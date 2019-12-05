Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte Doğu Ekspresi ile iki günde Kars'ta gezilecek yerler rehberi! 58 TL'ye masalsı yolcuk...
Türkiye’nin gezilecek yerleri arasında ilk sıralarda yer alan büyülü bir yolculuk Doğu Ekspresi ile Kars turu... Özellikle şu sıralar doğa sonbahardan kışa geçiş yaparken yol boyunca harika görüntüler sunuyor. Yolculuk için iki tren var. Biri Turistik Doğu Ekspresi diğeri de normal Doğu Ekspresi… Turistlik Doğu Ekspresi bir gün sekiz saat sürüyor çünkü farklı mola yerlerinde uzun süreli duruyor. Doğu Ekspresi ise turistik kadar durmadan bir gün bir saatte yolculuğunu tamamlıyor. Peki Doğu Ekspresi yolculuğu boyunca yol üstünde nereler görülüyor ve bilet fiyatları ne kadar? İşte size tüm detaylarıyla Doğu Ekspresi ile Kars gezilecek yerler rehberi...
Ankara’dan Kars’a çift yönlü olarak yapılan seferler tamı tamına 24 saat sürüyor. Özellikle bu seyahat kış aylarında karlar altında yapılınca, aynı zamanda insanın içine huzur doldurup kendi içinde de bir seyahate çıkmaya olanak sağlıyor. İşte size tüm detaylarıyla Doğu Ekspresi ile Kars gezilecek yerler rehberi...
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Geriye dönüp baktığımda seyahatten aldığım ilk zevki İstanbul’dan Fethiye’ye arabayla yaptığımız yaz tatili seyahatlerden olduğunu hatırlıyorum.
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Bilecik’te kahvaltı için durmak, Kütahya’da hediyelik çini alıp sevdiklerimize ulaştırmak, Afyon’da bir yemek molası daha, son olarak da Fethiye’ye varmadan önce Sandıklı’da köylülerin yerinde yağda yumurtayla gözleme yemek derken ‘yolda olmanın’ ne kadar da güzel bir şey olduğunu anlamıştım.
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Eskiden İstanbul’dan Kars’a uzanan bu yolculuk artık ‘Yüksek Hızlı Tren’in de gelmesiyle sadece Ankara–Kars arasında gerçekleşiyor. Tamı tamına 24 saat süren yolculuk Ankara’dan kalkan akşam treni ve Kars’tan kalkan sabah treniyle günde bir sefer ve her gün gerçekleşiyor.
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Yalnız iki tren var. Biri Turistik Doğu Ekspresi diğeri de normal Doğu Ekspresi… Turistlik olan bir gün sekiz saat sürüyor çünkü farklı mola yerlerinde uzun süreli duruyor. Eski olan ise durmadan bir gün bir saatte yolculuğunu tamamlıyor.
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Yataklı, örtülü kuşetli ve pulman vagonlar Bu yolculuk için alacağınız bilet otobüslerdeki gibi tek sınıf değil. Konfor seviyesine göre ayrılmış vagonlar mevcut. Tabii fiyatlar da konfor seviyesine göre değişiyor.
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En rahatı olan yataklı vagonda her bir oda iki kişilik olarak dizayn edilmiş. Eğer tek kişi seyahat ediyorsanız cüzi bir miktar farkı ödeyerek iki kişi için tam ücret ödemeden odayı kapatabilirsiniz. Örtülü Kuşetli vagonlar ise aynı dört kişilik bir hostel odası gibi…
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İki ranzadan oluşan bu kompartman için bilet alırsanız tanımadığınız kişilerle seyahat edebilirsiniz. İkinci Doğu Ekspresi yolculuğumda ben de bu vesileyle çok iyi dostluklar kurarak Kars’ta kendime yol arkadaşları bulmuştum.
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Pulman vagon da bildiğimiz koltuklardan biraz daha konforlu olanlarının bulunduğu vagon… Ancak yine de 24 saat sürecek olan bu yolculuk için pulman vagonu kimseye önermem.
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Genelde zaten bu vagonda seyahat edenler ara istasyonlarda binip yine ara istasyonlarda inen kısa süreli seyahat yapan yolculardan oluşuyor.
