Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız
GeriSeyahat Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız
Seyahat
Yazı: Aynur Tattersall / Fotoğraflar: Şafak İnce
18.09.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız

Türkiye’de ilk gastronomi kenti unvanını alan Gaziantep’te dört gün boyunca dillere destan bir yemek şöleni yaşandı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nde (GastroAntep) başta gastronomi dünyasından saygın isimler olmak üzere Asya'dan Balkanlara, Ortadoğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya ve Avustralya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinden onlarca Michelin yıldızlı şefi ağırlandı. Ben de ünlü şeflerden tavsiye ve yorumlar aldım.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Festivalde gerçekleştirilen panel, söyleşi ve tanıtımlara katılan gastronomi otoritelerinin birleştiği en önemli nokta ise Gaziantep’in elindeki çok zengin ve değerli ham cevherin işlenerek, tanıtım, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla duyurulması oldu. Geleceğin gastronomi yıldızı olmaya aday Gaziantep’in yaptığı doğru başlangıç ve hamleleri takdir topladı.

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız


Etkinlik boyunca şehirdeki tüm oteller dolarken konuklar şehrin tümünde gastronomi avına çıkarak Gaziantep’in zengin tarımsal kimliği, binlerce yıllık kültür birikimi ile oluşan mutfağını keşfetmeye çalıştılar. Özellikle fıstık hasadı ve şeflerin şovları ilgi odağı oldu.

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız


Dünyanın dört bir yanından 40’ın üzerinde Michelin yıldızlı şefle dört gün boyunca aynı mekânda bir arada olmak harika bir tecrübe oldu. Dünyayı gezerek aldığım yemek kursları sohbetimizin derinleşmesine büyük katkı sağladı. Şefler gastronomi festivallerinin ülkelerin tanıtımında büyük katkı sağladığında hem fikirler.  Dünya mutfağına yön veren şefler, Gaziantep’in gelecekte dünya gastronomi turizminde başı çekeceğine inanıyorlar. Özellikle zengin Gaziantep mutfağının dünyaya tanıtılmasında elçi görevi gören şeflerile Gaziantep yemekleri ve Türk mutfağı üzerine bir söyleşi yaptım. Antep fıstığı ve sumak kullanarak hazırladıkları tabaklarla beni unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkaran ünlü şeflere, Türk mutfağı hakkında düşündükleri ve gastronominin ülkelerin kaderini nasıl değiştirdiğini sordum.

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız



İşte ünlü şeflerden tavsiye ve yorumlar…

Anthoy Genovese:“Gaziantep’in haritada yerini bile bilmiyordum.  Şehirden büyülendim”

Fransa’da doğan Michelin yıldızlı ünlü şef Genovese, gelmeden önce Gaziantep’in haritada yerini bile bilmediğini anlatarak, Türkiye’nin İstanbul’dan ibaret olmadığını gördüğünü ve inanılmaz bir misafirperverlikte karşılaştığı için şaşkın olduğunu söyledi. Davet aldıktan sonraki araştırmalarında olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Genovase, geldikten sonra sokak sokak gezerek şehri keşfettiğini belirterek, “İtalya’da satılan ürünler buradaki ile aynı olsa da kalite açısından buradakiler çok daha üstün. Fıstık üreticisi bu dünyadaki en iyi kaliteli ürün diyor bu çok etkileyici. Gaziantep ileride dünyada adından sıkça söz ettirecek. Milan da aynı şekilde fuarlardan ve EXPO’dan sonra bu ivmeyi aldı. Gaziantep’in de aynı şekilde parlayacağına inanıyorum” dedi.

Patrick Laine: “Antepfıstığının nasıl yetiştirildiğini ilk kez gördüm”

Michelin yıldızlı restoran Ômer’in başarılı şefi Patrick Laine, Gaziantep’in tarımsal ürün potansiyelinin bu kadar zengin olmasının çok önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Gaziantep’in gastronomi konusunda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Laine,  “Umarım gelecekte birçok şef buraya gelip malzemeleri mutfaklarında kullanmaya başlayacak. Bu festival sayesinde antepfıstığının nasıl yetiştirildiğini bile görme fırsatım oldu. İnsanların burayı keşfetmesini sağlayın" dedi.

