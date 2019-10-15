EkmeÄŸini gelgitten kazananlarÄ±n adasÄ±: Zanzibar

Hint Okyanusu'nun DoÄŸu Afrika kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan Tanzanya'nÄ±n yarÄ± Ã¶zerk bÃ¶lgesi Zanzibar'Ä±n, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yoksullukla mÃ¼cadele eden halkÄ±, turizm ve baharat ticaretinin yanÄ± sÄ±ra her gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen gelgitin etkisiyle zenginleÅŸen balÄ±kÃ§Ä±lÄ±kla geÃ§imini saÄŸlÄ±yor. Devasa bahÃ§elerde yetiÅŸen karanfil, muskat cevizi, karabiber, tarÃ§Ä±n ve zerdeÃ§al gibi binlerce Ã§eÅŸit baharatla dÃ¼nya mutfaÄŸÄ±na katkÄ± sunan tropikal adanÄ±n beyaz kumsalÄ± ve turkuaz mavisi denizinden, sadece turizm aÃ§Ä±sÄ±ndan faydalanÄ±lmÄ±yor. FaunasÄ±nda "King fish", "Jack fish", tuna, somon, karides, Ä±stakoz, yengeÃ§ ve ahtapot gibi yÃ¼zlerce canlÄ±nÄ±n bulunduÄŸu ada, mercan kayalÄ±klarÄ±, eÅŸsiz denizi ve kumsalÄ±yla dikkati Ã§ekiyor.

HalkÄ±n yÃ¼zde 37'si balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ktan ekmek kazanÄ±yor. Yelkenli "ngarawa" kayÄ±ÄŸÄ± ile denize aÃ§Ä±lan mvuviler (balÄ±kÃ§Ä±lar), geceleri yanlarÄ±nda getirdikleri Ä±ÅŸÄ±k kaynaklarÄ±nÄ±, yÃ¼ksek fiyatla satÄ±labilen Ã§eÅŸitli ebatlardaki ahtapotlarÄ± avlamak iÃ§in aÃ§Ä±yor. Ay ve gÃ¼neÅŸin Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ etkisiyle oluÅŸan gelgit, avlanÄ±rken balÄ±kÃ§Ä±lara bazÄ± kolaylÄ±k ve avantajlar saÄŸlÄ±yor. SÄ±ÄŸ alanlara aÄŸ yerleÅŸtiren balÄ±kÃ§Ä±lar, gelgitin etkisiyle yÃ¼kselen sularÄ±n gittikÃ§e alÃ§aldÄ±ÄŸÄ± sabah saatlerinde denize giriyor. Denizi karÄ±ÅŸ karÄ±ÅŸ gezen balÄ±kÃ§Ä±lar, sÄ±ÄŸ bÃ¶lgelerde kalan balÄ±klarÄ± elle topladÄ±ktan sonra bir gÃ¼n Ã¶nce kurulan aÄŸa takÄ±lan deniz canlÄ±larÄ±nÄ± sepetine atÄ±yor. AdanÄ±n merkezi Stone Town'daki tarihi limana gelen halk, yanlarÄ±nda getirdikleri basit oltalarla rahatlÄ±kla avlanabiliyor.

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Ahtapotlar restoranlara satÄ±lÄ±yor

Tutulan balÄ±klarÄ±n bir kÄ±smÄ± baÅŸka Ã¼lkelere taze olarak ihraÃ§ ediliyor. Bir kÄ±smÄ± da kurutulmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kent merkezindeki pazarlarda satÄ±lÄ±yor. Nadir bulunan deÄŸerli ahtapot, yengeÃ§ ve karides tÃ¼rleri ise bazÄ± oteller ile lÃ¼ks restoranlara veriliyor. Deniz canlÄ±larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin adaya gelen turistler, Ã¶zel teknelerle dÃ¼zenlenen av turlarÄ±na da katÄ±labiliyor. Seyahat acenteleri aktivitelerine bu turlarÄ± da katarak bÃ¼yÃ¼k gelir elde ediyor.

Ã–zellikle deniz (blue) safarisi yapÄ±lan Fumba, Nungwi, Mnemba ile Nakupenda gibi bÃ¶lgelerde zengin faunadan yararlanmak isteyen turistler, tÃ¼plÃ¼ dalÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan balÄ±kÃ§Ä±larla denize aÃ§Ä±larak, unutamayacaklarÄ± bir macera yaÅŸÄ±yor. Gelgit Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda sahillere akÄ±n eden turistler, doÄŸa olayÄ±nÄ±n fotoÄŸraf ve videolarÄ±nÄ± Ã§ekerek, sosyal medyadan paylaÅŸÄ±yor. Yerel halk, buradaki turistlere adanÄ±n kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne Ã¶zgÃ¼ Ã¼rÃ¼nler satarak da kazanÃ§ elde edebiliyor. TÃ¼rk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) direkt sefer baÅŸlatmasÄ±ndan sonra kargo ve yÃ¼k taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ± Zanzibar'a her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± tarifeli uÃ§uÅŸ yapÄ±lÄ±yor.

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