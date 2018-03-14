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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSeyahat HaberleriÇöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu
Seyahat Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu
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Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu
Seyahat
Hürriyet Haber
14.03.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu

Kamboçya’nın başkenti Phnom Penh’de yaşayan çevreci Ouk Vanday; şehrin dört bir yanını ele geçirmiş çöplere çözüm getirmek amacıyla ilginç bir projeye imza attı. Vanday’ın girişimiyle çevresel atıklar toplanarak bir okul binasına dönüştürüldü. İşte ilginç okul Coconut…

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Pet ve cam şişeler zeminine uygun şekilde kesilip Kamboçya bayrağını oluşturacak şekilde boyanmış. Duvar ve zeminlerin beton ve fayanslarla kaplanması hem daha maliyetli olacağından, hem de yapılmak istenen “çöp okul” projesini gölgede bırakacağından bu fikirden vazgeçilmiş ve okul tamamıyla atıklardan yapılmış.

Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu
Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu

Cam ve pet şişelerin kapakları da okulun motiflerle süslenmesinde kullanılmış. Okulda öğrencilere çevre bilinci, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve el becerileri alanlarında dersler verilerek gelecek neslin bilinçlenmesi amaçlanıyor. Okul fikrinin kurucusu ve önderi Ouk Vanday, yalnızca atıkları temizleyip değerlendirmekle kalmayıp çocukların bunları değerlendirmede farklı fikirler üretmelerini de sağlamaya çalışıyor.

Kamboçyanın Türk adası: Koh Rong
Kamboçya'nın Türk adası: Koh Rong

Fotoğrafta yer aldığı gibi, çocuklar okul tabelasında yaratıcılıklarını konuşturarak kendi okullarının kurulumuna katkı sağlamaya başlayarak eğitim hayatlarına ilk adımlarını atıyor. Çöplerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan Coconut Okulu, Ouk Vanday’ın arkadaşlarının ve çevre halkının bağışlarıyla ihtiyaçlarını karşılıyor. Örneğin okulun çatısı Phnom Penh’deki lokanta ve kafelerin bağışlamış olduğu kaşık, çatal, bardak gibi malzemelerden yapılmış. İstenildiğinde her şeyin değerlendirilebildiğinin ve her şeyden yaratıcı fikirler üretilebildiğinin en somut kanıtı Coconut Okulu aynı zamanda insanların dikkatini geri dönüşümün faydalarına çekiyor.

Çöplerinden yapılmış sıra dışı bir okul: Coconut Okulu

Öğretmen ve öğrencilerin el ele verip fikirlerini birleştirerek, somut ürünler oluşturdukları bu odanın çevresi ise hindistan cevizi saksılarından oluşuyor. Projenin mimarı Vanday’ın, Kamboçya’daki çöplere dikkat çekmede önemli bir görevi olduğuna inandığı Coconut Okulu’nun, sürdürülebilir faaliyetlerle daha da ilgi odağı haline geleceğini düşünüyor.

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