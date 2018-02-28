Dünyanın en ilgi çekici yerleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:Tunus'un 'Osmanlı Treni'

Seyahat
Hürriyet Haber
28.02.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Dünyada insanların varlığından habersiz yaşadığı o kadar çok güzellik var ki. Belki de daha önce adını bile duymadığımız yerler var. Bunlardan en ilgi çekenlerini sizler için sıraladık. Listede Türkiye’den de yerler var. İşte size dünyanın en ilgi çekici yerleri…

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Kilalue Şelaleleri- ABD

Pasifik’teki Hawaii Adalarında bulunan Kilauea Volkanı bir lav şelalesi olarak biliniyor.

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Yüzeye çıkan sıcak lav tabakası okyanus sularıyla buluşurken bu muhteşem görüntüyü gözler önüne seriyor. 1247 metre uzunluğa sahip Kilaulea Volkanı, Abd’nin en ilginç doğal oluşumlarından biri…

İguazu Şelaleri – Arjantin

Dünyanın en büyük şelaleleri olarak bilinen İguazu Şelalaleri, irili ufaklı 275 adet şelaleden oluşan; Brezilya, Arjantin ve Paraguay olmak üzere 3 ülkenin sınır noktası konumundaki harika bir doğa güzelliktir.

Dünyanın en çılgın gezgini Gittiği ülke sayısını duyunca inanamayacaksınız...
Dünyanın en çılgın gezgini! Gittiği ülke sayısını duyunca inanamayacaksınız...

Görenleri kendine hayran bırakan bu güzelliğin dakikada 9100 metreküplük suyu, yer ile buluşturduğu da ilgi çeken özelliklerinden.

Büyük Kanyon – ABD

Dünyanın en ünlü ve en eski ulusal parkı Büyük Kanyon, ABD’ye gidenlerin düşenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Arizona Eyaleti’nde yer alan bu kanyon dünyanın en dikkat çekici noktalarından biri.

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Büyük Kanyonun, Kolorado Irmağının milyonlarca yıl içerisinde yer aldığı kanalı yarmasıyla oluşmuş.

Avenue of the Baobabs, Madagaskar

Madagaskar’ın egzotik doğası içerisinde en çok dikkat çeken bölgelerinden biri de Baobabs Ağaçlarının yer aldığı bu alan… Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar yalnızca bu değişik formdaki ağaçları karelemek için ülkeye akın ediyorlar.

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Bir zamanlar Madagaskar’ın gelişen yoğun tropik ormanlarından kalan miraslar olarak nitelendirilen bu ağaçların, 800 yıl kadar yaşayabilmesi de dikkat çeken bir nokta.

Ram Vadisi – ( Wadi Rum), Ürdün

Ürdün’ün insan ruhuna dinginlik katan bir doğası olduğu gözle görülür bir gerçek. Ülkenin en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan Ram Vadisi, UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınmış, muhteşem manzaralı bir çöl vadisi.

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Nebatilerin Kayıp Şehri: Petra
Nebatilerin Kayıp Şehri: Petra

Pembe ve kırmızı tonlarını yoğunlukla görebileceğiniz bu vadi muhteşem görüntüsüyle büyülüyor.

Pamukkale Travertenleri – Türkiye

Türkiye’nin sembolleşmiş güzelliklerinden biri olan Pamukkale Travertenleri, esasen kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile meydana gelen kaya oluşumlarıdır.

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Bölgedeki termal su kaynakları ile hava buluştuğunda kayaların üzerinde kalsiyum ve karbonat birikerek bu muazzam görüntüyü oluşturuyor. UNESCO tarafından da koruma altına alınan bu oluşum, dünyanın en ilgi çekici noktalarından.

Preikestolen Uçurumu- Norveç

Norveç’in Stavanger şehrinde yer alan 604 metre yüksekliğindeki bu uçurum, görenleri hayrete düşürüyor.

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Otomobil yolculuğundan sonra 4 kilometre kadar yol yürüyerek ulaşabileceğiniz bu tepeye çıkmak zahmetli ancak varış noktasındaki keyfi, yaşayan hiç bir zevkle kıyaslamak mümkün değil.

Salar de Uyuni, Bolovya

Dünyanın en büyük tuz gölü sayılabilecek  Salar de Uyuni, Bolivya’nın güneybatısındaki 3 bin 653 metre yükseklikteki bir noktada bulunur. Gölde yer alan tuz kapasitesi ise yaklaşık 10 milyar ton.

Dünyanın en ilgi çekici yerleri

Ziyaretçiler yürürken ayaklarının altında gıcırdayan şeyin buz olduğunu zannediyor ancak bu seslerin kaba tuz kristallerinden geliyor.

Amazon Nehri – Güney Amerika

Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon Nehri, Güney Amerika’nın ”Yaşam Pınarı” olarak biliniyor.

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor
Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

Yüzlerce kolu olduğu bilinen bu muhteşem nehrin, Güney Amerika’nın toprak alanının %40’ını oluşturduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: biletbayi

Fotoğraflar: Hdqwalls, dailymail, lonelyplanet, 5continentsproduction, mybestplace, va.se, thoughtco.

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