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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Diyarbakır'da 1800 yıllık Zerzevan Kalesi'ne turist akını
Seyahat
İHA
15.04.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 1800 yıllık Zerzevan Kalesi'ne turist akını

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dikkatleri üzerine çeken Zerzevan Kalesi, turist akınına uğruyor.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleriyle zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır, Zerzevan Kalesi’yle de turistlerin karşısına çıkıyor.

Diyarbakırda 1800 yıllık Zerzevan Kalesine turist akını

Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi’nde yapılan kazı çalışmalarında elde edilen buluntularla kalenin geçmişinin milattan sonra 3. yüzyıla kadar uzandığı tespit edildi. Roma İmparatorluğu’nun sınır garnizonu olan ve stratejik öneme sahip kale, yapılan kazılarda ortaya çıkarılan ve gizemli bir dinin mensupları tarafından kullanılan Mithras Tapınağı’yla birlikte adını dünyaya duyurdu.

Diyarbakırda 1800 yıllık Zerzevan Kalesine turist akını

Ulaşımın rahatlıkla sağlandığı Zerzevan Kalesi, son günlerde ziyaretçilerin akınına uğradı. Kale içerisinde yüzlerce yıl öncesine gitmek isteyen ziyaretçiler, rehber eşliğinde gezdikleri Zerzevan Kalesi’nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Zerzevan Kalesi'nde ziyaretçi sayısının yıl içerisinde 600 bini bulması hedefleniyor.

 

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