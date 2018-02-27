Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriKüresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor
Seyahat Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Dört mevsim dört rota

Seyahat
Zehra ULUCAK / AA
27.02.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

Küresel ısınma hayvanlara darbe vurmaya devam ediyor. Buzulların erimeye başladığı günden beri bölgeyi yakın takibe alan bilim insanları bu kez de Güney Kutup Denizi'nde yaşamlarını sürdüren kral penguenler için uyarıda bulundu. Bilim insanlarının söylediğine göre kral penguenlerinin yüzde yetmişi ya göç edecek ya da tamamen ortadan kaybolacaklar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bilim adamları, artan küresel ısınmanın kral penguenleri tehdit ettiği uyarısında bulundu. "Nature Climate Change" dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, iklim değişikliğini engellemek adına bir şeyler yapılmadıkça kral penguenlerin büyük tehlikede olduğuna dikkati çekti.

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

Güney Kutup Denizi'ndeki yaşam alanlarının küresel ısınma nedeniyle daralması yüzünden kral penguen topluluklarının dağılmaya başladığına işaret eden araştırmacılar, penguenlerin aynı zamanda yiyecek bulma alanlarından uzakta yumurtlamak zorunda kaldığını belirtti. Araştırmacılar, bu nedenle yumurtadan çıkan yavru penguenlerin yiyecek bulmasının giderek zorlaştığını vurguladı.

Kuraklıkla mücade eden ülke 850 göl ve 2000’in üzerinde nehir kurudu...
Kuraklıkla mücade eden ülke! 850 göl ve 2000’in üzerinde nehir kurudu...

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

Fransa'da Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) ve Strasbourg Üniversitesinden Dr. Celine Le Bohec, "Çalışmamız, kral penguenlerden yaklaşık yüzde 70'inin, sera gazı emisyonları nedeniyle bu yüzyıl sona ermeden ya yer değiştireceğini ya da ortadan kaybolacağını gösteriyor." dedi. Araştırmacılar, yaşam alanlarında meydana gelen değişikliklerin gelecek yıllarda türün üreme şansını etkileyebileceğini ifade etti.

Dünyada tatlı su kaynakları tükeniyor
Dünyada tatlı su kaynakları tükeniyor!

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

"Aptenodytes patagonicus" adı verilen kral penguenler, 17 alt türden oluşan penguen familyasının ikinci en büyük türünü oluşturuyor. Kral penguenler, yaşam alanı olarak deniz buzundan arınmış, yavruları için yumuşak kumlu veya çakıl kumsalları olan ve balık açısından zengin alt-Antarktik adaları tercih ediyor.

Küresel ısınma koca adayı hızla yutuyor
Küresel ısınma koca adayı hızla yutuyor!

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Küresel ısınma kral penguenlerini tehdit ediyor

Dört mevsim dört rota

Bir yere gitmek için taksiye değil helikoptere binilen ülke

Ölümden döndü, tüm hayatını değiştirdi