Mimarisiyle göz dolduran dünyanın en yeni 8 müzesi
Bu yıl açılan bu sekiz müze, içerdikleri hazineler kadar dış görünüşleriyle de misafirlerini etkilemeyi başarıyor. Bu yeni müzeler dünyanın yeni favorileri. Birçok turist bu müzeleri ziyaret etmeye başladı. Tatil planlarınız yaparken bu mimari harikaları da göz önünde bulundurmanızda fayda var...
Yves Saint Laurent Müzesi, Fas
Yves Saint Laurent’ın ilk ziyaretinde âşık olduğu Fas, şimdi Fransız tasarımcının eserlerine ve çizimlerinin sergilendiği bir müzeye ev sahipliği yapıyor. YSL ve partnerinin yok olmaktan kurtardığı Jacques Majorelle bahçesinden birkaç adım ötedeki müze Studio KO tarafından tasarlanmış. Dış cephesiyle Fas’ın ruhuna ayak uyduran müzede bulunan 5 bin parça kıyafet ve 15 bin aksesuar, ziyaretçilerini tasarımcının geçmişine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi, Cape Town
Eylül’de açılan Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz Afrika Çağdaş Sanat Müzesi) Afrika’nın sadece modern sanata adanmış tek müzesi. Tarihi Grian Silo kompleksi içerisinde yaklaşık 9300 metre karelik bir alana yayılan müze dünyaca ünlü mimar Thomas Heatherwick tarafından tasarlanmış. Jochen Zeits’ın koleksiyonun yanı sıra Afrikalı sanatçıların da eserlerini sergileyebileceği bir alan olma amacı taşıyor.
Louvre, Abu Dhabi
2012’den beri beklenen Louvre Abu Dhabi’nin açılışı nihayet 2017’de gerçekleşti. Ödüllü Fransız mimar Jean Nouvel’in tasarladığı müze, kafesten kubbesi ve etrafındaki havuzları ile bu uzun bekleyişe değen bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Müzenin koleksiyonu; 600’den fazla sanat eserini, el yazmaları, tarihi ve kültürel önemi olan objeleri ve Fransız enstitülerinden 300’den fazla eseri içeriyor. Geçtiğimiz yıl, Leonardo da Vinci’nin rekor bir rakamla, 450 milyon dolara (yaklaşık 1 milyar 694 milyon TL) satılan Salvator Mundi adlı eseri de Louvre Abu Dhabi’de sergilenecek eserler arasında.
Lego House, Billund
Danimarka’nın Billund şehrindeki Lego House, modüler yapısı ve renkli tavanlarıyla kuş bakışı bakıldığında “lego”lardan yapılmış bir binayı andırıyor. Danimarkalı mimar Mr Bjarke Ingels içeride renkli fayanslardan ve tuğlalardan benzer bir hava yakalamış. Legodan yapılan eserlerin sergilendiği müzede misafirler 24 bin saatte tamamlanan “lego ağaç” gibi görkemli çalışmalarla da karşılaşıyor.
Çağdaş Sanat Enstitüsü, Miami
Aralık 2017’de açılan Institute of Contemporary Art (Çağdaş Sanat Enstitüsü), Miami’nin sanat alanındaki rolünü sağlamlaştıracak bir mekân. Yaklaşık 2 bin metre kare alana yayılan kompleksin tasarımın arkasında Aranguren + Gallegos Arquitectos mimarlık firması bulunuyor. Yerel ve uluslararası sanatçıların eserlerinden oluşan sergilere ev sahipliği yapan enstitünün bir de halka açık heykel bahçesi bulunuyor.
Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi, Zahran
Merkezin binası için 2007’de açılan yarışmayı kazanan Norveçli mimarlık firması Snøhetta’nın fütüristik tasarımı geçtiğimiz yıl tamamlandı. 100 bin metre karelik bir alana sahip merkezde sinema, kütüphane, müze, oditoryum ve kültür için pek çok alan bulunuyor. Çölün ortasında bir vaha gibi yükselen merkez, kısa sürede Orta Doğu’nun en önemli kültür sanat merkezlerinden biri haline geldi.
Çağdaş Sanat Müzesi, Toronto
ArchitectsAlliance, 100 yıllık bir otomobil fabrikasını Toronto’nun ilk çağdaş sanat müzesine dönüştürüyor. 20 yıldır aktif olan enstitü bu sayede kendi binasına kavuşmuş olacak. Müze 26 Mayıs 2018’de açıldığında çağdaş sanata, sergilere ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.
Milli Çağdaş Sanat Müzesi (EMST), Atina
Atina’nın yeni Milli Çağdaş Sanat Müzesi, Yunanistan’ın en iyi bira fabrikalarından birinin restore edilmesiyle açılan FIX binasının içinde açılıyor. Binanın tamamı için dört farklı mimari vizyon beraber çalışıyor: 3SK Stylianidis Architects, I. Mouzakis & Associate Architects, Tim Ronalds Architects ve K. Kontozoglou. Ekim 2016’da bir kısmı açılan ve sergilere başlayan müzenin tamamının bu yıl içinde açılması planlanıyor.
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