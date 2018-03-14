Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu
Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de yaşayan çevreci Ouk Vanday; şehrin dört bir yanını ele geçirmiş çöplere çözüm getirmek amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Vanday’ın girişimiyle çevresel atıklar toplanarak bir okul binasına dönüştürüldü. İşte ilginç okul Coconut…
Pet ve cam şişeler zeminine uygun şekilde kesilip Kamboçya bayrağını oluşturacak şekilde boyanmış. Duvar ve zeminlerin beton ve fayanslarla kaplanması hem daha maliyetli olacağından, hem de yapılmak istenen “çöp okul” projesini gölgede bırakacağından bu fikirden vazgeçilmiş ve okul tamamıyla atıklardan yapılmış.
Cam ve pet şişelerin kapakları da okulun motiflerle süslenmesinde kullanılmış. Okulda öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve el becerileri alanlarında dersler verilerek gelecek neslin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Okul fikrinin kurucusu ve önderi Ouk Vanday, yalnızca atıkları temizleyip değerlendirmekle kalmayıp çocukların bunları değerlendirmede farklı fikirler üretmelerini de sağlamaya çalışıyor.
Fotoğrafta yer aldığı gibi, çocuklar okul tabelasında yaratıcılıklarını konuşturarak kendi okullarının kurulumuna katkı sağlamaya başlayarak eğitim hayatlarına ilk adımlarını atıyor. Çöplerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan Coconut Okulu, Ouk Vanday’ın arkadaşlarının ve çevre halkının bağışlarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor. Örneğin okulun çatısı Phnom Penh’deki lokanta ve kafelerin bağışlamış olduğu kaşık, çatal, bardak gibi malzemelerden yapılmış. İstenildiğinde her şeyin değerlendirilebildiğinin ve her şeyden yaratıcı fikirler üretilebildiğinin en somut kanıtı Coconut Okulu aynı zamanda insanların dikkatini geri dönüşümün faydalarına çekiyor.
Öğretmen ve öğrencilerin el ele verip fikirlerini birleştirerek, somut ürünler oluşturdukları bu odanın çevresi ise hindistan cevizi saksılarından oluşuyor. Projenin mimarı Vanday’ın, Kamboçya’daki çöplere dikkat çekmede önemli bir görevi olduğuna inandığı Coconut Okulu’nun, sürdürülebilir faaliyetlerle daha da ilgi odağı haline geleceğini düşünüyor.
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