dersiniz? İşte detaylar…
Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Hürriyet Seyahat
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SAKARYA / TARAKLI Sakarya il merkezine 65 kilometre uzaklıkta olan Taraklı, etrafı dağlarla çevrili dar bir vadiye kurulu… 2011’de Uluslararası Cittaslow Birliği’ne kabul edildi.
Hürriyet Seyahat
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Özellikle son yıllarda kültür ve termal turizmi denilince de ilk akla gelen yerlerden… 30 bin kapasiteli termal devremülk, ilçenin sağlık turizmi açısından cazibe merkezlerinden biri hâline gelmesinde önemli bir role sahip.
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Taraklı bir zamanlar “Mümkünlü’de her şey mümkün!” reklam filmiyle de adını duyurmuştu. Sinema ve TV dizileri için de vazgeçilmez mekânlardan biri…
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En son TRT 1’de ‘Yalaza’ dizisiyle adından söz ettiriyordu. Burada Taraklı evleri mutlaka görülmeli.
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Taraklı Osmanlı'nın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu için Osmanlı şehir dokusunun ve sivil mimarisinin birçok örneğine burada rastlayacaksınız…
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ÇANAKKALE / GÖKÇEADA Burası tarihteki adıyla ‘İmroz’ olan, çorak topraklardaki Bereket Tanrısı Imbrasos'un bolluk diyarı Gökçeada…
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Biraz olsun şehrin gürültüsünden sıyrılmak istiyorsanız en doğru adres…
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Gökçeada dendiğinde hemen hemen herkesin aklına Rum köyleri ve muhteşem sahiller gelir.
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Ama bu güzel cennet sadece bu kadarla sınırlı değil. Rüzgârlı havası, lezzetleri ve meşhur gün batımıyla size çok güzel bir iki gün sunacak.
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ARTVİN / ŞAVŞAT Artvin il merkezinin 71 kilometre doğusunda bulunan Şavşat, yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağ sıralarıyla çevrili, derin vadilerin arasında yer alıyor. Biraz olsun nefes almak ve kafa dinlemek için en güzel adres…
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Doğu Karadeniz’de bulunan Artvin’in Şavşat ilçesi bahar ve yaz aylarında yeşilin her tonuna hâkim olduğu için çok fazla ziyaretçi çekiyor. Şu sıralar hava soğuk olduğu için akla ilk gelen yerlerden değil. Bu nedenle huzurlu ve sakin yapısıyla ön plana çıkıyor.
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Şavşat’ın doğal güzelliklerinin yanında birçok tarihi yapıyı da bünyesinde barındırıyor. Bölgenin en önemli yapılarından olan Tibet ve Porta Manastırı, Veliköy Ahşap Camii, Şavşat Kalesi, Meydancık Taş Kemer Köprüsü gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor.
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MUĞLA / AKYAKA Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka… Gökova Körfezi’nin bir ucuna konumlanmış. 2010’da 'Sakin Kent' ilan edildi. Eskiden balıkçı kasabası olarak adlandırılıyordu, son yıllarda dikkat çekince Muğla'nın tatil beldelerinden biri haline geldi.
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Muğla ve Marmaris'in tam ortasında bulunuyor. İlgiye rağmen yapı ve doğası hiç bozulmayan nadir cennet köşelerimizden… Akyaka'nın tarihi, Karia uygarlığına ait İdima şehrine kadar uzanıyor.
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Kozlukuyu ve İnişdibi Mahallesi civarında bu döneme ait kaya mezarları bulunuyor. Burada maviyle yeşilin içinde acele etmeden, koşturmadan, plan yapmadan ve güzel insanlarla güzel anlar biriktirerek geri döneceksiniz.
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Ayrıca Akyaka'da çok güzel kahvaltı mekânları var, ailecek tüm yorgunluğunuzu unutturacak bir kahvaltı size iyi gelecek...
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İZMİR / SEFERİHİSAR İzmir yemekleriyle ünlü vazgeçilmez adreslerinden. Çeşme, Alaçatı, Urla ve Karaburun gibi yerlerin dışında Seferihisar’ın mahallesi Sığacık da yıldızı yeni parlayan ama tarihi çok eskilere dayananlardan.
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Arnavut kaldırımlı sokakları ve beyaza boyalı küçük evleri kendine hayran bırakıyor.
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Buraya kadar gelmişken pazar günleri Seferihisar'da düzenlenen organik pazarda, yerel halkın yetiştirdiği taze sebze ve meyve ürünlerini tadabilir, baklava, kurabiye ve börek gibi çeşitli hamur işi ürünleri tatma fırsatı yakalayabilirsiniz
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KIRKLARELİ / VİZE Vize, Kırklareli'nin doğusunda, İstanbul'a 140 km mesafede tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir ilçe…
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Nüfusu 10 bin civarında ve zengin bir tarihi geçmişe sahip. Burada Vize Kalesi, Antk Tiyatro (Odeon), Aya Nikola Manastırı mutlaka görülmesi gereken yerlerden…
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ORDU / PERŞEMBE Perşembe, il merkezine 13 kilometre uzaklıkta Kordontepe’de dik bir tepenin eteğine kurulu. Yemyeşil tepelerin denize dik olarak indiği coğrafyada iki büyük kara parçası denize doğru uzanır.
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Bunlardan biri kuzeydeki Yason diğeri ise Çam Burnu… Burayı özel kılan ise 40 kilometre uzunluğundaki sahili… Tüm bunların dışında iki günlük tatilde Karadeniz’in temiz havası size tüm stresinizi unutturacak.
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ISPARTA / YALVAÇ Yalvaç, Sultan Dağları'nın eteklerinde, Hoyran Gölü kıyısında kurulu bir yerleşim. Kültür, turizm, tarım ve el sanatları (dericilik, keçecilik, halıcılık) yönünden önemli bir potansiyele sahip.
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Selçuklular döneminde buraya yerleşen Oğuz oymaklarından ilki ‘Yalvaçlar’ olduğu için kente bu isim verilmiş. Günümüzde özellikle Yalvaç ‘Resul’ yol gösterici anlamına geliyor. Burada tarihi evleri de mutlaka görmelisiniz.