Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum
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Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum
Seyahat
Hürriyet Haber
13.03.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum

İngiltere’deki bu köprü bildiğiniz köprülere hiç benzemiyor. Sadece yayalar ve bisikletliler için kullanılan bu köprü tek ayaklı olması ile dikkat çekiyor. İşte 2005 yılında Olağanüstü Yapı Ödülü’nü alan Gateshead Milenyum Köprüsü…

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İngiltere'nin Newcastle kentinde, Tyne Nehri üzerinde bulunan Gateshead Milenyum Köprüsü tam bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyor. Bu köprü: yapım tipi itibarıyla, dünyanın ilk ve tek köprüsü… Sadece yayalar ve bisikletçiler tarafından kullanılıyor.

Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum

Bu özellik "tek" ayaklı olmasından kaynaklanıyor. Gemi geçişleri sırasında köprü yukarı açılarak gemilerin rahat bir şekilde geçebilmelerine de olanak sağlıyor. Köprünün her bir açılıp kapanışı dört buçuk dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşiyor. Gateshead Milenyum Köprüsü aynı zamanda çevre dostudur da.

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Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum

Çünkü bu köprü açılırken üzerine atılan pisliklerin nehre düşmesini engelleyerek kendi kendini temizleyecek şekilde tasarlanmış. 800 ton ağırlığındaki bu köprüyü yerine yerleştirmek için dünyanın en büyük yüzer vinçi olan "Herkül" kullanılmış. 2005 yılında Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği - International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) tarafından verilen Olağanüstü Yapı Ödülü'nü (Outstanding Structure Award) almıştır.

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Dünyanın en farklı köprüsü: Gateshead Milenyum

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