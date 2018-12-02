Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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4 bin yıldır yer altındalar! ‘Köstebek’ gibi yaşıyorlar…
Çin'de Henan eyaletindeki Sanmenxia köyü, 4 bin yıldır dünyanın en ilginç evlerine sahip. Köydeki bütün evler yer altına inşa edilmiş durumda… Şu anda köyde 3 binden fazla kişi yaşıyor. Evlerin neden yer altında olduğu ise oldukça ilginç… İşte görenleri şaşırtan Sanmenxia köyü hakkında detaylar…
Çin'de Henan eyaletindeki Sanmenxia köyü, 4 bin yıldır dünyanın en ilginç evlerine sahip. Köydeki bütün evler yer altına inşa edilmiş durumda… Şu anda köyde 3 binden fazla kişi yaşıyor. Evlerin neden yer altında olduğu ise oldukça ilginç… İşte görenleri şaşırtan Sanmenxia köyü hakkında detaylar…
Fotoğraflar: Alamy
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Sanmenxia, Çin’in Henan eyaletinde bulunuyor. Köyün detaylarına geçmeden önce biraz bu eyaletten de bahsetmek gerekir.
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Çünkü Henan eyaletinde doğmuş ve büyümüş olmak bir Çin vatandaşı için gurur kaynağı.
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Bu topraklar ülke genelinde tüm diğer bölgelere kıyasla en eski tarihe ve zengin bir kültürel mirasa sahip.
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Günümüz modern toplumunun bir üyesi olarak Henanlı, ülkesine tarım ve daha birçok alanda büyük katkılar sunmakta ve bu da onun için ayrı bir gurur meselesi olmakta…
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Çin’de tüm tahıl üretiminin yüzde 20’den fazlasını tek başına üretmekte olan Henan, ülke nüfusunun yarısının gıda ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir bölge…
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Tüm bunlar dışında eyaleti özel kılansa 4 bin yıldır varlığını sürdüren Sanmenxia köyü… Buradaki insanlar köstebek gibi yer altında yaşıyor.
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3 binden fazla kişi yer altında Sanmenxia’de yaklaşık 10 bin yer altı evinin ve 100'den fazla avlunun bulunduğu tahmin ediliyor.
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Ayrıca köy 3 binden fazla insana ev sahipliği yapıyor. Evler 4 bin yıldır yer altında gizleniyor.
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Birçok nesil burada bu düzende yetişti ve köy uzun yıllar geçmesine rağmen hâlâ aynı yapısını koruyor.
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Yer altı köyü şu sıralarsa turist akınına uğruyor.
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Neden yer altında yaşıyorlar? Sanmenxia şehrinin yer altına inşa edilme sebebiyse insanların burada yaşamaya ayak uydurma zorunluluğundan geçiyor.
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Evlerin yer altına yapılma sebebi, avlularının kışın sıcak yazınsa soğuk tutması… Easy Tour China yetkilileri karmaşık tüneller barındıran bu yapıların büyük bir tarihi, bilimsel ve sanat değeri taşıdığını düşünüyor.
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Burada yedi metrelik bir yer altı mağara evinin yaratılması için neredeyse üç yıl gibi bir süre boyunca çaba harcanıyor.
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Shanxian kasabasındaki Renma ve Miaoshang köylerinde bulunan evlerse 200 yılı aşkın süredir ayakta kalmayı başarmış.
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Bu yapılaşma insanlara oldukça basit gibi görünse de köydeki evler, sakinlerine modern Batı evlerinin bütün olanaklarını sunuyor.
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Evlerde birbirinden ayrı banyo, oturma odası, yatak odası ve hayvan kulübeleri dahi bulunuyor. Çoğu ev farklı sıcaklıklara kadar ısınan yedi sobalı özel bir mutfağa sahip.
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Bu da yemek yapan kişinin aynı anda farklı yemekler yapabilmesini sağlıyor. Ve artık evlerde nüfus oldukça kalabalıklaşıyor.
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Çin mitolojisindeki efsanevi yönetici 'Büyük Yu'nun bu köyü taşkınlardan korunabilmesi için üç kez sihirli bir balta yardımıyla kestiği söyleniyor.
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Yerel yönetimler tarafından koruma altına alınan geleneksel çukur avluları yavaş yavaş turistik mekânlar haline dönüştürülüyor.
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Avluların korunması için iş merkezleri de bu bölgeye 10 bin metre geride konumlandırılıyor.