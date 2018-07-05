Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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Türkiye'nin en güzel 10 adası! Deniz tatili buralarda bir başka güzel...
Şu sıralar yerli yabancı turist akınına uğrayan adalara gitmenin tam zamanı! Tarihi yapılar ve deniz sezonunu açmak Türkiye’nin adaları masmavi plajlarıyla sizleri bekliyor. Günü birlik olarak bile kaçabileceğiniz Türkiye'nin cennet adalarını sizin için derledik. İşte Türkiye'nin en güzel 10 adası…
Şu sıralar yerli yabancı turist akınına uğrayan adalara gitmenin tam zamanı! Tarihi yapılar ve deniz sezonunu açmak Türkiye’nin adaları masmavi plajlarıyla sizleri bekliyor. Günü birlik olarak bile kaçabileceğiniz Türkiye'nin cennet adalarını sizin için derledik. İşte Türkiye'nin en güzel 10 adası…
Fotoğraflar: Alamy
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BOZCAADA / ÇANAKKALE New York Times’ın 2017’de görülmesi gereken 101 yer dosyasına 55. sıradan giren Bozcaada, bozulmamış tarihi dokusu, bağları, serbestçe denize girilen sahilleri ve lokantaları ile bir rüya kadar güzel.
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Bağ rotasında yapacağınız yürüyüşün ardından Polente burnunda rüzgar güllerinin altında güneşi batırıp soluğu Rum ve Türk mahallelerindeki lezzetli yerel lokantalarda almalısınız
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Ayrıca deniz sezonunu altın sarısı kumuyla ünlü Ayazma Plajı’nda açın.
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KALEM ADASI / İZMİR Doğanın bahşettiği en güzel yerlerden biri olan, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı (Midilli Adası'nın tam karşısı) Kalem Adası yaz tatili için çok ideal.
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Herkesin bilmediği Kalem Adası berrak, sığ ve cam gibi deniziyle her yaz ünlülerin uğrak yeri oluyor. Kalem Adası, kültür ve kaplıca turizmi ile de yılın her dönemi pek çok turisti ağırlıyor. Dikili Limanı ile de dünyaya açılan kapı konumunda olan ilçe, plajlarıyla da muhteşem bir tatil noktası.
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Yaklaşık 40 km. uzunluğunda plajı, masmavi denizi ile tatilcilerin uğrak noktası olan Dikili, genellikle yılın her dönemi açık olan pek çok konaklama tesisi ile hizmet veriyor.
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GÖKÇEADA / ÇANAKKALE Gökçeada denince herkesin aklına sokaklarında dolaşacağı Rum köyleri ve muhteşem sahilleri gelir. Gökçeada’nın bilinen turistik yüzü bu… Ama adada birkaç gün zaman geçirerek keşfe çıkınca, bir anda farklı bir ada görmeye başlayacaksınız.
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Ada özellikle son yıllarda kendi kültür yapısını koruyarak 70 kadar kriteri yerine getiren ada ‘Sakin Şehir’ (Cittaslow) unvanını kazandı. Aynı zamanda coğrafi açıdan Türkiye’nin en büyük adası. Adada tarihi köylerin yanında denize girebileceğiniz çok güzel plajlar da var. Kendinizi ada sahillerinden Ege'nin masmavi sularına atmak istediğinizde Aydıncık adıyla da bilinen Kefaloz Plajı'na veya adanın en batısında yer alan Gizli Liman'a yolunuzu düşürebilirsiniz.
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Aynı zamanda adanın en güzel plajları arasında sayılan Aydıncık Plajı hemen yanında bulunan çamur banyosuyla biliniyor. Sörfe merakınız varsa, Kefaloz'da rüzgar sörfü eğitimi alarak kendinizi burada rüzgara teslim etme şansınız da var.
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CUNDA / BALIKESİR Gerçekten kafa dinlemek isteyenlerin ve gastronomi severlerin yaz-kış buluşma noktası Cunda… Taş evleri restore edildikçe sokakları daha da bir güzelleşiyor.
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Diğer adı Alibey Adası olan Cunda dar sokakları, şarap evleri, butik otelleri, balık lokantaları ve kafeleriyle ünlü.
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BURGAZ ADA / İSTANBUL Hafta sonu adalar vapuruna atlayıp bir yandan simit çay keyfi yaparken diğer yandan yolculuğunuza eşlik eden martılarla Sait Faik Abasıyanık’ın en sevdiği adaya doğru yol almak size iyi gelecek.
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Burgaz’da şairin evine de mutlaka gidilmeli. Burası özellikle Prens Adaları’nın en sakini, kalabalıktan uzak ve yalnız kalmak için ideal…
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SEDİR ADASI / MUĞLA Marcus Antonius’un sevgilisi Kleopatra’ya olan aşkını ölümsüzleştirmek için dağa siluetini kazıttığı yer.