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Muhteşem manzaralar eşliğindeki yolculuk Doğu Ekspresi yolculuğu özellikle kış aylarında yapılınca muhteşem manzaralar eşliliğinde oluyor. Fotoğrafçıların da kesinlikle hobileri için mutlaka denemesi gereken bir yolculuk.
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Ankara’dan yola çıkanlar alarmlarını gün doğuşu saatine kursunlar ve sabah o muhteşem kar manzaraları eşliğinde cama yanaşsınlar. Yolculuğun özellikle Divriği – Erzurum bölümü gerçekten muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor.
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Erzurum’dan geçerken cağ kebapsız olur mu? Tren Erzurum, Erzincan, Sivas gibi şehirlerde beş dakika civarında duruyor. Bu vesileyle Erzurum’dan geçerken eğer canınız Cağ Kebabı çekerse şehrin istediğiniz lokantasından Cağ Kebabı sipariş edebilirsiniz.
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Tek yapmanız gereken lokantayı arayarak trenin hangi vagonunda seyahat ettiğinizi söylemek. Bu şekilde siz Erzurum’a vardığınızda paket servis sizi garda bekleyerek sıcak bir şekilde yemeği size sunacaktır.
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Doğu Ekspresi ve sıkça sorulan sorulara cevaplar
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Trende telefon çekiyor mu? Genel olarak sadece büyük şehir veya ilçelerin istasyonlarına yanaşınca yeterli internet gücüne sahip oluyorsunuz. Aynı şekilde telefon da internet gibi birçok yerde çekmiyor. İstasyonlara girince şansınızı denemelisiniz.
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Kışın Doğu Ekspresiyle seyahat edeceğim, tren soğuk olur mu? Buna cevabım kesinlik Hayır. Trenin içinde gerçekten düzgün çalışan bir ısıtma sistemi var. Dışarısı kaç derece olursa olsun siz içeride üşümezsiniz.
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Trende yemek var mı? Sabahtan akşam geç saate kadar çalışan bir restoran vagon mevcut. Açık söylemek gerekirse artık eskiden pişen yemekler kadar lezzetli değil. Sabah kahvaltısı da artık kapalı tabakta veriliyor. Ancak yine de acıkırsanız tercih edebilirsiniz. Fakat beklentinizi yüksek tutmayın.
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Trende priz var mı? Artık neredeyse teknolojiye bağlıyız. En büyük sorunumuz da şarj… Her yataklı ve örtülü kuşetli odada priz mevcut.
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Fiyatlar Turistik Doğu Ekspresi’ne bilet bulmak biraz zor. Çıktığı gibi tükeniyor ama TCDD’nin ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde sık sık kontrol ederseniz mutlaka bir tane yakalarsınız.
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Bilet fiyatı tek kişi 480, çift kişi 600 TL.
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Doğu Ekspresi’nde de bilet bulmak zor ama pulmanlara çok rağbet yok. Fiyatı 58 TL.
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GEZİLECEK YERLER Ani Harabeleri: Kars'ın 55 km doğusunda Türkiye ile Ermenistan sınırı arasında 3 milletin uygarlığına sahne olmuş tarihi bir ören yeri. Kalıntıları görülen yapıların büyük çoğunluğu İ.S. 8 ile 13. Yüzyıllar arasında yapılmış. "Binbir kiliseli şehir" adıyla anılan Ani, Ortaçağ'ın önemli kentlerinden biriymiş.
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Bugün geriye pek çok kalıntı bırakmış. Ermeniler için de önemli kutsal bir yer olan Ani Harebeleri, Kars ziyaretinizde mutlaka gitmeniz gereken bir yer.
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Çıldır Gölü: Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars sınırları içerisinde yer alıyor ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü’nden sonra en büyük ikinci gölü konumunda... Çıldır, lav akıntısının kurumasıyla oluşmuş.
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Her mevsim balıkçılık yapılabildiği için halk çoğunlukla balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Kışın oluşan kalın buz tabakasını da yöre halkı elektrikli testere veya kazmayla kırıyor ve böylece ağlarına ulaşıyor. Şu sıralar göl donmuş durumda. Harika fotoğraflar çekeceğiniz garanti.