Türkiye’nin pek fazla bilinmeyen cennet köşeleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kalabalıktan uzaklaşmak, kafa dinlemek ve aynı zamanda yeni yerler keşfetmek isteyenler, bu liste tam size göre. Türkiye'nin pek bilinmeyen ve oldukça az kişi tarafından ziyaret edilen bu cennet köşelerini görünce bayılacaksınız. İşte Türkiye’nin saklı güzellikleri…
Kalabalıktan uzaklaşmak, kafa dinlemek ve aynı zamanda yeni yerler keşfetmek isteyenler, bu liste tam size göre. Türkiye'nin pek bilinmeyen ve oldukça az kişi tarafından ziyaret edilen bu cennet köşelerini görünce bayılacaksınız. İşte Türkiye’nin saklı güzellikleri…
Fotoğraflar: Alamy, Erzurum Portalı
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Santa Vadisi- Dumanlı / Gümüşhane Gümüşhane il merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Santa Vadisi, Doğu Karadeniz Dağları’nın en ulaşılmaz coğrafyalarından birisi. Eski adının Rumca Ksantha’dan geldiği tahmin edilen Santa’nın şimdiki adı Dumanlı.
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Çevresi 2 bin metre yüksekliğinde dağlarla çevrili olan ve adıyla örtüşen beyaz bulutlarlıyla bilinen Dumanlı farklı bir dünya.
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Toprak bir yolun zorlukla aştığı derin vadiler arasında iğne yapraklı ormanlar, geniş çayırlıklara konumlanan köyler, tepelerde hayalet gibi yükselen eski kiliseler ve tarihi kalıntılardan oluşan Dumanlı Türkiye’nin saklı cennetlerinden…
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Kovada Gölü / Isparta Eğirdir Gölü’nün doğal bir uzantısı olan ve fazla suların bir kanal aracılığıyla akıtıldığı Kovada Gölü, karstik çöküntüler sonucu meydana gelen bir göl.
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Aradaki dar vadinin alüvyonlarla dolması sonucu bugünkü halini alan gölün çevresini kuşatan zengin bitki örtüsü ve barındırdığı yaban hayattan dolayı, bölge 1970 yılında milli park, 1992 yılında ise 1. derece sit alanı ilan edildi.
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Gölyanı Yaylası / Giresun Giresun’un Yağlıdere ilçe merkezine 51 kilometre uzaklıkta’ki Gölyanı Yaylası otantik evleri, ladin ağaçlarından oluşan orman örtüsü ve küçük gölüyle büyüleyici bir tabiat alanı.Bulutların ve güneşin gökyüzünden ayırlmadığı yaylada, sıcak yaz günlerinde yeşilin türlü tonlarını görülebiliyor.
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Son yıllarda sıkı bir yapılaşma yasağının getirildiği Gölyanı, doğal zenginliklerinin gelecek nesillere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla geçen yıl tabiatı koruma alanı ilan edildi.
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Borabay Gölü / Amasya Amasya iline 63 kilometre uzaklıktaki Borabay beldesinde yer alan göl Akdağ eteklerindeki 1891 metrelik Çivili Tepe’den doğan Çatağın Deresi’nin toprak kayması sonucu bir setle tıkanmasıyla oluşmuş bir heyelan gölü.
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Kıyısındaki yüksek ağaçların gölgesi suya vurduğunda oluşan olağanüstü güzellikteki manzaradan olsa gerek, göl yöre halkı tarafından aynalı göl olarak da anılıyor.Borabay Gölü’nün çevresinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bungalovlarda ve belediyenin kiraladığı kütük evlerde konaklama olanağıda mevcut.
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Şövalye Adası Fethiye Körfezi'nin ağzında, körfezi koruyormuş gibi yerleşmiş bir ada.
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Fethiye’nin merkezinden 10 dakika uzaklıkta.
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Patika yürüyüşleri, suya batmış evler ve şehir duvarları etrafında yapılan kano gezileri, Haçlı Seferleri dönemine ait kalenin kalıntıları çevresinde yapılan keşif turları meşhur.
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Ceneviz Koyu Musa Dağı’nın eteklerinde, dik bir yamacın altına arka arkaya sıralanmış, doğanın özenle biçimlendirdiği Ceneviz ve Sazak koyları yer alıyor.
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Yarımadanın kuzeydoğuya bakan yakasındaki Ceneviz Koyu, Yalancı Koy ve onun karşısında yer alan Sazak Koyu muhteşem üçlü olarak adlandırılabilir.
