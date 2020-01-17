Dünyanın en çok turist çeken yerinde iğrenç olay! Dört yıl hapis cezası isteniyor…

Bölgeyi gezmeye gelen altı gezgin, tapınakta yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklandı. France 24 televizyon kanalının haberine göre, Fransız, Brezilyalı, Arjantin ve Şilili bir grup turist, ziyaretin yasak olduğu ‘Temple of Sun’a (Güneşin Tapınağı) girdikten sonra bölge güvenliği tarafından yakalandı.







Bu tapınak, Machu Picchu’da bulunan dini bir nokta ve burayı korumak için normalde gezginlerin girmesine izin verilmeyen bir alan. Buna rağmen dışkı, kutsal bölgede bulundu ve bölgedeki turistler de Peru’nun kültürel mirasını tahrip etmekle suçlanmış oldu. Aynı zamanda alanda, yerde bir yarık ile taş duvardan düşen parçalar bulundu. Taş duvarın tahrip olup kırılan kısmı ise yere düşerek zemini de zedelemiş oldu.







Yerel medyaya konuşan Cusco bölgesindeki görevli polis memuru Wilbert Leyva, şu açıklamalarda bulundu: “Altı turist, nezaret altına alındı ve Devlet Bakanlığı tarafından kültürel mirasa karşı suç işlemekten dolayı gözaltına alındı. Eğer suçlu bulunurlarsa, en az dört yıl hapis yatabilirler. Bölgedeki tapınakta bir taşın üstünde kırık bir parça ve zeminde bir yarık oluşmasına sebep olan duvardan bir parça bulduk. Ayrıca tarihi tapınağın içerisinde dışkılar bulduk.”





Keçuva (Quechuan)’daki ‘Eski Dağ’ olarak çevrilen Machu Picchu, 1400’lerde inşa edilmişti ve 1983 senesinde de Dünya Mirası listesine girmişti. Ayrıca İtalya’daki Colosseum ve Hindistan’daki Taj Mahal gibi önemli yerlerin yanı sıra Dünyanın Yeni Harikaları arasında yerini almıştı.







