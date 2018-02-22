Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerSeyahat HaberleriMimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi
Seyahat Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi
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Sıradaki Haber:Yaptığı ağaç evini turistlere açtı

Seyahat
Hürriyet Haber
22.02.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Bu yıl açılan bu sekiz müze, içerdikleri hazineler kadar dış görünüşleriyle de misafirlerini etkilemeyi başarıyor. Bu yeni müzeler dünyanın yeni favorileri. Birçok turist bu müzeleri ziyaret etmeye başladı. Tatil planlarınız yaparken bu mimari harikaları da göz önünde bulundurmanızda fayda var...

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 Yves Saint Laurent Müzesi, Fas

Yves Saint Laurent’ın ilk ziyaretinde âşık olduğu Fas, şimdi Fransız tasarımcının eserlerine ve çizimlerinin sergilendiği bir müzeye ev sahipliği yapıyor. YSL ve partnerinin yok olmaktan kurtardığı Jacques Majorelle bahçesinden birkaç adım ötedeki müze Studio KO tarafından tasarlanmış. Dış cephesiyle Fas’ın ruhuna ayak uyduran müzede bulunan 5 bin parça kıyafet ve 15 bin aksesuar, ziyaretçilerini tasarımcının geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi, Cape Town

Eylül’de açılan Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi) Afrika’nın sadece modern sanata adanmış tek müzesi. Tarihi Grian Silo kompleksi içerisinde yaklaşık 9300 metre karelik bir alana yayılan müze dünyaca ünlü mimar Thomas Heatherwick tarafından tasarlanmış. Jochen Zeits’ın koleksiyonun yanı sıra Afrikalı sanatçıların da eserlerini sergileyebileceği bir alan olma amacı taşıyor.

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İstanbulun en iyi 10 müzesi
İstanbul'un en iyi 10 müzesi

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Louvre, Abu Dhabi

2012’den beri beklenen Louvre Abu Dhabi’nin açılışı nihayet 2017’de gerçekleşti. Ödüllü Fransız mimar Jean Nouvel’in tasarladığı müze, kafesten kubbesi ve etrafındaki havuzları ile bu uzun bekleyişe değen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Müzenin koleksiyonu; 600’den fazla sanat eserini, el yazmaları, tarihi ve kültürel önemi olan objeleri ve Fransız enstitülerinden 300’den fazla eseri içeriyor. Geçtiğimiz yıl, Leonardo da Vinci’nin rekor bir rakamla, 450 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 694 milyon TL) satılan Salvator Mundi adlı eseri de Louvre Abu Dhabi’de sergilenecek eserler arasında.

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Lego House, Billund

Danimarka’nın Billund şehrindeki Lego House, modüler yapısı ve renkli tavanlarıyla kuş bakışı bakıldığında “lego”lardan yapılmış bir binayı andırıyor. Danimarkalı mimar Mr Bjarke Ingels içeride renkli fayanslardan ve tuğlalardan benzer bir hava yakalamış. Legodan yapılan eserlerin sergilendiği müzede misafirler 24 bin saatte tamamlanan “lego ağaç” gibi görkemli çalışmalarla da karşılaşıyor.

Dünyanın en iyi müze restoranları
Dünyanın en iyi müze restoranları

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Çağdaş Sanat Enstitüsü, Miami

Aralık 2017’de açılan Institute of Contemporary Art (Çağdaş Sanat Enstitüsü), Miami’nin sanat alanındaki rolünü sağlamlaştıracak bir mekân. Yaklaşık 2 bin metre kare alana yayılan kompleksin tasarımın arkasında Aranguren + Gallegos Arquitectos mimarlık firması bulunuyor. Yerel ve uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan sergilere ev sahipliği yapan enstitünün bir de halka açık heykel bahçesi bulunuyor.

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi, Zahran

Merkezin binası için 2007’de açılan yarışmayı kazanan Norveçli mimarlık firması Snøhetta’nın fütüristik tasarımı geçtiğimiz yıl tamamlandı. 100 bin metre karelik bir alana sahip merkezde sinema, kütüphane, müze, oditoryum ve kültür için pek çok alan bulunuyor. Çölün ortasında bir vaha gibi yükselen merkez, kısa sürede Orta Doğu’nun en önemli kültür sanat merkezlerinden biri haline geldi.

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Çağdaş Sanat Müzesi, Toronto

ArchitectsAlliance, 100 yıllık bir otomobil fabrikasını Toronto’nun ilk çağdaş sanat müzesine dönüştürüyor. 20 yıldır aktif olan enstitü bu sayede kendi binasına kavuşmuş olacak. Müze 26 Mayıs 2018’de açıldığında çağdaş sanata, sergilere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en ilginç kelebek müzeleri
Dünyanın en ilginç kelebek müzeleri

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

Milli Çağdaş Sanat Müzesi (EMST), Atina

Atina’nın yeni Milli Çağdaş Sanat Müzesi, Yunanistan’ın en iyi bira fabrikalarından birinin restore edilmesiyle açılan FIX binasının içinde açılıyor. Binanın tamamı için dört farklı mimari vizyon beraber çalışıyor: 3SK Stylianidis Architects, I. Mouzakis & Associate Architects, Tim Ronalds Architects ve K. Kontozoglou. Ekim 2016’da bir kısmı açılan ve sergilere başlayan müzenin tamamının bu yıl içinde açılması planlanıyor.

Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi

 

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