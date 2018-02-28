Dünyanın en ilgi çekici yerleri
Dünyada insanların varlığından habersiz yaşadığı o kadar çok güzellik var ki. Belki de daha önce adını bile duymadığımız yerler var. Bunlardan en ilgi çekenlerini sizler için sıraladık. Listede Türkiye’den de yerler var. İşte size dünyanın en ilgi çekici yerleri…
Kilalue Şelaleleri- ABD
Pasifik’teki Hawaii Adalarında bulunan Kilauea Volkanı bir lav şelalesi olarak biliniyor.
Yüzeye çıkan sıcak lav tabakası okyanus sularıyla buluşurken bu muhteşem görüntüyü gözler önüne seriyor. 1247 metre uzunluğa sahip Kilaulea Volkanı, Abd’nin en ilginç doğal oluşumlarından biri…
İguazu Şelaleri – Arjantin
Dünyanın en büyük şelaleleri olarak bilinen İguazu Şelalaleri, irili ufaklı 275 adet şelaleden oluşan; Brezilya, Arjantin ve Paraguay olmak üzere 3 ülkenin sınır noktası konumundaki harika bir doğa güzelliktir.
Görenleri kendine hayran bırakan bu güzelliğin dakikada 9100 metreküplük suyu, yer ile buluşturduğu da ilgi çeken özelliklerinden.
Büyük Kanyon – ABD
Dünyanın en ünlü ve en eski ulusal parkı Büyük Kanyon, ABD’ye gidenlerin düşenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Arizona Eyaleti’nde yer alan bu kanyon dünyanın en dikkat çekici noktalarından biri.
Büyük Kanyonun, Kolorado Irmağının milyonlarca yıl içerisinde yer aldığı kanalı yarmasıyla oluşmuş.
Avenue of the Baobabs, Madagaskar
Madagaskar’ın egzotik doğası içerisinde en çok dikkat çeken bölgelerinden biri de Baobabs Ağaçlarının yer aldığı bu alan… Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılar yalnızca bu değişik formdaki ağaçları karelemek için ülkeye akın ediyorlar.
Bir zamanlar Madagaskar’ın gelişen yoğun tropik ormanlarından kalan miraslar olarak nitelendirilen bu ağaçların, 800 yıl kadar yaşayabilmesi de dikkat çeken bir nokta.
Ram Vadisi – ( Wadi Rum), Ürdün
Ürdün’ün insan ruhuna dinginlik katan bir doğası olduğu gözle görülür bir gerçek. Ülkenin en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan Ram Vadisi, UNESCO tarafından Dünya Mirasları Listesi’ne alınmış, muhteşem manzaralı bir çöl vadisi.
Pembe ve kırmızı tonlarını yoğunlukla görebileceğiniz bu vadi muhteşem görüntüsüyle büyülüyor.
Pamukkale Travertenleri – Türkiye
Türkiye’nin sembolleşmiş güzelliklerinden biri olan Pamukkale Travertenleri, esasen kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile meydana gelen kaya oluşumlarıdır.
Bölgedeki termal su kaynakları ile hava buluştuğunda kayaların üzerinde kalsiyum ve karbonat birikerek bu muazzam görüntüyü oluşturuyor. UNESCO tarafından da koruma altına alınan bu oluşum, dünyanın en ilgi çekici noktalarından.
Preikestolen Uçurumu- Norveç
Norveç’in Stavanger şehrinde yer alan 604 metre yüksekliğindeki bu uçurum, görenleri hayrete düşürüyor.
Otomobil yolculuğundan sonra 4 kilometre kadar yol yürüyerek ulaşabileceğiniz bu tepeye çıkmak zahmetli ancak varış noktasındaki keyfi, yaşayan hiç bir zevkle kıyaslamak mümkün değil.
Salar de Uyuni, Bolovya
Dünyanın en büyük tuz gölü sayılabilecek Salar de Uyuni, Bolivya’nın güneybatısındaki 3 bin 653 metre yükseklikteki bir noktada bulunur. Gölde yer alan tuz kapasitesi ise yaklaşık 10 milyar ton.
Ziyaretçiler yürürken ayaklarının altında gıcırdayan şeyin buz olduğunu zannediyor ancak bu seslerin kaba tuz kristallerinden geliyor.
Amazon Nehri – Güney Amerika
Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon Nehri, Güney Amerika’nın ”Yaşam Pınarı” olarak biliniyor.
Yüzlerce kolu olduğu bilinen bu muhteşem nehrin, Güney Amerika’nın toprak alanının %40’ını oluşturduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Kaynak: biletbayi
Fotoğraflar: Hdqwalls, dailymail, lonelyplanet, 5continentsproduction, mybestplace, va.se, thoughtco.
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