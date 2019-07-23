Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye'de denize girilecek en iyi 10 yer! İngilizler seçti...
Yaz tatili planlarımızı yaparken deniz keyfi genelde ilk sırada yer alır. Bu anlamda şanslıyız, çünkü kumlu, taşlı, dalgalı ve sığ gibi her tür koylara ve plajlara sahibiz. The Telegraph editörleri 2019’da Türkiye’de deniz tatili yapılacak 10 yeri seçti. Kurban Bayramı'nda tatilinizi deniz, kum ve güneş üçlüsü eşliğinde geçirme planları yapıyorsanız bu listeye bakmadan yola çıkmayın…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Yaz tatili planlarımızı yaparken deniz keyfi genelde ilk sırada yer alır. Bu anlamda şanslıyız, çünkü kumlu, taşlı, dalgalı ve sığ gibi her tür koylara ve plajlara sahibiz. The Telegraph editörleri 2019’da Türkiye’de deniz tatili yapılacak 10 yeri seçti. Kurban Bayramı'nda tatilinizi deniz, kum ve güneş üçlüsü eşliğinde geçirme planları yapıyorsanız bu listeye bakmadan yola çıkmayın…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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10- ÇIRALI Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı olan Çıralı, Akdeniz kıyısında masmavi denizi, temiz kumsalı, mis kokulu portakal ve limon bahçeleri arasında cennetten bir köşe...
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Deniz kaplumbağalarına, endemik bitki ve farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapan Çıralı, adını Olimpos'taki Yanartaş'tan alıyor.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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9- DALYAN Ege’yle Akdeniz’in kavuştuğu yerde bir yanı göl bir yanı deniz cennet bir belde Dalyan. Sazlıkların oluşturduğu labirenti andıran kanalları, antik ören yerleri onu benzersiz kılan özelliklerinden sadece birkaçı.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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The Times gazetesi, 6 aylık bir araştırmanın sonucunda Caretta caretta kaplumbağlarının yumurtalarını bıraktığı Dalyan’daki İztuzu Plajı’nı, ‘Avrupa’nın En İyi Açık Alanı’ ilan etmişti.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Buraya geldiğinizde mutlaka göldeki labirent şeklindeki sazlıklar arasında tekne turu yapmalısınız.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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8- ÇEŞME Türkiye’de yaz aylarının vazgeçilmezi, yerli ve yabancı turistlerin gözbebeği Çeşme…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Tarihî taş evleri ve yılın 360 günü rüzgâr alması sebebiyle rüzgar sörfüne elverişli plajlarıyla ünlüdür. Denize girilecek en güzel yerlerse Ilıca Plajı, Ayayorgi Koyu, Teke Plajı ve Delikli Koy…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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7- ALANYA Alanya’nın Akdeniz’de 100 kilometreyi bulan kıyısı, doğal ve uluslararası kurallara göre düzenlenmiş plajlarıyla ünlü. Plajlar geniş kumsallardan oluşuyor ve birçoğu Mavi Bayraklı...
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Alanya’da deniz suyunun rengi kıyıda maviden turkuaza dönüşür. Durgun havalarda dipteki balıkları, çıplak gözle görmek olasıdır.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Kent merkezinin batısında Kleopatra, doğusunda Keykubat ve Begonvil plajları yer alıyor. Kent dışında ise batıda Alara, İncekum, Avsallar, Türkler, Payallar, Konaklı; doğuda Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş plajları dünyaca ünlü plajlar.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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6- SİDE Manavgat’ın sahil kısmında, 1 kilometre uzunluğunda, 400 metre genişliğinde bir yarımada üzerine kurulan Side, surlarla çevrili ihtişamlı kapısı, antik limanı, Apollon, Athena, Dionysos tapınakları, hamamları ve eski evleriyle büyüleyici bir yer.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Özellikle de kumluk plajları sevenler için ideal olan Side’nin, hem merkezinde hem de birkaç dakikalık mesafesinde ünlü plajları var.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Ayrıca Mavi Bayrak, Side’nin birçok plajında mevcut.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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5- ANTALYA Türkiye'de birinci, dünyadaysa üçüncü en çok yabancı turist ağırlayan Antalya, 400'e yakın 5 yıldızlı oteli bulunan İspanya'nın tamamından daha fazla 5 yıldızlı otel ve tatil köyüne sahip.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Masmavi denizi ve eşsiz kumsallarıyla özellikle plaj turizminde Türkiye'nin önde gelen uğrak noktalarından biri.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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4- KALKAN Kalkan, Antalya'nın batısında, Kaş'a bağlı turistik bir mahalle...
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Günümüzden yaklaşık 3 bin yıl önceki Likya Uygarlığı'nın yaşadığı ve sayısız kentler kurulmuş Antalya ile Fethiye arasındaki topraklarda bulunan Kalkan, çevresinde bu döneme dair şehir kalıntısı veya yerleşim görülmemekte…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Denize girilecek harika güzellikler barındırıyor. Kalkan halk plajı, Kaputaş plajı, Fırnaz Koyu akla ilk gelen yerlerden…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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3- ÖLÜDENİZ Fethiye’den Ölüdeniz’e çamlar arasından giden yol 14 km. Yokuşlu inişli yolun sonunda birden müthiş bir mavi çıkıverir karşınıza. Burası Belcekız Koyu’dur.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Koyun içinden uzanan kumsalı yürüdüğünüzde ise eşsiz Ölüdeniz’i görürsünüz.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Çarşaf gibi dalgasız denizi, etrafındaki yeşilliği ve incecik kumuyla eşsiz bir plaja sahip. En güzeliyse yüzerken üzerinizde süzülen rengârenk yamaç paraşütleri…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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2- BODRUM YARIMADASI Türkiye’de yaz tatili dendi mi gidilecek yerler listesinde ilk sıralarda mutlaka Bodrum yer alır.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Bazı turistlerin şehir zannettiği Bodrum, tarihi, bembeyaz evleri, masmavi koylarıyla her yıl binlerce insanın akınına uğruyor.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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Bitezi, Kadıkalesi, Yalıkavak, Gümüşlük ve Turgutreis deniz tatili için en güzel yerlerden…
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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1- PATARA Boylu boyunca uzanan 12 km’lik muhteşem bir sahil, hemen yanı başında antik dünyanın en önemli kentlerinden biri. Denizin sefasını sürdükten sonra dilerseniz de tarihin tozlu ve gizemli sayfalarında bir yolculuğa da çıkabilirsiniz.
Derleyen: İsmail Sarı / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy
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İncecik kumlara sahip plaj deniz kaplumbağalarının da yumurtlama alanı olarak koruma altında. Durmayan rüzgârıyla, rüzgâr sörfçülerinin de uğrak noktası.