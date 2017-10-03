Dünyanın en korkunç yeri! (GeHinnom)

Fotoğrafta gördüğünüz yer hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel, görülmesi gereken bir yer mi? Ama, burasının hiç kimsenin gitmek bile istemeyeceği dünyanın hatta kainatın en korkunç olaylarına sahne oldu.







Tarihte Ben-Hinnom diye de anılıyor Hinnom Vadisi. İbranice'deki bir diğer anlamı ise Alev gölüdür ve Kudüs yakınlarındadır. Hinnom Vadisi'nin bulunduğu yer coğrafi olarak Kudüs'ün güney ve güney batısıdır.







Peki buranın tarihteki işlevini biliyor musunuz?

1- Eski putperest İsraillilerin, oğullarını ve kızlarını ilah Molek'e (Melek) diri diri ateşe atılarak kurban edilmesi.

2- Yine eski İsraillioğullarının putperest dinlerine göre; günah işleyen günahkarların ateşte diri diri yakılması.

3- İlah Molek (Melek) adına günahkarlara çeşitli işkenceler yapılması.





1900'lü yılların başlarında Hinnom vadisi eski devirlerde İsrail Krallığı'nda yaşayan insanların çocuklarını Molek/Malik/ Moloş/Moloz adı verilen bir puta kurban olarak sundukları bir yerdi. İsrail Krallığı döneminde bazı insanlar kendi çocuklarını, kurban ettikleri insanları ya da cezalandırdıkları ölülerini bu putun ortasındaki ateşe atıyorlardı. Dolayısıyla vadide günlerce yanan ve yanına yaklaşılması zor bir ateş yanıyordu.

İsrail krallarından bir başkası olan kral Yoşiya ise diğerlerinin aksine bu uygulamaya bir son verdi. Bunu yaparak başkalarının bu bölgeyi artık sahte tapınma amaçlı olarak kullanarak, çocuklarını kurban olarak sunmalarına engel olmaya çalıştı.

Daha sonra bu yer, şehrin çöplüğü olarak kullanılmaya başlandı ve burası zamanla, ağır suç işlemiş kişilerin cesetlerinin, hayvan ölüsünün ve ayrıca her çeşit çöpün atıldığı bir yer durumuna geldi. İnsanlar bu çöplerin yığılmasını önlemek için bunları yaktılar ve kükürt atarak ateşin devamını sağladılar. Tıpkı günümüzde de çöplerin yakıldığı gibi. Burası artık insanların canlı olarak putlara kurban olarak yakıldığı bir yer olmaktan çıkıp sadece bir mezara gömülmeye değer bulunmayan kişilerin cesetlerinin atıldığı bir yer olarak kullanıldı.







Kaynak: Pilliblog