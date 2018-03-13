Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum
İngiltere’deki bu köprü bildiğiniz köprülere hiç benzemiyor. Sadece yayalar ve bisikletliler için kullanılan bu köprü tek ayaklı olması ile dikkat çekiyor. İşte 2005 yılında Olağanüstü Yapı Ödülü’nü alan Gateshead Milenyum Köprüsü…
İngiltere'nin Newcastle kentinde, Tyne Nehri üzerinde bulunan Gateshead Milenyum Köprüsü tam bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Bu köprü: yapım tipi itibarıyla, dünyanın ilk ve tek köprüsü… Sadece yayalar ve bisikletçiler tarafından kullanılıyor.
Bu özellik "tek" ayaklı olmasından kaynaklanıyor. Gemi geçişleri sırasında köprü yukarı açılarak gemilerin rahat bir şekilde geçebilmelerine de olanak sağlıyor. Köprünün her bir açılıp kapanışı dört buçuk dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor. Gateshead Milenyum Köprüsü aynı zamanda çevre dostudur da.
Çünkü bu köprü açılırken üzerine atılan pisliklerin nehre düşmesini engelleyerek kendi kendini temizleyecek şekilde tasarlanmış. 800 ton ağırlığındaki bu köprüyü yerine yerleştirmek için dünyanın en büyük yüzer vinçi olan "Herkül" kullanılmış. 2005 yılında Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği - International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) tarafından verilen Olağanüstü Yapı Ödülü'nü (Outstanding Structure Award) almıştır.
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