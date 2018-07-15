Bodrum’a bu yaz can katacak yenilikler, mekânlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Tarihin akışı içinde Halikarnassos, Petrius ve son olarak Bodrum adını alan bu küçük balıkçı ve süngerci kasabası, Heredot’un, Kaptan-ı Derya Turgut Reis’in yeri olmuş. Kıraç tepelerini yeşil renkle buluşturan, mavi yolculukla onu dünyaya tanıtan şairi kendi adıyla özdeşleştirmiş. Halikarnas Balıkçısı’nı Neyzen Tevfik ve Zeki Müren gibi başka sanatçılar takip etmiş yıllar içinde. Bugün artık buranın Türk turizminin başkenti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu iddiasını sürekli yenilenerek ve değişerek koruyan Bodrum’a bu yıl da birçok yenilik can katacak. İşte yılın yenilikleri…
Tarihin akışı içinde Halikarnassos, Petrius ve son olarak Bodrum adını alan bu küçük balıkçı ve süngerci kasabası, Heredot’un, Kaptan-ı Derya Turgut Reis’in yeri olmuş. Kıraç tepelerini yeşil renkle buluşturan, mavi yolculukla onu dünyaya tanıtan şairi kendi adıyla özdeşleştirmiş. Halikarnas Balıkçısı’nı Neyzen Tevfik ve Zeki Müren gibi başka sanatçılar takip etmiş yıllar içinde. Bugün artık buranın Türk turizminin başkenti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu iddiasını sürekli yenilenerek ve değişerek koruyan Bodrum’a bu yıl da birçok yenilik can katacak. İşte yılın yenilikleri…
Fotoğraflar: Restoran ve otellerin web siteleri, Alamy
Saffet Emre TONGUÇ
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TÜRKBÜKÜ VE CENNET KOYU Kuum Otel’in içinde yer alan People’da ise her gün ünlü sanatçıları ağırlıyor. Deniz Seki, Berkay ve Cenk Eren gibi isimler sahneye çıkacak (0535 620 87 87).
Saffet Emre TONGUÇ
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Kuum Beach, (0252 311 00 60) uzun yıllardır hizmet veriyor ve sakin bir atmosfere sahip.
Saffet Emre TONGUÇ
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Türkbükü’nün vazgeçilmez balık restoranı Garo’s. (0252 377 61 71) Hala işletmesi devam ediyor. Miam, (0252 377 56 12) yaz kış açık ve DJ performansı ile yemek sonrası geceye devam ediyor. Atılay Balık, (0252 377 50 95) özellikle tarama ve levrek lokumu konusunda çok başarılı. Mavi Suit Türkbükü, gizli ve büyüleyici bir atmosfere sahip. Önünde Arnavutköy Balıkçısı var (0252 377 62 60).
Saffet Emre TONGUÇ
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Bodrum’un doğa harikası Cennet Koyu, Mandarin Oriental Bodrum’da bu yaz farklı, bohem lüks konseptiyle Kai Beach’in (0252 311 18 88) açıldığını duyunca merak ettim. Uluslararası örnek projeleri ile yurtdışında tanınan RMA Group artık Türkiye’de yeme içme sektörüne yeni bir nefes vermeye ülkemize gelmişler.
Saffet Emre TONGUÇ
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Sektörün profesyonel isimlerinden Ayşem Saraçoğlu’da RMA Group’un Operasyon ve Yiyecek&İçecek Direktörü olarak işin başına geçmiş.
Saffet Emre TONGUÇ
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Yepyeni bir tasarım ve tecrübeli bir ekibi ile bu yaz, Akdeniz mutfağını içeren restoran, barı ve sakin plajı ile hizmet vermeye başlayan Kai Beach’in şimdiden yemekleri, servis ve bohem lüks konsepti konuşulmaya başlanmış.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bodrum’un kuzeyinde bulunan Six Senses Kaplankaya bir cennet. Otelde çağdaş mimari, yerel tasarım objeler ve yüksek teknolojinin uyumlu birlikteliği insanı büyülüyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Six Senses Kaplankaya’da spa, sağlık ve spor bölümlerinin kapladığı alan 10 bin metrekare. Bu yönüyle Avrupa’nın en büyük SPA merkezlerinden biri.
Saffet Emre TONGUÇ
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Hindistan, Tayland ve İngiltere gibi dünyanın farklı yerlerinden gelen terapistlerin uyguladığı, sayılı yerde bulunan bütünsel terapiler Six Senses Kaplankaya’da yer alıyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Birbirinden güzel üç farklı plajı, kendi organik bahçesinden ve çevredeki yerel üreticilerden gelen malzemelerle hazırlanan yemekleri, tüm duyulara hitap eden bütünsel wellness yaklaşımıyla Six Senses Kaplankaya Türkiye turizmi açısından yeni bir çekim noktası.
