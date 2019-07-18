Burası Antalya değil Şırnak! Doğal güzellikleriyle hayranlık uyandırıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yıllarca terörün gölgesinde kalan Beytüşşebap'ın, kararlılıkla devam eden operasyonlar sayesinde teröristlerden arındırılan yaylaları, dereleri, kaplıcaları ve vadileri, yemyeşil doğasıyla seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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İlçenin doğusunda yer alan Altın ile batısında yer alan Tanin dağları, bol su kaynaklarından oluşan kanyonlar ve yaylalar, yaz aylarında kartpostalı andırıyor.
Anadolu Ajansı
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Sert geçen kış aylarının ardından baharın gelmesiyle yüksek kesimlerde eriyen karlar, kimi yerlerde şelalelere dönüşürken kimi bölgelerde ise derin kanyonlardan süzülerek Habur Çayı'nı besliyor.
Anadolu Ajansı
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Kato ve Komtik dağları ile Faraşin, Laleşi, Meydana Zengil, Meydana Kolya, Meydanbelek yaylalarını bünyesinde barındıran ilçe, serin havası ve doğal güzellikleriyle yaz aylarında göz kamaştırıyor.
Anadolu Ajansı
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Doğal güzelliklere sahip Beytüşşebap tarihi ve kültürel varlıkları, zengin mutfağı, misafirperverliğiyle de turizme kazandırılmayı bekliyor.
Anadolu Ajansı
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"BEYTÜŞŞEBAP İNANILMAZ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR" Kaymakam İsmail Pendik, yaptığı açıklamada, geçmişte ilçenin çekinilen bir yer olarak anıldığını ifade ederek, Beytüşşebap'ın artık korkulacak bir yer olmadığını söyledi.
Anadolu Ajansı
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"Buranın Karadeniz'deki yaylalardan, hatta İsviçre'deki Alpler'den eksik kalır yanı yok.
Anadolu Ajansı
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Kato Dağı'ndan Faraşin Yaylası'na, Yeşilöz Deresi'ne kadar Beytüşşebap inanılmaz bir potansiyel taşıyor" diyen Pendik, huzura kavuşan ilçenin doğal güzelliklerinin görünür hale geldiğini aktardı.
Anadolu Ajansı
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Pendik, ilçedeki Zümrüt Kaplıcalarının da termal turizmi açısından önemli olduğuna işaret ederek, "İnşallah oraya bir otel kazandıracağız, mevcut tesisleri modernleştireceğiz ve termal turizm açısından ilçemize büyük katkı sağlayacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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FARAŞİN YAYLASINDA HUZUR HAKİM Pendik, Faraşin Yaylası'nın küçük ve büyükbaş hayvancılığın yanı sıra arıcılık ve doğal güzellikleri ile ön plana çıktığını dile getirerek, yaylada artık huzurun hakim olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı
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Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde vatandaşların Faraşin'e korkmadan ve çekinmeden gidebildiğini, o bölgede gezdiğini anlatan Pendik, insanların aradıkları huzuru ve doğal güzellikleri Faraşin Yaylasında bulduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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"TERMAL, İNANÇ, DOĞA VE KIŞ TURİZMİNİ İLÇEYLE BULUŞTURACAĞIZ" Pendik, ilçenin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Anadolu Ajansı
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"İnşallah burayı turizme açmayı planlıyoruz. Uzun vadede kayak merkezleri için de potansiyelimiz var.
Anadolu Ajansı
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Bunun da fizibilite çalışmasını yapıp termal, inanç, doğa ve kış turizmini ilçeyle buluşturacağız. Bunları gerçekleştirdiğimizde Beytüşşebap'ın Türkiye'nin diğer yerlerinden eksik yanı kalmayacak. Buradaki huzur, birlik ve kardeşlik daha da güçlenerek devam edecek"
Anadolu Ajansı
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Yıllar önce gidilemeyen yerlerin son 3 yılda huzurun sağlanmasıyla keşfedildiğini belirten Pendik, bu yerlerden biri olan ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağıdere Şelalesinin 7'den 70'e vatandaşların uğrak mekanı haline geldiğini, piknik için ziyaretçilerini ağırladığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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"BURADA BEKLEDİKLERİNİN FAZLASINI BULACAKLAR" Beytüşşebap'ta gerçek anlamda huzurun hakim olduğuna dikkati çeken Pendik, şöyle konuştu:
Anadolu Ajansı
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"Türkiye'de güvenlik açısından belki de en risksiz yerlerden birisi. Kahraman güvenlik güçlerimiz son 3 yılda inanılmaz gayret göstererek, buranın huzur ve kardeşlik ilçesi haline dönüşmesini sağladı. Yaptığımız projelerle de bunu kalıcı hale getiriyoruz. Buraya artık çekinmeden gelebilirler. Kato Dağı önceden terörle anılırdı, bu yıl ilk defa uçurtma şenliğini düzenledik. Artık Kato terörle değil, uçurtmalarla, çocukların sevinçleriyle anılacak. Fotoğraf meraklılarını, doğa tutkunlarını, doğa sporlarına ilgi duyanları Beytüşşebap'a bekliyoruz. Burada beklediklerinin fazlasını bulacaklar"
Anadolu Ajansı
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"BEYTÜŞŞEBAP'IN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ" Beytüşşebap'ta yaşayan vatandaşlardan Kemal Aslan, bölgenin artık huzura kavuştuğunu belirterek, ilçenin artık kanyonları, yaylaları, dereleri ve su kaynakları ile tanınmasını istediklerini söyledi. Yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet ettiklerini ifade eden Aslan, "Gelsinler yaylalarımızı, doğal güzelliklerimizi, insanlarımızın misafirperverliğini görsünler" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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Mesut Aslan da Beytüşşebap'ın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını dile getirerek, bu doğal güzelliklerin keşfedilmeyi beklediğini aktardı. Aslan, "Beytüşşebap'ın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Rafting yapılabilecek Habur Çayımız, doğa sporlarına elverişli Faraşin Yaylası var. Turistlerin bu bölgeye gelmesi için çalışmalar yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.