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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde
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Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde
Seyahat
Hürriyet Haber
15.03.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde

Chanel ve Stevo çiftinin hayali Noel Baba'nın Ren geyiklerini ait oldukları yerde vahşi doğada görmekti. Sonunda hayallerini gerçekleştirdiler ve hikayelerini paylaştılar.

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Vahşi doğada bir ren geyiği görmek bizim için her zaman bir hayaldi ve sonunda hayallerimizi gerçekleştirdik. Güney Afrika'nın ılıman ikliminde yaşayanlar için Norveç'in zirvesinde -35 derece sıcaklıkta diz boyu karda durmak oldukça sıra dışı bir durum. Hava koşulları çok uç derece de olsa da Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Sami halkı için Ren geyikleri hayati önem taşıyor.

Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde

Geçimlerini tamamen Ren geyiklerinden sağlıyorlar. Postundan kıyafet ve örtü yapılırken, eti de farklı şekillerde tabaklarda yerini alıyor. Sami rehberimizle tanıştığımızda dikkatimizi çeken ilk şey, giydiği geleneksel ren geyiği kıyafetiydi. Bu aşırı soğukta geleneksel kıyafetiyle sıcak kalıyordu. Güne kar motoruna binerek başlıyoruz çünkü bu gerçekten etrafta dolaşmanın tek yolu.

Kilometrekareye bir geyik, bir insan LAPONYA
Kilometrekareye bir geyik, bir insan LAPONYA

Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde

Yola çıktık, ren geyiklerinin izini arıyoruz. Donmuş göllerden geçerek yolumuza devam ettik, Kuzey Kutup Bölgesi ormanlarından geçerek 3 saat sonrasında yıllardır hayalini kurduğumuz ren geyiklerinin izini bulduk. Bir ren geyiği sürüsü.... Bu özel sürü oldukça büyüktü, sayı olarak ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Zira Samiler'e kaç tane ren geyiği olduğunu sormak kabalık gibi görünüyor. Birisinin size banka hesabınızda ne kadar para olduğunu sorduğunu düşünün.

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Ren geyikleriyle yaşayan ilginç insanlar
Ren geyikleriyle yaşayan ilginç insanlar!

Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde

Daha sonra çobanlar köpekleriyle birlikte bir Ren geyiğini kar motorunun arkasına yuvarladılar ve akşam yemeğimiz için geleneksel Sami çadırı olan Lavvu'ya doğru yola çıktık. Yolda Ren geyiğiyle birlikte bir saat geçirdik. Akşam yemeğiniz için geleneksel Sami çadırımıza ulaştık. Sami çadırlarının merkezinde ateş yanıyor, içerisi sıcacık... Geleneksel yemeğimizi yaptık ve bu deneyimi mükemmel bir şekilde tamamlayan kahvemizi içtik. @howfarfromhome Instagram hesabından Chanel ve Stevo çiftini takip edebilirsiniz.

Kuzey ışıklarına doğru 5 gün
Kuzey ışıklarına doğru 5 gün

Eksi 35 derecede Ren geyiklerinin izinde

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