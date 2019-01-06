İki saat ötedeki kültür başkenti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Bu yılın Avrupa Kültür Başkenti, Bulgaristan’ın Plovdiv kenti ile İtalya’nın Matera’sı... Her iki kentte de açılış törenleri önümüzdeki hafta sonu yapılacak ve etkinlikler yıl boyu devam edecek. Kayalar üzerine kurulu Matera, biraz Kapadokya’yı, biraz Mardin’i hatırlatıyor. Plovdiv ise bizim Filibe’den başkası değil. İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu. Osmanlı mirasıyla dolu şehir, Edirne’den araçla iki saat uzakta.
Bu yılın Avrupa Kültür Başkenti, Bulgaristan’ın Plovdiv kenti ile İtalya’nın Matera’sı... Her iki kentte de açılış törenleri önümüzdeki hafta sonu yapılacak ve etkinlikler yıl boyu devam edecek. Kayalar üzerine kurulu Matera, biraz Kapadokya’yı, biraz Mardin’i hatırlatıyor. Plovdiv ise bizim Filibe’den başkası değil. İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulu. Osmanlı mirasıyla dolu şehir, Edirne’den araçla iki saat uzakta.
Fotoğraflar: Alamy, Yıldırım Güngör
Yıldırım GÜNGÖR
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Bizim Filibe, Bulgarların Plovdiv dediği kent, Bulgaristan’ın ikinci büyük şehri ancak nüfusu sadece 331 bin 796. Sofya’nın 120 km. doğusunda, Edirne’den 182 km. uzakta bir ovada kurulu.
Yıldırım GÜNGÖR
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Meriç Nehri’nin bereketli alüvyonları sayesinde tam anlamıyla bir tarım bölgesi, ülkedeki ekilebilir alanların 7’de 1’ini barındırıyor.
Yıldırım GÜNGÖR
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Tarihi, milattan önce 6’ncı yüzyıla kadar geri giden Filibe, Pulpadova adıyla Traklar tarafından kurulmuş.
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Kuruluşundan epey sonra Makedonya Kralı Filip tarafından yönetilmeye başlayınca ismi Filippolis olmuş.
Yıldırım GÜNGÖR
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Roma döneminde ise Trimontsiyum adıyla anılıyor. Diğer Bulgar kentleri gibi Filibe de yaklaşık 500 yıl Osmanlı toprağı olarak kalmış.
Yıldırım GÜNGÖR
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Osmanlıların kenti ele geçirmesiyle birlikte Osmanlı tarzında gelişen şehir, Rumeli Beylerbeyi’nin merkezi olmuş. Osmanlı evleri, Bizans eserleri ve yeşil doğasıyla kültür harmanının yaşandığı güzel bir kent olarak hayata devam ediyor.
Yıldırım GÜNGÖR
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Filibe aynı zamanda ünlü bestekâr Hacı Arif Bey’in de memleketi. Düz bir ovada yedi tepenin üzerine kurulu şehirde görülmesi gereken çok yer var.
Yıldırım GÜNGÖR
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Osmanlı Mahallesi’nde, adı üstünde, Osmanlı mimarisi hâkim. Eski evlerin, konakların büyük bölümü kafe ve restoran olmuş.
Yıldırım GÜNGÖR
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Buradan Filibe manzarasının tadını da çıkarabilirsiniz.
Yıldırım GÜNGÖR
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Mahalleyi gezdikten sonra 15. yüzyılda II. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camii görülmeli.
Yıldırım GÜNGÖR
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Yöre halkı camiyi, Ulu Cami veya Cuma Camii ismiyle anıyor. Aynı dönemde yapılmış birçok eserin ayakta kalmış ender örneği.
Yıldırım GÜNGÖR
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Yaklaşık 50 camiden geriye kalan dört cami içinde en iyi durumda olanı. Dibindeki börekçinin börekleri muhteşem. Baçkova Manastırı, görülmesi gereken bir başka tarihi miras. 1083 tarihli Bizans yapısının yeşillikler içindeki taş mimarisi dikkat çekici.
Yıldırım GÜNGÖR
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Türk ve Bulgar mimari tarzının bileşimi olan Filibe evleri, tam bir müze kent görünümünde. Yakın zamanda gerçekleştirilen restorasyon ile tarih olmaları son anda engellenmiş.
Yıldırım GÜNGÖR
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Evler artık konut olarak kullanılmıyor. Her birinin başka bir işlevi var. Kimi atölye, kimi müze, kimi galeri, kimiyse lokanta...
Yıldırım GÜNGÖR
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Filibeli bir Ermeni olan Kuyumcuoğlu tarafından yaptırılan Kuyumcuoğlu Konağı, 1952 yılında Etnografya Müzesi’ne dönüştürülmüş.
Yıldırım GÜNGÖR
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Doğu Avrupa’nın en eski saat kulesi Beylerbeyi Gazi Şahabettin Bey tarafından yaptırılmış olan külliye, zamanında cami, medrese, han, hamam ve mutfak bölümlerinden oluşuyormuş.
Yıldırım GÜNGÖR
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Bugün geriye sadece cami kısmı kalmış. Filibe’deki saat kulesi, adını taşıyan Saatli Tepe’de bulunuyor. Kule, Doğu Avrupa’nın en eski saat kulesi unvanını taşıyor.
Yıldırım GÜNGÖR
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Antik şehir ve içindeki 3 bin 500 kişilik antik tiyatro bölgenin en önemli arkeolojik değeri.
Yıldırım GÜNGÖR
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MS 2. yüzyılın başlarında Romalılar tarafından yapılmış olan antik kent, büyük bir restorasyondan geçirilerek eski haline en yakın duruma getirilmiş.
Yıldırım GÜNGÖR
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Pamporova’nın 40 kilometrelik kayak pistleri Bulgaristan’ın önemli kayak merkezlerinden biri olan Pamporova da Filibe’ye 80 km. mesafede.
Yıldırım GÜNGÖR
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Rodop Dağları’nın merkezini oluşturan 1926 metre rakımlı Snejenka zirvesinin çevresine konuşlanmış kayak merkezindeki 18 pistin toplam uzunluğu 40 kilometre.