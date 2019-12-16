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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, Anadolu Ajansı
16.12.2019 - 12:20, Son Güncelleme:

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'i son iki günde 50 bin kişi ziyaret etti.

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Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 60 santimetreye ulaştığı merkezde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak yaptı.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde aylardır beklenen karın yağmasıyla hafta sonu yoğunluğunun yaşandığını söyledi. Cıngı, sezonun ilk hafta sonu olmasına rağmen hem civar hem de İstanbul, İzmir gibi illerden gelen kişilerin pistlerde yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Erciyeste hafta sonu yoğunluğu

Pistlerde güvenlik ve daha rahat kayak yapabilme adına yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Cıngı, "Son 2 günde yaklaşık 50 bin kişi Erciyes'i ziyaret etti. Hala gelişler de devam ediyor. Kayseri'nin kışın fazla sosyal imkanı olmuyor. Erciyes bizim göz bebeğimiz. Aileler küçükleri ve büyükleriyle buraya gelip eğleniyor." dedi.

Ankara'dan geldiğini belirten ziyaretçilerden Tuğçe Nur Özgül, ilk defa gelmesine rağmen her şeyin yolunda olduğunu ve geldiğine değdiğini ifade etti.Erciyes'e kayak yapmak için İstanbul'dan geldiğini anlatan Ezgi Kır ise "İyi ki Erciyes'e gelmişiz. Bir yıl kayak sezonunu bekledik. İstanbul'dan gelişi kolay olduğu için Erciyes'i tercih ettik. Tekrar geleceğiz iki ay sonra." diye konuştu.

 

 

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