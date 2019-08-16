Depremin izlerini su altında görüyorlar! Öyle şeyler ortaya çıktı ki...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin ardından fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki 'su altı şehri', önemli dalış lokasyonlarından biri oldu.
Anadolu Ajansı
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Değirmendere sahilinin 180 metre açığında, suyun 18 metre altında tarihi çınarların görülmesinin ardından 55 metre derinliğe kadar çeşitli yapılar ile bir çay bahçesine ait şemsiye, sokak lambası, seyyar satıcı tezgahı gibi eşyaların izinin sürülebildiği bölgeye dalanlar, duygu yüklü bir deneyim yaşıyor.
Anadolu Ajansı
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Marmara Depremi'nin ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde afet bölgesinde su altı faaliyetlerine katılan, emekliliğinin ardından Değirmendere Sualtı Topluluğunu (DESSAT) kuran su altı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç, su altındaki bölgeyi merak edenlere rehberlik hizmeti de veriyor.
Anadolu Ajansı
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"Depremin gerçek görüntüleri su altında duruyor" DESSAT Başkanı Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmendere'nin dünyada örneğine az rastlanabilecek alanlardan birini barındırdığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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Bu sene depremin 20'nci yılı dolayısıyla anı dalışı yapacaklarını belirten Kulakaç, "Dışarıda binalar onarıldı, insanların yaraları sarıldı.
Anadolu Ajansı
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20'nci yıl olmasına rağmen halen çınar ağaçlarını, evleri, kişisel eşyaları tüm çıplaklığıyla suyun altında görebiliyoruz. Dünyada gerçek bir su altı deprem müzesi..." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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Burayı dalış meraklılarına açtıklarını dile getiren Kulakaç, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı
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"Yerel yönetimlerle daha etkin bir projeyle burayı sisteme kazandırabilir ve unuttuğumuz deprem gerçeğini su altında görebiliriz. İlk indiğinizde hüzünleniyorsunuz, doğanın gerçek gücünü görebiliyorsunuz. Yüzlerce kişi sarılsanız, uğraşsanız belki o dev çınarların bir dalını bile oynatamazsınız ama doğa onu topraktan sökmüş, kökünden sıyırmış, silkelemiş ve blok halde, olduğu gibi yere dikmiş. İki çınar ağacı suyun altından hala tatlı suyla besleniyor. Odunsu tabakası devam ediyor ama fotosentez yapamadığı için yeşil değil."
Anadolu Ajansı
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Bazı yapıların şu an suyun altında moloz yığını gibi durduğunu anlatan Kulakaç, "Aslında depremin ardından ilk anda binalar sapasağlam, toprakla beraber kaymış. Ama o anki heyecan, öncelik sırası nedeniyle düşünülmediği için gelen sanayi dalgıçları binaları balyoz ve kepçelerle kırıp, içerideki kişisel eşyaları alıp farklı şekilde değerlendirmiş. Oradaki her şeyi tahrip etmişler, bu çok acı. Su üstüne çıkan ağaçları kesmişler, yoksa o ağaçlar şu anda fotosentez yapıyor olacaktı. Her şeye rağmen yaşam devam ediyordu suyun altında." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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Bölgeye uluslararası ilgi Türkiye'deki dalış meraklılarının bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Kulakaç, "Ama son yıllarda en fazla ilgiyi uluslararası dalgıçlardan görüyoruz. Fransa, Belçika, İspanya, Almanya, Amerika'dan dalgıçlar yoğun şekilde burayı takip ediyor. Dalış merkezimiz de uluslararası bir sisteme dahil oldu. Sayfalarında 'batık şehir' ile ilgili bilgileri paylaşıp, bunu ülkemize turizm ya da sadece dalış amacıyla gelen yüzlerce dalgıcın hizmetine sunduk." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Kulakaç, su altındaki yapılarla ilgili de şu bilgileri verdi:
Anadolu Ajansı
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"55 metrede avcılar kulübü olduğu gibi duruyor. 37 metrede eski vapur iskelesi var, üzerinde hala lastiği bağlı şekilde suyun altında yanaşacak vapuru bekliyor.
Anadolu Ajansı
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40 metrelerde çay bahçelerinin ön sırası duruyor, sandalyeler gömülü vaziyette. 22 metrede Koruk Restoran Otel, irili ufaklı kafeteryalar, çay bahçeleri blok halinde aşağıda yer alıyor."