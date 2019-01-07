Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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'Beyaz altın' olarak biliniyor! 5 bin dolara satılıyor, görenleri şaşkına çevirdi...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde açılan 'İğrenç Yemekler Müzesi' ziyaretçileri şaşkına çeviriyor. Sergide kurtlu peynir ve balık testisi suşisi gibi 'iğrenç' olarak ifade edilen lezzetler bulunuyor. Hatta müzeye girişte ziyaretçilere ücretsiz kusma torbası bile veriliyor. İşte detaylar...
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde açılan 'İğrenç Yemekler Müzesi' ziyaretçileri şaşkına çeviriyor. Sergide kurtlu peynir ve balık testisi suşisi gibi 'iğrenç' olarak ifade edilen lezzetler bulunuyor. Hatta müzeye girişte ziyaretçilere ücretsiz kusma torbası bile veriliyor. İşte detaylar...
Fotoğraflar: DepoPhotos, Alamy
Hürriyet Seyahat
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Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen yemeklerin sergilendiği müze ilk olarak İsveç'in Malmö kentinde açılmıştı ve gezginlerin en çok uğradığı müzelerden biri olmuştu.
Hürriyet Seyahat
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Müzedeki 80 çeşit yemek arasında kuzu gözü çorbası, çürümüş köpek balığı eti, kavrulmuş Peru domuzu gibi yiyecekler bulunuyordu. Şimdi ise Los Angeles’ta açıldı. İğrenç Yemekler Müzesi 17 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.
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Kedi dışkısından üretilen dünyanın en pahalı kahvesi: Kopi Luwak Kopi Luwak, dünyanın en pahalı ve en az üretilen kahvesi olarak biliniyor. Endonezya Sumatra Adası'nda yaşayan misk kedileri (Paradoxurus), kahve ağaçlarındaki kahve çekirdeklerini bütün olarak yutuyor. Çekirdekler hayvanın midesindeki enzimlerle fermantasyon geçiriyor ve dışkı yoluyla atılıyor. Bu dışkıdan hayvanın yuttuğu kahve çekirdikleri toplanıyor.
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Toplanan çekirdekler dezenfekte edildikten sonra kavruluyor. Ardındansa pişirilmeye hazır bir şekilde paketleniyor.
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Kilosu 350-500 dolar civarında olan bu kahve türü, çoğunlukla Sumatra, Java ve Bali'de üretiliyor...
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Kızartılmış kuzu yumurtası ABD'de Rocky (Kayalık) Dağları'na özgü Rocky İstiridyesi, kuzu yumurtasının (testis) kızartılmasıyla yapılıyor...
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Taşemen Balığı Böreği Taşemen adı verilen korkunç balıklar, yapıştıkları balıklarının kanını emip canını çıkarıyor. En belirgin özellikleri, huni gibi emebilen bir ağza sahip olmaları...
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Sinek larvalı casu marzu peyniri İçinde canlı böcek (sinek) larvası bulundurmasıyla ünlü olan İtalya Sardinya'ya özgü bir koyun peyniri Casu Marzu...
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Ördek yumurtası lokması Kamboçya’da oldukça gözde... Kuluçkadan alınmış, içerisinde neredeyse gün ışığını görmeye hazır civcivlerlerin olduğu, çoğunlukla ördek ve bazen de tavuk yumurtasının haşlanmasıyla hazırlanıyor...
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Üç penis likörü Likör, fok, geyik ve çin köpeği penisinden yapılıyor. Bu içki çok özel, çünkü hayvan penisinin Çin'de erkeklerde cinsel gücü artırdığına inanılıyor.
Hürriyet Seyahat
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Balık spermi çorbası: Shirako Shirako, Japoncada 'beyaz çocuk' anlamına geliyor. Kremsi ve soft tadı nedeniyle Japonların çok sevdiği bu çorba balık sperminden yapılıyor.
Hürriyet Seyahat
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Yüzyıl yumurtası Adı yüzyıl yumurtası olsa da yumurtalar yüzyllık değil. Çin mutfağına ait yemekte, bildiğimiz yumurta önce çamur benzeri bir maddeye batırılıyor, ardından gömülerek birkaç ay boyunca toprak altında saklanıyor.
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Yer altından çıkarıldıklarında oldukça iyi korunmuş halde oluyorlar. Yumurtalar, keskin peynir tadını andıran bir aromaya kavuşuyor.
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Domatesli Koyun Gözü Moğolistan'da domates suyuna koyun gözü atılmasıyla yapılan çorba türü..
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Kuzu midesinden yapılan Menudo Meksika'ya özgü Menudo, kuzu veya sığır midesinden yapılan bir türlü...
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Sümüklü Böcek Escargot Salyangoz yemeği, diğer adıyla Escargot dünyada en çok Fransa'da tüketiliyor. Yılda 40 bin ton salyangoz yiyen Fransızlar, genellikle dondurulmuş halde veya konserve olarak alıyor.
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Peru usulü Kurbağa yumurtası suyu Jugo de rana, Peru'da kurbağa yumurtasıyla yapılan özel bir içecek.
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Kuş yuvası çorbası Doğunun havyarı diye nitelendirilen kuş yuvası çorbası, mağarada yaşayan bir tür ebabil kuşunun katılaşmış tükürüğünden inşa ettiği yuvasından yapılıyor.
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Çin mutfağı spesyallerinden kuş yuvası suda çözüldüğü zaman, jelatinimsi bir bulamaca dönüşüyor ve çorba yapımında bu bulamaç kullanılıyor. Beyaz altın olarak da adlandırılan bu çorbanın fiyatı 5 bin dolara kadar çıkıyor.