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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih'in eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
16.08.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Fatih'in eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı

Edirne'deki Osmanlı dönemi eğitim kurumlarından Saatli Medrese'nin 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından eski görkemine kavuştu.

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Edirne'de, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı Saatli Medrese'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Osmanlı dönemi başkentlerinden Edirne'deki önemli eğitim kurumlarının başında gösterilen, Mimar Sinan'ın ustası Müslihiddin Ağa tarafından inşa edilen Üç Şerefeli Cami'nin yanı başında 2. Murat zamanında yaptırılan Saatli Medrese, zamanla kullanılmadığı için harap duruma düşmüştü.

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in de eğitim aldığı medresenin yeniden eski işleviyle hayat bulması için Vakıflar Genel Müdürlüğünce 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Fatihin eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı

Avlusundan revaklarına, tonozlarından kubbelerine kadar her alanı elden geçirilen medrese, eski görkemine kavuştu. Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önemli bir mirası ihya ettiğini söyledi. Doğru bir restorasyon projesiyle medresedeki uygulamaların gerçekleştirildiğini anlatan Güneren, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce yapıda statikle ilgili sıkıntılar vardı, bunlar giderildi. Revaklı avlu aslına uygun şekilde tamamlandı. Yazlık ve kışlık dershane bölümleri medreseye uygun şekilde internet, kamera, elektrik, iklimlendirme altyapılarıyla donatıldı. Restorasyonu tamamlanan Saatli Medrese'ye yapılış amacına uygun bir işlev verilecek."

Fatihin eğitim aldığı medresenin restorasyonu tamamlandı

Saatli Medrese

Osmanlı döneminde, başkentlerde padişahların eğitim ve öğretim kurumları kurma geleneği doğrultusunda Edirne'de de sayısız medrese açıldı. Bunlardan Saatli ve Dar'ül Hadis medreselerinin dönemin en önemli ilim merkezleri olduğu biliniyor. Serhat kentindeki bu iki medrese, Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinden sonra İstanbul'da kurulan Sahn-ı Seman medreseleri açılana kadar derece olarak üst sıralarda yer aldı. Saatli Medrese'de, Selçuklu devri eğitim mirasının devam ettiği, talebelere fıkıh, tefsir, felsefe, kelam, mantık derslerinin öğretildiği kaynaklarda yer alıyor.

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