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Hem Çıralı hem de Adrasan’dan bir saatlik tekne yolculuğuyla ulaşılabilen Ceneviz ve Sazak koylarını tepelerden seyretmek yapılacak işlerden en keyiflisi.
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İspir Yedigöller / Erzurum Rize ile Erzurum’u ayıran Doğu Karadeniz Dağları sırasının Ovit’ten Kaçkarlar’a uzanan bölümünde, yaklaşık 300’e yakın buzul gölü yer alıyor.
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Dağın ve karın 3 bin metre üzerindeki doruklarda bulunan sayısız göl, beyaz yamaçlara ve yeşil vadilere yayılıyor. Mescit Dağı ile Verçenik zirvesi arasında kalan bölgedeki derin çanağa konumlanan moren gölleri, İspir-Yedigöller olarak biliniyor. İç içe geçen mevsimleriyle Karadeniz ikliminin yarattığı bu tabiat harikası coğrafyada, 3 bin 250 metre yüksekliğindeki tepeden, tüm platoyu süsleyen göllerin manzarası muhteşem güzellikte.
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Akgöl – Sinop Akgöl, Sinop’un Ayancık ilçesinin güneyinde, Çangal Dağı’nın ortasındaki yeşil orman örtüsü içerisinde masmavi parıldayan bir göl.
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Yaklaşık 1200 metre yükseklikte yer alan Akgöl, Yemişli Deresi’nin ağzının kapatılmasıyla oluşan bir set gölü. Sık köknar ağaçlarının kimi zaman yeşile büründürdüğü görüntüsüyle Akgöl, harika bir piknik ve kamp alanı aynı zamanda.
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Ayancık Orman İşletmesi’ne ait bir tesisin de bulunduğu gölde kırmızı benekli alabalık üretiliyor.
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Yoğun bir orman denizinin kuşattığı alan, bitki ve hayvan topluluğu açısından’da oldukça zengin.
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Valla Kanyonu / Kastamonu Kastamonu’nun Pınarbaşı ile Cide ilçeleri arasında uzanan Valla Kanyonu, Devrekani Çayı’nın yarattığı bir doğa mucizesi.
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Pınarbaşı merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Muratbaşı köyü sınırlarından başlayıp yaklaşık 12 kilometre boyunca güneş ışıklarından uzaklaşan bu derin vadi, Cide’nin Hamitli köyü Gömeren Mahallesi’nde tekrar gökyüzüyle buluşuyor.
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Haldizen Yaylası / Trabzon Trabzon’da bulunan Uzungöl’ün adını birçok kişi duymasına rağmen Uzungöl’ün varlık nedeni olan Haldizen, diğer adıyla Demirkapı Yaylası’nın varlığından habersiz… Zirvesi 3 bin 376 metreyi bulan Demirkapı ve 3 bin 193 metreye çıkan Karakaya Dağları’nın doruklarında yedi buzul gölü yer alıyor.
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Bu göllerden çıkan sular önce Haldizen Deresi olup akıyor ve daha sonra da bir heyelan gölü olan Uzungöl’ü meydana getiriyor. Uzungöl’ün bulunduğu Şerah Köyü’nden vadi içinde ilerleyen 16 kilometrelik orman yoluyla ulaşılıyor Yaylaya.
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Beyaz doruklarıyla yüksek tepeler, karların bittiği sınırda başlayan çayırlar ve çayırların hemen altında yoğun bir orman dokusuyla kuşatılmış Haldizen Yaylası, dağ çiçeklerinin süslediği asırlık ahşap evleriyle üç mahalleden oluşuyor.
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Şavşat Karagölü – Artvin Artvin ilinin Şavşat ilçesindeki Karagöl-Sahara Milli Parkı’nın sınırları içerisinde kalan Şavşat Karagölü, dağlarla ve köknar ormanlarıyla çevrili düzlüğün ortasında adeta yemyeşil bir mücevher.
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İlçe merkezinden 26 kilometre uzaklıktaki Meşeli köyünün kuzeyinde yer alan göl, yerli halk tarafından Meşeli Gölü olarak da anılıyor.
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Vizesiz gidilebilecek 10 yer Seyahat planlarına vize masrafı ve yorgunluğu eklenince bazen unutulmaz bir tatil deneyimi en başından sorun haline gelebiliyor. Oysa, pasaportun bile gerekmediği, sadece kimlik kartıyla gidebileceğiniz ülkeler mevcut... İşte vize almanıza gerek olmayan, keşfedebileceğiniz en güzel 10 ülke... Detaylar için videoya tıklayınız...