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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

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SÄ±radaki Haber

EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar
Seyahat
Anadolu AjansÄ± / FotoÄŸraflar: Alamy, Anadolu AjansÄ±
Haber GiriÅŸ: 15.10.2019 - 13:08, Son GÃ¼ncelleme:

EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar

Hint Okyanusu'nun kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Tanzanya'nÄ±n yarÄ± Ã¶zerk adasÄ± Zanzibar'Ä±n, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yoksullukla mÃ¼cadele eden halkÄ±, her gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen gelgitin etkisiyle zenginleÅŸen balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla geÃ§inmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Hint Okyanusu'nun DoÄŸu Afrika kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Tanzanya'nÄ±n yarÄ± Ã¶zerk bÃ¶lgesi Zanzibar'Ä±n, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yoksullukla mÃ¼cadele eden halkÄ±, turizm ve baharat ticaretinin yanÄ± sÄ±ra her gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen gelgitin etkisiyle zenginleÅŸen balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla geÃ§imini saÄŸlÄ±yor. Devasa bahÃ§elerde yetiÅŸen karanfil, muskat cevizi, karabiber, tarÃ§Ä±n ve zerdeÃ§al gibi binlerce Ã§eÅŸit baharatla dÃ¼nya mutfaÄŸÄ±na katkÄ± sunan tropikal adanÄ±n beyaz kumsalÄ± ve turkuaz mavisi denizinden, sadece turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalanÄ±lmÄ±yor. FaunasÄ±nda "King fish", "Jack fish", tuna, somon, karides, Ä±stakoz, yengeÃ§ ve ahtapot gibi yÃ¼zlerce canlÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ada, mercan kayalÄ±klarÄ±, eÅŸsiz denizi ve kumsalÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.

EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar

HalkÄ±n yÃ¼zde 37'si balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ktan ekmek kazanÄ±yor. Yelkenli "ngarawa" kayÄ±ÄŸÄ± ile denize aÃ§Ä±lan mvuviler (balÄ±kÃ§Ä±lar), geceleri yanlarÄ±nda getirdikleri Ä±ÅŸÄ±k kaynaklarÄ±nÄ±, yÃ¼ksek fiyatla satÄ±labilen Ã§eÅŸitli ebatlardaki ahtapotlarÄ± avlamak iÃ§in aÃ§Ä±yor. Ay ve gÃ¼neÅŸin Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ etkisiyle oluÅŸan gelgit, avlanÄ±rken balÄ±kÃ§Ä±lara bazÄ± kolaylÄ±k ve avantajlar saÄŸlÄ±yor. SÄ±ÄŸ alanlara aÄŸ yerleÅŸtiren balÄ±kÃ§Ä±lar, gelgitin etkisiyle yÃ¼kselen sularÄ±n gittikÃ§e alÃ§aldÄ±ÄŸÄ± sabah saatlerinde denize giriyor. Denizi karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezen balÄ±kÃ§Ä±lar, sÄ±ÄŸ bÃ¶lgelerde kalan balÄ±klarÄ± elle topladÄ±ktan sonra bir gÃ¼n Ã¶nce kurulan aÄŸa takÄ±lan deniz canlÄ±larÄ±nÄ± sepetine atÄ±yor. AdanÄ±n merkezi Stone Town'daki tarihi limana gelen halk, yanlarÄ±nda getirdikleri basit oltalarla rahatlÄ±kla avlanabiliyor.

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EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar

Ahtapotlar restoranlara satÄ±lÄ±yor

Tutulan balÄ±klarÄ±n bir kÄ±smÄ± baÅŸka Ã¼lkelere taze olarak ihraÃ§ ediliyor. Bir kÄ±smÄ± da kurutulmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kent merkezindeki pazarlarda satÄ±lÄ±yor. Nadir bulunan deÄŸerli ahtapot, yengeÃ§ ve karides tÃ¼rleri ise bazÄ± oteller ile lÃ¼ks restoranlara veriliyor. Deniz canlÄ±larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin adaya gelen turistler, Ã¶zel teknelerle dÃ¼zenlenen av turlarÄ±na da katÄ±labiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turlarÄ± da katarak bÃ¼yÃ¼k gelir elde ediyor.

EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar

Ã–zellikle deniz (blue) safarisi yapÄ±lan Fumba, Nungwi, Mnemba ile Nakupenda gibi bÃ¶lgelerde zengin faunadan yararlanmak isteyen turistler, tÃ¼plÃ¼ dalÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan balÄ±kÃ§Ä±larla denize aÃ§Ä±larak, unutamayacaklarÄ± bir macera yaÅŸÄ±yor. Gelgit Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda sahillere akÄ±n eden turistler, doÄŸa olayÄ±nÄ±n fotoÄŸraf ve videolarÄ±nÄ± Ã§ekerek, sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor. Yerel halk, buradaki turistlere adanÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne Ã¶zgÃ¼ Ã¼rÃ¼nler satarak da kazanÃ§ elde edebiliyor. TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) direkt sefer baÅŸlatmasÄ±ndan sonra kargo ve yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ± Zanzibar'a her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tarifeli uÃ§uÅŸ yapÄ±lÄ±yor.

EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar

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