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız



Eduard Xatruch: “Her zaman gözümüz gelecekte olmalı’’

Dünyanın en iyi dokuzuncu restoranı Disfrutar ile tanınan  Xatruch, gastronomi festivallerinde yemek ve kültürü keşfe çıkan insanlar ve  ellerindekinin ne kadar değerli olduğunu anlayan yerel halk olmak üzere iki önemli unsurun  önemine değinerek, “Bu etkinlikler şehirlere çifte kazanç sağlıyor. Buradan bir sürü yerel ürün satın aldım. Sumak satın alırken satıcı neden bu kadar fazla satın aldığımı sordu. Barselona’dan bir restoranın buraya gelip sumak alması çok zor bir şey. Tüm bunların hepsi bir başlangıç” diye konuştu. Etkinliğin çok ilgi çektiğini anlatan Xatruch “Bence buradaki gelenek çok önemli ve çok güzel şekilde korunmuş ama her zaman gözümüz gelecekte olmalı” dedi.

Syrco Bakker: “Yemek festivalleri sahip olduğumuz değerli göstermek için çok büyük bir fırsat”

İki Michelin yıldıza sahip Pure C’nin sahibi ve şefi Syrco Bakker, Türkiye’ye ilk kez geldiğini ifade ederek ‘‘Yemek festivalleri sahip olduğumuz değerli göstermek için çok büyük bir fırsat. Aslında altın değerinde olan değerlerimize dışarıdan bakan insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Ben kendi ülkemde de böyle etkinlikler düzenliyorum. Bu etkinlikler ile insanları farklı şeyler denemeye, öğrenmeye ve paylaşmaya itiyoruz. Sahip olduğunuz şeylerden gurur duymalısınız, insanların güzel zaman geçirmesinin yanı sıra onlara kendi şehrinizi öğretmelisiniz. Biz şeflerin bu fırsata sahip olduğunu düşünüyorum’’ diye konuştu.

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız


Joe Bazan: “Bu çapta bir etkinlik yaratmak çok büyük cesaret ister”

Orta Doğu mutfağını dünyaya tanıtan başarılı Lübnanlı şef Bazan, Gaziantep’e ilk kez geldiğini ancak Türkiye’yi ve kültürünü çok sevdiğini söyledi. Gaziantep’te ilgimi çeken şey özellikle tatlı ürünler oldu. Şehir yerel ürünler açısından çok büyük avantajlara sahip. Bu çapta bir etkinlik yaratmak çok büyük cesaret ister. Bu kadar dünyaca ünlü şefi buraya getirmek, onlara burayı tanıtmak çok büyük bir düzenleme gerektiriyor. Bu tür festivaller sayesinde son dönemde İtalya’da Türk mutfağı artık revaçta. Bizler Lübnan mutfağını tanıtırken festivallerden çok yardım aldık. Bu festivallerde çok güzel bir etkileşim sağladığımızı düşünüyorum. Gaziantep, cesur, birikimi var, en önemlisi ise halkının gönlü zengin. Mutfak değerleri eski jenerasyonlardan bugüne aktarılıyor” dedi.

Arda Türkmen: “Gaziantep gastronomi turizminin yıldızı olmaya hazır’’

Türkiye’nin genç ancak başarıları ile büyük ses getiren şeflerinden Arda Türkmen dünyada gastronomi turizminin her geçen gün arttığını çünkü insanların klasik turizm öğelerinden sıkıldığını, yeni arayışlarda bulunduğunu söyledi. Farklı lezzetler, farklı kültürler ve ürünler keşfetmek için insanların kilometrelerce yol kat ettiğini anlatan Türkmen ‘‘Gastronomi turizminin büyük potansiyeline karşın dünyada gelişen teknoloji ile çok daha geniş kitlelere çok iyi şekilde tanıtım yapılması halinde bundan hem bölge hem de tüm ülkemiz büyük kazançlar görecektir. Gaziantep de gastronomi turizminin yıldızı olmaya hazır.’’ dedi.

Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız



Süleyman Engin: “Türkiye glutensiz ham madde zenginidir”

Glütensiz tarifleri ile ünlenen Türkiye’nin ilk gastronomi AB projesini yürüten şef Süleyman Engin de , Gastronominin sadece şehirlerin değil ülkelerin kalkınmasında da ciddi rol oynadığını ifade ederek, “ Türkiye’yi glutensiz ham madde zenginidir. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Burada Glutensiz yaşam etkinliği yaptım. Türkiye dünyanın glütensiz yaşam merkezine dönüşebilir. Burada dünyanın ünlü şefleriyle birarada olmak inanılmaz etkileyici. Vizyonları geniş. Bilimle mutfağı yan yana getirmişler. Bu tarz etkinlikler şeflerin buluşması için büyük önem taşıyor” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünyanın en ünlü Michelin yıldızlı şeflerinden Gaziantep mutfağına 5 yıldız
Türkiye'nin en huzurlu mahallesi! 50 yıldır bunları yaşamadılar, duyan inanamıyor...
'Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı' film seti oldu
Sonbaharı doğa içinde karşılayacağınız en güzel rotalar