Saffet Emre TONGUÇ
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İtalya’daki Capri Palace Hotel & Spa’da hizmet veren Michelin yıldızlı restoran Il Riccio Bodrum’daki yerinde gündüz plaj olarak da hizmet veriyor ve denizi mükemmel. Geçen yaz iki Il Riccio’yu da denedim. Hangisi dediğinizde tercih yapmak biraz zor ama parmağım Bodrum için kalkıyor (0252 311 70 00).
Saffet Emre TONGUÇ
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No.81 Türkbükü Bodrum’da en sevdiğim otellerden biri No.81 Türkbükü (0252 377 61 05). Tesisin efsane bir restoranı ve plajı var. Otelin sahiplerinin Gümüşlük’te harika bir çiftlikleri bulunuyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Hani yazın dünyaca ünlü bir ismin gözlerden ırak olmak için tercih ettiği ama kapısında onlarca paparazzinin nöbet tuttuğu! Araziye adım atar atmaz kendinizi Bodrum’dan çok Fransa’nın güneyinde bir köyde hissediyorsunuz.
Saffet Emre TONGUÇ
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Yemyeşil, vaha gibi bir yer. Karakaya Ailesi, 50 dönüm içine sıradan bir ev yerine değirmen şeklinde bir ev yapmışlar. 2011 yılında inşa edilen Değirmen 81’de meyve ağaçları, sebze bahçeleri, su kemerleri, 1 gölet ve 1 havuz yer alıyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Değirmen 81 özel davet ve düğünler için kullanıma açık, yoğun talepten dolayı misafirlerine önceden irtibata geçmelerini öneriyorlar.
Saffet Emre TONGUÇ
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ORTAKENT, BİTEZ, GÜMBET VE GÜVERCİNLİK Körfez Restaurant’ın (0252 313 82 48) deniz kenarında muhteşem bir ambiyansı var. Sunduğu servis ve lezzetlerle birlikte bütçesi gayet normal. Bodrum deniz kenarında ve Bodrum’un kasaba ruhunu yansıtan romantik bir ambiyansa sahip balık restoranı.
Saffet Emre TONGUÇ
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Ramada Hotel’in, sushi’si çok meşhur (0252 319 45 45). Günde 40 tane taze meze yapan Bodrum Mezecisi (0252 363 95 00) artan mezeleri ihtiyacı olanlara veriyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bodrum Güvercinlik Koyu’nda açılan Lujo, Art & Joy teması ve her şey dahil alakart konsepti ile misafirlerine farklı tatil anıları yaşatıyor. Kendisine ait 1 km. uzunluğundaki beyaz kum plaja ve ısıtmalı havuzlara sahip. Yalın tasarımlı 20 farklı oda seçeneği ile misafirlerine yeni bir konfor ve lüks deneyimi sunuyor (0252 311 55 55).
Saffet Emre TONGUÇ
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Bodrum’un vazgeçilmez beach’i Sarnıç. Yıllardır çok geniş bir müdavimi var (0530 034 34 34).
Saffet Emre TONGUÇ
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Yaprak sarması ile hâlâ meşhur ve gündüzleri farklı DJ performansları var. Çorbaları ile meşhur Eskiköy, gece sonrası acıktıysanız gidebileceğiniz en harika yer.
Saffet Emre TONGUÇ
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GÜMÜŞLÜK Cafe Mandarin’in (0532 604 86 72) sahibi çok şeker bir hanımefendi. Herkese masaya gelip “Yumurtan istediğin gibi olmuş mu?” diye soruyor. Sıcak ev yapımı poğaça çok leziz, reçellerini kendi yapıyor. Bodrum ve Gümüşlük’ün en romantik ve güzel mekanı Mimoza (0252 391 31 39). Gümüşlük’te akşam yemeği için Mimoza Restaurant’ı öneririm.Yalnız fiyatlar bayağı tuzlu, aklınızda olsun.
Saffet Emre TONGUÇ
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YALIKAVAK Yalıkavak halkının ilk yerleşim yeri olan Sandıma Köyü yolu üzerinde, eski bir köy evi bahçesinde, mandalina ve portakal ağaçları arasında doğayla iç içe bir mekan Asmalı Çardak (0533 568 63 33). Ev yapımı reçeller, tereyağı, çökelek peyniri, yöresel siyah yağlı zeytin, yeşil kırma zeytin, köy yumurtası, kendi bahçemizde yetiştirilen domates salatalık ve biber, sac üzerinde yapılan köy ekmeği ve yöresel sac ve su böreği ile muhteşem bir kahvaltı sunuyor. Serpme köy kahvaltısı veriyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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Agency, (0533 056 54 84) canlı performans yapıyor. Haftada bir gece Jabbar’ı çıkaracaklarmış. Ali ve Erkan Ünal’ın işletmesini yürüttüğü Moon Beach & Hotel (0252 387 73 80) bu yaz mutlaka uğramanız gereken mekanlardan biri.
