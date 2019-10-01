Stresten uzak İstanbul'a yakın

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Tüm haftanın yorgunluğunu atmak ve hafta sonunda rahat bir nefes almak herkesin ihtiyacı… Sizin için hafta sonu gidilebilecek, İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki, hem güzel hem de cep yakmayan huzura kaçış adreslerini listeledik…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Tüm haftanın yorgunluğunu atmak ve hafta sonunda rahat bir nefes almak herkesin ihtiyacı… Sizin için hafta sonu gidilebilecek, İstanbul’a birkaç saat uzaklıktaki, hem güzel hem de cep yakmayan huzura kaçış adreslerini listeledik…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Cumalızık’ın gölgesinde kalmış sakin bir köy: MİSİ / BURSA Bursa’da köy denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Cumalıkızık, yalnız en az onun kadar güzel bir köy daha var Bursa’da: Misi…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış olsa da sevileni tarafından oldukça sahiplenilmiş… Hatta Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden biri… Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Köyde gezilecek çokça yer de var. Örneğin, Edebiyat Müzesi ve Çocuk Kütüphanesi’ne mutlaka uğramalısınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Küçük Karadeniz: YUVACIK / KOCAELİ Yuvacık, Kocaeli’nde saklı kalmış cennetlerimizden. Bölge halkı buraya “Küçük Karadeniz” diyor. Haklılar, tıpkı Karadeniz gibi yemyeşil bir doğası var. Ama şu günlerde sarı yapraklar yavaş yavaş yeşile karışarak dans etmeye başladı. Yolculuk süreniz iki saat.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Dağlar, dereler, ormanlar bütün stresinizi alacak. Trekking için Sisli Vadi’ye doğru yürüyebilir, bol bol fotoğraf çekip isterseniz kamp yapabilirsiniz.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Trekking, tırmanışı, kamp ve daha fazlası: BALLIKAYALAR TABİAT PARKI / KOCAELİ Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü’nde yer alıyor bu doğal güzellik. İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki kanyonun genişliği 40 ile 80 metre arasında değişiyor. Etrafı kireçtaşı kayalarla çevrili bölgenin ortasından geçen Ballıkaya Deresi ve göletler görülmeye değer.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayrıca burada iki tane de küçük şelale bulunuyor. Ballıkayalar’da trekking, kaya tırmanışı, kamp ve piknik yapabilirsiniz. Stresli ve yoğun geçen yorucu bir haftayı burada doğanın içinde unutacağınız kesin…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Açık hava müzesi: AKÇAKOCA / DÜZCE Batı Karadeniz’de Düzce’ye bağlı, küçük ama kocaman bir açık hava müzesi Akçakoca... 3,5 saatlik yoldan sonra doğa sonbahara özgü rengârenk güzelliğiyle sizi karşılayacak. Derin vadiler, şelaleler, berrak akan dereler, alabildiğince yeşillik...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Bölgenin en önemli özelliklerinden biri de tarihi doku. Cumhuriyet, Yukarı Mahalle, Hacı Yusuflar ve Orhan Gazi mahalleleri Akçakoca’nın en eski yerleşim yerlerinden. Mutlaka bu köylere uğrayın. Köy pazarında sabah sağılıp tezgâhlarda yerini alan süte, peynire ve tereyağına kadar her şey var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Mutlaka yayık ayranın tadına bakın harika. Pazarın yakınlarında Atatürk’ün yaptırdığı Orhan Gazi okulu yer alıyor. Zamanında Rıfat Ilgaz öğretmenlik yapmış. Görülesi bir okul, sakın es geçmeyin.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yoğurduyla ünlü: KOCAELİ / KANDIRA İstanbul-Kandıra arası iki saat. Buranın tadını çıkarmak ve kafa dinlemek için sonbahar en ideal zaman. Yollar boylu boyuna orman. Kandıra yoğurdunun tadına baktıktan sonra rotayı Kerpe ve Kefken’e çevirin.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Kerpe’nin en iyi balıkçılarından biri olan ‘Karagöz Restoran’da mutlaka balığın tadına bakın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Görülecekler listesine ise Pembe Kayalar’ı da ekleyin. Sultanahmet Camii ve Anadolu Hisarı için buradaki kayalar kullanılmış. Görüntüsü büyüleyici.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Her mevsim güzel: SAPANCA / SAKARYA Sapanca Marmara Bölgesi’nde doğal bir film platosu gibi... İstanbul’dan yola çıktığınızda iki saate yakın bir sürede buradasınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Hem gölü hem de doğal güzellikleriyle her mevsim âşık olunacak cinsten. Göl kıyısındaki bin bir çeşit bitki ve sonbaharla birlikte yavaş yavaş oluşan renk cümbüşü harika.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Gezdikçe Bizans dönemi anıtları ve lahitleri çıkacak karşınıza. Her adım bir tarih...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Tarihle iç içe: KIYIKÖY / KIRKLARELİ Kıyıköy, Kırklareli sınırları içinde yer alan, İstanbul’a iki buçuk uzaklıkta bir sahil kasabası… İğneada kadar uzun olmasa da görülmeye değer bir kumsalı var.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Sokaklar iki katlı ahşap evlerle çevrili. Balıkçı barınakları ve eskiden korsanlar tarafından kullanılan mağaralar çok dikkat çekici. Şansınıza hava güzelse Pabuçdere ile Kazadere’de mutlaka sandal keyfi yapın.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Ayıca kasabanın biraz dışında kalan Aya Nikola Manastırı, Bizans dönemindeki kaya manastırlarının en iyi örneklerinden ve ilk Hıristiyanlar buraya yerleşmiş.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Biraz nostalji, biraz huzur: MUDURNU / BOLU İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atacaksınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın. İlçe eski ev ve konaklarla dolu. Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler listenize ekleyin…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Göllerin içinde: GÖLCÜK / BOLU Gölcük’e ulaşım iki saat… Doğal olarak ilk durak meşhur Gölcük Tabiat Parkı... Doğa size öyle şeyler sunacak ki hangi birinin fotoğrafını çekeceğinize şaşıracaksınız.
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yanınıza mutlaka bisiklet alın. Gölün etrafı yaklaşık 1,5 kilometre ve daha güzel bir bisiklet parkuru bulamazsınız...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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İsterseniz mangal götürebilir, piknik alanında yakabilirsiniz. Ama restoran arıyorsunuz seçenek pek yok. En yakın yer ‘Gazelle Kır Gazinosu’...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Yorgunluğunuzu unutacaksınız: YEDİGÖLLER / BOLU Yeşilin her tonunun hâkim olduğu bir yer hayal edin... Doğa bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilemiş olsun. İşte Yedigöller Milli Parkı böylesi bir cennet...
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar burası…
İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
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İstanbul’dan yola çıktığınıza yol dört saate yakın sürecek ama göreceğiniz manzara tüm yorgunluğunuzu unutturacak… Mutlaka kamp yapmalısınız.