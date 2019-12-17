Ege'de kışın en huzurlu sığınağı! Türkiye'nin ilk sakin şehri olarak biliniyor...

Her mevsim yolumu düşürdüğüm İzmir ve çevresini gerçekten çok seviyorum ama ilk kez gittiğim Seferihisar; sakinliği, gerçekten dinlendiren atmosferiyle kalbimi çaldı diyebilirim. Her mevsim Çeşme ve Alaçatı gibi adeta birisine çarpmadan yürümenin bile imkânsız hale geldiği duraklardan sonra Sığacık’ın boş sokaklarından yürümek tüm stres ve sıkıntınızı unutturacak. Yerel halkın büyük emek verdiği, Türkiye’nin yavaş başkenti sayılan ve birçok değere sahip ilçe sizi bekliyor.