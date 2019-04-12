Türkiye'nin en huzurlu yeri! Dünyanın otantik tatil köylerinden biri olarak gösteriliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın şirin mahallesi Sığacık… 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir-iki gün için oldukça ideal…
Türkiye’nin ilk sakin şehri Seferihisar’ın şirin mahallesi Sığacık… 500 yıllık Kaleiçi evleri ve huzur veren sokaklarıyla son yıllarda İzmir’in yükselen değeri. Sığacık için genelde yaz adresi dense de aslında 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Özellikle şu sıralar stres ve sıkıntıdan uzak huzurlu bir-iki gün için oldukça ideal…
İzmir’in ilçesi olan Seferihisar, 2009 yılında Türkiye’nin ilk ‘Citta Slow’ yani ‘Sakin Şehir’ unvanını kazandı. İtalyan bir komite tarafından küreselleşme karşısında bozulmadan kalan, kültürünü, mimarisini, geleneklerini ve yöresel lezzetlerini günümüze taşıyabilen küçük yerleşimlere verilen bu unvanı Seferihisar ziyaretçilerine sunduklarıyla fazlasıyla hak ediyor. Sığacık bu sakin ilçenin en güzel köşelerinden. Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferine hazırlık amacıyla yaptırdığı kale surları içinde yaklaşık 500 yıldır yaşam devam ediyor. Son dönemlerde ise bölgenin şöhreti dilden dile yayılmaya başladı.
Sizi limana ulaştıran yolun sağında sur içi bölgesi solunda ise Teos Marina kalıyor. Sakin Şehir hareketinin bir parçası olarak restore edilen kale içi bölgesindeki bembeyaz boyalı 284 ev ve tarih kokan sokaklarıyla Sığacık dünyanın en otantik tatil köylerinden biri olmaya aday.
Kendine özgü tasarımları olan şık kafe ve hediyelik eşya dükkânları ise sur içi bölgesine yayılmış durumda. Beyaz evler arasında tarihte yolculuk yaptıktan sonra ev yapımı limonata ve karadut şerbetiyle küçük bir kafede mola vermek de sizi çok mutlu edecek.
MÖ 1100 yılında kurulan Teos Antik Kenti de Sığacık merkeze 3 km uzaklıkta bulunuyor. Kazılar esnasında bulunan yazıtlar açısından Türkiye’nin en önemli antik kentleri arasında gösterilen bölgenin ziyaretçileri de Sığacık’ın ünlenmesiyle artmış durumda.
Kanuni döneminde yapılan iki katlı kalenin yapımında da Teos Antik Kenti’nin taşlarından faydalanıldığı için, kale duvarlarında antik kente ait kitabelere rastlamak mümkün. Günümüzde tek katı ayakta olan kale savunma amacından ziyade deniz üssü ve gümrük kontrol merkezi olarak hizmet vermiş. Şimdilerde ise restore edilmiş haliyle turizmin en yeni adreslerinden.
Bu pazarın en önemli özelliği yöre halkı tarafından yapılan yemeklerin ve el işlerinin satılması. Pazarın en gözde lezzetleri de el açımı baklavalar, sarma çeşitleri, yerel ürünlerle yapılmış reçel ve turşular.
Ege’nin meşhur otları ve bunlardan yapılan enfes gözlemeler de yine ziyaretçilerin gözdelerinden. ‘Sakin Şehir’ hareketinin bir parçası olarak tüm ürettikleri ürünlerin malzemelerini de yerel üreticiden temin ediyorlar. Festival havasında geçen bu pazarda şüphesiz unutamayacaklarınız arasına girecek. Keyifli bir yürüyüş yapacağınız Teos Marina’yı Sığacık turunuza eklemeniz gereken duraklardan.