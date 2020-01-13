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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 13.01.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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Hafta sonunu Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti. Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

Kar kalınlığının 1 metrenin üzerine çıktığı kayak merkezinde binlerce ziyaretçi güneşli havanın da tadını çıkardı. Kayak yapmak için İstanbul'dan gelen Okan Temur, her yıl defalarca Erciyes'te kayak yaptığını söyledi.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

Erciyes'in her şeyiyle iyi bir kayak merkezi olduğunu belirten Temur, "Pistleri, tesisleri, ulaşım imkanı ve fiyatları çok iyi. Türkiye'de başka kayak merkezinde bunları bulamıyoruz. O yüzden binlerce kişi burayı tercih ediyor." diye konuştu. Seydihan Türkmen ise düzenli olarak kayak yaptığını ve bu yıl da Erciyes'i tercih ettiğini dile getirerek, "Birkaç yıl daha gelmeyi düşünüyoruz. Fiyatlar çok uygun." ifadelerini kullandı.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

Rus turistlerden tam not

Rusya'dan gelen Daniyel Poddubnaya da "Kayak merkezi çok güzel, her şey organize edilmiş. İlk kez geliyoruz, kesinlikle de son değil." dedi. Erciyes'i çok beğendiğini söyleyen Rus turist İrina Poddubnaya, daha önce bu kadar güzel bir yerde kayak yapmadığını ve tekrar geleceğini belirtti.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

Vladimir Vasilkov da "Arkadaşların tavsiyesi üzerine geldim. Çok beğendim. Bizim bölgeye bu yıl çok kar yağmadı. O yüzden Erciyes'i tercih eden çok arkadaşım var." diye konuştu.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

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