Saffet Emre TONGUÇ
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Yalıkavak Gökçebel’de kendine özel bir koyda hem beach hem restoran hem de otel olarak hizmet veren bir huzur kozası. Mimarisi Meksika’nın Tulum bölgesinden esinlenerek yaratılmış.
Saffet Emre TONGUÇ
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The Bodrum Edition The Miami Beach Edition ve The New York Edition ile tanıdığımız Edition, en yeni üyesini haziran ayında Bodrum’da açıyor. Schrager & Marriott International işbirliği ile The Bodrum Edition; Yalıkavak’ın doğa harikası Tilkicik Koyu’nda yepyeni bir konsept sunuyor.
Saffet Emre TONGUÇ
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22 bin metrekarelik oldukça geniş bir alana konumlanan The Bodrum Edition; beyaz kumsalı, 102 odası, özel havuzlu ve teraslı bungalovları, özel villası, dünyaca ünlü Perulu şefi, mutfaktaki yenilik ve yaratıcılığı yansıtan restoranları, barları, lounge’ları ve spa’sı ile Bodrum’a farklı bir noktadan bakıyor. (0252 311 31 31)
Saffet Emre TONGUÇ
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MERKEZ/B> Müzik ve eğlencenin ismi Soprano’s, iyi müzik, iyi içki ve iyi servisi tek bir yerde bir araya getiriyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 23.45’te başlayan canlı müzik performansları ile Bodrum’da yeni bir felsefe yaratıyor (0533 400 75 64).
Saffet Emre TONGUÇ
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Menüsünde ağırlıklı olarak balık olan bir mekan Memedof Restaurant (0252 313 42 50). Günbatımı içkinizi Bodrum’un simgesi olan Kale’ye karşı kadeh kaldırarak The Marmara Hotel’in (0252 999 10 10) barında yudumlayabilirsiniz.
Saffet Emre TONGUÇ
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Musto Restaurant ise hem ambiyansı hem de menüsü ile dört dörtlük bir mekan (0252 313 33 94). Bodrum’un en önemli balık restoranı bana göre Gemibaşı Restaurant (0252 316 12 20) deniz ürünleri özellikle de ‘böcek’ denilen karavida konusunda çok iddialı mutlaka tatmalısınız.
Saffet Emre TONGUÇ
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Gangava Restaurant’ın (0531 215 36 96) ciddi müdavimi var ve üçüncü senesinde artık kabul gördü ve tanındı. Pahalı bir restoran olmasına rağmen Orfoz’un yemekleri çok lezzetli (0252 316 42 85). Eğer şimdiye dek uğramadıysanız mutlaka gitmenizi öneririm. Teras Restaurant, (0252 388 64 17) Yacht Club’ın terasında yer alıyor. Çok başarılılar. Bodrum’da iyi pizza nerede yenir diye sorarsanız da Arka Pizza’ya uğrayın derim. Deniz kenarında ve et tercihi olanlar için ideal bir mekan Kebap Guru (0530 954 27 27) Bodrum’un yeni limanında deniz kenarında İtalyan konseptte dekoru var.
Saffet Emre TONGUÇ
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Bodrum Marina Yacht Club’ın içinde yer alan Bistro Marina, (0532 506 98 43) küçük, şirin romantik bir yer. Sahibinin adı Neyzar Özbek. Mekan Neyzar’ın yeri diye de dillerde dolanıyor. İki Sandal Meyhane, (0252 367 14 44) çok çok iyi. İşletmesi ve menü konsepti İstanbul’un kült İnciraltı Meyhanesi tarafından üstlenilmiş. Turşusu ve dövme hıyar salatası, topik ve dalak dolması, Safarad mutfağından beyin tava, muhammara, çiroz salatası, lakerda, sütlü incir tatlısı, limon peltesi gibi lezzetler tadılabilir.
Saffet Emre TONGUÇ
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Lavanta Cake Shop, özel pastalar yapıyor. Özellikle mozaik pastası çok beğeniliyor. Genç girişimci Burcu Doğdu tarafından kurulmuş. Burcu, İstanbul’daki kurumsal hayatı bırakıp Bodrum’a yerleşmiş. İstenilen tüm haute couture pasta tasarımlarını yapıyor (0252 316 88 87).
Saffet Emre TONGUÇ
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Yunuslar Pastanesi, Bodrum Marina karşısında yer alıyor. Kahvaltı için uğranılması gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bodrum da yıllardır hiç çizgisini bozmadan devam eden ender mekanlardan biri. Yıllardır sunduğu çeşitleri ve lezzetleri ile Bodrum’un aranan ismi olmuştur. Tatlıdan tuzluya uzanan ürün yelpazesi vardır. Aynı zamanda en iyi mıhlamaya sahip (0252 3161748). Marina Vista Otel’in ise odalarının içini yeniledi, mutlaka görün derim (0252 313 03 56).